Wenn es genug ist mit der Flut an Informationen

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Freitag, 10. April 2020

Ich habe heute Morgen einen Fehler gemacht. Ich war im Internet.

Gestern habe ich den ganzen Tag am Boot gebastelt, Sperrholzplatten gesägt, Epoxidharz angerührt, das neue Deck aufgeklebt. Den ganzen Tag war ich geradezu meditativ mit dem alten Jollenkreuzer beschäftigt. Danach war ich so platt, dass ich zu Hause nur noch was gegessen habe und nach einer herrlichen Dusche ins Bett ging. Corona fand in meinem gestrigen Leben nicht statt. Das tut so gut.

Heute Morgen dann war ich sehr früh wach, weil ich im Traum und im Geiste schon mal durchging, wie ich die Glasfasermatten zuschneide und auf das Deck laminiere.

Brandenburg an der Havel in Zeiten der Corona-Krise: Stephan Boden berichtet aus seinem Alltag und von seinen Arbeiten an seinem alten Boot. Quelle: Stephan Boden

Zum ersten Kaffee nahm ich dann mein Smartphone – das war ein Fehler. Innerhalb von 20 Minuten las ich von fehlenden Grundrechten, Verschwörungstheorien über unsere Weltregierungen und davon, dass Corona gar nicht schlimm ist, weil nur alte Menschen sterben. Jetzt, wo keine Flugzeuge mehr fliegen, werden wir doch nicht mehr mit diesen Chemtrails von oben besprüht, die uns angeblich dumm machen sollen. Ich frage mich: Wie lange genau wirkt das Zeug eigentlich nach?

Was bin ich froh, gleich wieder analog mit klebrigen Händen auf dem Boot zu robben und zu fluchen, weil irgendetwas nicht so klappt, wie ich das will.

Von Stephan Boden