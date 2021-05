Wenzlow

In Wenzlow macht sich ein Fieber breit, von dem sich viele Einwohner anstecken lassen. Die Rede ist von der Begeisterung für Farbe, Pinsel und kleine Feldsteine. Die Fangemeinde für das Malen auf Steinen ist schon rasant angewachsen. Die Idee dazu hatte Carmen Kühne aus Wenzlow. „Vor Corona waren wir ein Teil der großen Laufbewegung. Sogar bis nach Brandenburg sind wir gefahren. In Zeiten des Lockdowns sind wir in anderen Orten auf die bunten und lustigen Steine aufmerksam geworden. Da entstand die Idee, dass wir das in Wenzlow auch können.“

Marlene und Mara zeigen ihren Glücksstein Quelle: Silvia Zimmermann

Die 35-jährige Wenzlowerin fand mit ihrer Cousine Rafaela Kühne und ihrer Tochter Mara begeisterte Mitstreiter. Die ersten Steine wurden bemalt und rund um das Dorf versteckt. Schnell ließen sich weitere Familien von der neuen Freizeitbeschäftigung anstecken. Die Ergebnisse posteten die Fans regelmäßig in den sozialen Netzwerken. „Inzwischen sind auch die Kinder mit Begeisterung bei der Malaktion dabei“, berichtet Rafaela Kühne der MAZ. Mittlerweile sind über 300 Feldsteine bemalt und in Wenzlow, Grüningen, Wollin, Plaue, Brandenburg und sogar in Potsdam versteckt worden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenzlower Steine werden auf Facebook gepostet Quelle: Silvia Zimmermann

Jeder malt, was gefällt. Zum Beispiel entschied sich Annalena (6) für Fische. Hannes und Marlene wählten als Motive Glücksschweine und Marienkäfer. Auch die Erwachsenen haben ihre Vorlieben. Zu sehen sind lustige Sprüche, Engel, Eulen, Sonnenuntergänge und Regenbögen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. „Steine gibt es kostenlos in der Natur. „Zum Bemalen verwenden wir Acrylfarbe. Wichtig ist, dass die kleinen Gemälde anschließend lackiert werden, so dass sie Wind und Wetter überstehen“, so Carmen Kühne. Alle in Wenzlow gemalten Steine werden mit der Facebook-Gruppe „Wenzlower Steine“ gekennzeichnet.

Wenzlower Mädchen und Jungen haben Steine für das Kinderhospiz in Burg bemalt. Quelle: Silvia Zimmermann

Abgelegt werden die steinernen Kunstwerke bei allen möglichen Gelegenheiten. „Wir verstecken Steine zum Beispiel, wenn wir mit dem Hund Gassi gehen“, berichtet die 11-jährige Marlene. Man kann auch gefundene Steine mit nach Hause nehmen und durch andere austauschen. Auch für Mara ein tolles Abenteuer: „Ich freue mich immer, wenn ich selbst einen Stein gefunden habe.“ Für die Öffentlichkeit sichtbar ist eine Verschönerungsaktion der Steinemaler. Und zwar auf dem Vorplatz vor dem Gemeindehaus an der Feuerwehr. In Absprache mit Bürgermeister Randy Matthies legten Carmen Kühne und ihre Mitstreiter tüchtig Hand an. Sie entfernten wilde Büsche und bemalten die großen Feldsteine als Marienkäfer. Viel bestaunt wird die Raupe Helga, die mittlerweile aus 95 bemalten Steinen besteht. Sogar ein Exemplar aus dem Spreewald ist dabei.

Steine für Kinderhospiz

Eine besondere soziale Aktion hat Carmen Kühne noch in Vorbereitung: „Derzeit sammeln und bemalen wir besonders schöne Steine. Diese wollen wir am Kindertag dem Kinderhospiz in Burg im Spreewald überreichen.“ Wenn die Pandemie vorbei ist, kann sich Carmen Kühne gut vorstellen ein Treffen für alle Steinemaler in Wenzlow zu organisieren.

Von Silvia Zimmermann