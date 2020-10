Brandenburg/H

Böse Überraschung für eine Fahrzeughalterin aus Brandenburg. In der Nacht zum Sonnabend verschwand in der Einsteinstraße ihr VW Multivan. Das Fahrzeug hatte sie am Vorabend auf einem Mieterparkplatz abgestellt. Der Diebstahl passierte zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, lautet das amtliche Kennzeichen des gestohlenen Autos BRB-D 2811. Der Multivan hat eine schwarze Lackierung. Wer etwas beobachtet hat, oder etwas über den Verbleib des Wagens weiß, kann sich an jede Polizeidienststelle wenden. Das Fahrzeug ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Von Frank Bürstenbinder