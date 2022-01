Man nimmt es sich immer wieder vor, und trotzdem bleiben alte Handys doch in der Schublade, statt recycelt zu werden – auch weil viele den Weg zur Entsorgung scheuen. Doch im Prinzip ist es ganz einfach. Wir zeigen die Möglichkeiten auf, ausgediente Smartphones in Brandenburg an der Havel mit gutem Gewissen loszuwerden.