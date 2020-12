Brandenburg/H

Vom 4. bis zum 10 Januar 2021 werden die Schulen der Havelstadt wegen der Corona-Pandemie definitiv geschlossen sein. So sieht es der Beschluss der Ministerpräsidenten vor. In dieser Zeit sollen die Kinder wieder lernen: allerdings zu Hause.

Aber was ist mit denen, die nicht dort bleiben können, weil sie zu klein sind und ihre Eltern in Berufen arbeiten, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder in der kritischen Infrastruktur gebraucht werden. Mit dieser Frage haben sich Montagvormittag Oberbürgermeister Steffen Scheller und der Corona-Krisenstab beschäftigt.

Anzeige

Die Zeit drängt

„Natürlich werden wir ähnlich wie im Frühjahr wieder eine Notbetreuung organisieren“, sagt OB Steffen Scheller. Doch die Zeit wird knapp. An kommenden Wochenende ist für die Schulen das Jahr vorbei, Lehrer und Schüler gehen dann in die Weihnachtsferien, auch die Verwaltung ist dann nur noch spärlich besetzt. Nach den Weihnachtsferien soll es für alle Schüler außer Förderschülern und Schüler der Abschlussklassen bis zum 10. Januar nur Distanzunterricht geben.

Deshalb Gleichzeitig muss geklärt werden: Wie hoch ist der Bedarf an Betreuungsplätzen während der Schulzeit und am Nachmittag während der üblichen Hortzeiten. Unklar auch: Wer hat Anspruch auf eine Notbetreuung? In der ersten Phase des Lockdowns im Frühjahr bekamen nur jene Eltern einen Platz, die entweder alleinstehend waren oder bei denen beide Eltern in der „kritischen Infrastruktur“ tätig waren.

Bedarf schnell ermitteln

Das wurde im Laufe der Zeit immer weiter gelockert, so dass es Ende April häufig schon reichte, wenn ein Arbeitgeber seinen Angestellten als unverzichtbar klassifizierte oder ein Partner zur „kritischen Infrastruktur“ gezählt wurde.

„Wir können noch nicht über Details reden, weil die Verordnungen noch nicht vorliegen“, sagt Scheller. Gleichwohl müsse der Bedarf ermittelt werden. Deshalb wird die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage unter https://www.stadt-brandenburg.de/ am Mittwoch ein Formular bereitstellen, auf dem jeder Brandenburger, der aus seiner Sicht ein Anrecht auf Notbetreuung hat, diese auch digital beantragen oder ausdrucken und dann an die Schul-Verwaltung schicken kann. Das betrifft die Eltern von Grundschülern der Klassen 1 bis 6.

3800 Grundschüler in der Havelstadt

„Ganz klar ist: Das Beste ist, die Kinder bleiben zu Hause“, sagt Scheller nach der Corona-Lagesitzung. Und es sei wenig sinnvoll, darauf zu hoffen, alle Kinder in den Hort schicken zu können, weil die Grundschulen dicht machen.

Mit diesem Problem beschäftigten sich Schulbehörde und Rathaus am Montag, nachdem am Wochenende die Grundschule in Kirchmöser geschlossen werden musste, weil alle Lehrer in Quarantäne kamen und nun die Eltern versuchten ihren Nachwuchs im Hort unterzubringen.

Bis zum kommenden Dienstag müssen die Anträge auf Notbetreuung in der Verwaltung sein, wo sie dann auch in Absprache mit dem Schulamt beschieden werden. Es ist eine Mammutaufgabe, die da vor der Verwaltung liegt: Etwa 3800 Kinder der Stadt besuchen Grundschulen.

2034 Betreuungsverträge für die Horte hat die Stadt abgeschlossen. Im Frühjahr hatten bis zu 630 Kinder der Havelstadt ein Recht auf Notbetreuung im Hort.

Von Benno Rougk