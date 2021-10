Wer fährt künftig den Rettungsdienst in Brandenburg an der Havel?

Brandenburg/H

Bei den Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Johanniter Unfallhilfe (JUH) macht sich Unruhe breit – wie geht es weiter mit dem Rettungsdienst? Beide Partner verstärken die Berufsfeuerwehr bei dieser Aufgabe bereits seit 1992. Bislang verlängerten sich die Verträge jeweils stillschweigend um ein weiteres Jahr. Das soll nun anders werden.

Geteilte Rettungswagen

Das DRK besetzt rund um die Uhr einen Rettungswagen sowie zwei Krankentransportwagen. Die JUH fährt einen Rettungswagen in der Stadt und einen im Kirchmöser, stellt Fahrer für einen Notarztwagen und besetzt den Rettungshubschrauber mit Rettungssanitätern. Zwei weitere Rettungswagen werden von der Berufsfeuerwehr besetzt.

Die Brandenburger Feuerwehr und die Rettungsdienste hier bei einer Großübung bei der Heidelberger Druckmaschinen AG eine Großübung durch, und testeten die Abläufe bei einem Brandfall und dem Einsatz zur Rettung von Menschen. Quelle: Rüdiger Böhme

Ausschreibung wird verlangt

Jetzt drängt wohl das Innenministerium auf Ausschreibungen der Dienstleistung. Grundsätzlich hat die Stadt drei Möglichkeiten: Sie kann den Rettungsdienst komplett kommunalisieren und alle Aufgaben in so genannter Eigenerledigung bewältigen – das wäre auch mit höheren Personalkosten verbunden. Diese Form favorisiert seit Jahren Feuerwehrchef Mathias Bialek, da macht er auch keinen Hehl daraus.

Zweite Möglichkeit wäre eine europaweite Ausschreibung, daran könnte sich theoretisch auch ein spanisches Rettungsdienstunternehmen beteiligen oder auch die deutschlandweit tätige Falck-Gruppe.

Bereichsausnahme für Hilfsorganisationen

Dritte Möglichkeit wäre die so genannte Bereichsausnahme. Danach kann nämlich der Rettungsdienst ganz oder in Teilen an Hilfsorganisationen vergeben werden, die sich auch örtlich und regional für den Katastrophenschutz engagieren – also an JUH, DRK, Malteser oder Arbeiter-Samariter-Bund. In Brandenburg an der Havel beispielsweise stellen die Johanniter eine Schnelleinsatzgruppe SEG Versorgung, die Rot-Kreuzler sichern mit insgesamt acht Fahrzeugen die Sanitätsbereitschaft im Katastrophenfall.

Andreas Griebel ist Vorstand des DRK-Kreisverbandes in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Synergien zum Ehrenamt

Warum ist der Rettungsdienst aber so wichtig für die Hilfsorganisationen? Das erklärt DRK-Kreisvorstand Andreas Griebel: „Wir fördern damit Synergien auch im Ehrenamt. Immerhin stecken wir jedes Jahr rund 20.000 Euro in unsere ehrenamtlichen Helfer – in Kleidung und vor allem in Ausbildung. Ehrenamtler fahren auch auf den Einsatzfahrzeugen mit. So schaffen wir eine extreme Motivation, dass sie sich engagieren und weiterbilden.“

Vertrag zum Katastrophenschutz

Immerhin sei es jüngst gelungen, mit der Stadt eine dreijährige offizielle Vereinbarung zum Katastrophenschutz abzuschließen, dies gab es in dieser offiziellen Form noch nicht. So erfüllen JUH und DRK wenigstens schon einmal die formalen Voraussetzungen für die Bereichsausnahme.

Vorlage häufig verschoben

Bialek soll eine Beschlussvorlage zum Regeln des Rettungsdienstes vorbereiten, die Organisationen fürchten, dass er entweder zur Eigenerledigung oder zur Vergabe neige und sie außen vor bleiben. Schließlich hatte er seit mindestens drei Jahren die Aufgabe, die Neuregelung vorzubereiten. Offensichtlich hat er dies immer wieder vor sich hergeschoben, wohl wissend, dass er nicht am damaligen Beigeordneten Michael Brandt (CDU) vorbei gekommen wäre, der sich für das Mit-Engagement der Hilfsorganisationen stark gemacht hatte. Seit dem Sommer steht Brandt bekanntlich nicht mehr im Weg.

Brief an die Stadtverordneten

Andreas Griebel und sein JUH-Kollege Steffen Kirchner wollen nun einen Brief an die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung schicken, um diese für ihre Belange zu sensibilisieren. „Es rumort derzeit auf allen Wachen“, sagt Griebel.

Scheller will weiter Kooperation

Übergroße Sorgen müssen sich die Hilfsorganisationen nun fürs Erste nicht machen, versichert Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) auf MAZ-Anfrage. Ihm liege die Beschlussvorlage von Bialek derzeit noch nicht vor. „Die Eigenerledigung ist derzeit nicht unser Ziel. Wir sind daran interessiert, die Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen fortzusetzen.“ Er habe Sympathie für die Konstruktion der Bereichsausnahme, sieht aber noch juristische Probleme zur Gültigkeit solcher Vereinbarungen.

EU-Gericht für Bereichsausnahme

Helfen könnte ihm dabei ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom März 2019: Dieser hatte nach einer Klage von Falck entschieden, dass die Rettungsdienstvergabe ohne öffentliche europaweite Ausschreibung an gemeinnützige Organisationen stattfinden kann, da es sich um einen Bereich der Gefahrenabwehr handelt und damit eine Bereichsausnahme bei der Auftragsvergabe möglich ist.

Anonyme neue Vorwürfe

Es müssten demnächst auch die Kosten und Gebühren für den Rettungsdienst in der Stadt neu kalkuliert und vereinbart werden. Dabei wollen sich Scheller und sein Team auch anschauen, was es mit anonym erhobenen neuerlichen Vorwürfen gegen Bialek auf sich hat. Eine unter einem Pseudonym verfasste E-Mail kursiert seit August bei Feuerwehren und Rettungsdiensten.

Abrechnung trotz Stillstand

Darin wird geschildert, dass der vierte Rettungswagen angeblich häufiger intern vom Dienst abgemeldet werde. Beispielsweise wenn in der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Personalmangel herrscht, müsse das RTW-Team dort aushelfen. Gleichzeitig werde gegenüber den Krankenkassen der Rettungswagen so abgerechnet, als ob er ständig im Einsatz gewesen sei – so die Behauptung.

Von André Wirsing