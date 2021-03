Brandenburg/H

Alle Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung sollen sich dafür einsetzen, dass in Brandenburg an der Havel ein Modellprojekt realisiert wird, bei dem Gastronomen, Touristiker, Einzelhändler und Veranstalter unter strengen Vorgaben testweise Öffnungen vornehmen dürfen. Dazu hat CDU-Fraktionschef Jean Schaffer seine Kollegen in der Volksvertretung aufgerufen. „Wer kann sollte seine Kontakte zur Landesregierung nutzen und für Brandenburg an der Havel als Modell-Stadt werben.“

CDU-Fraktionschef Jean Schaffer Quelle: Rüdiger Böhme.

Schaffer nennt keine konkreten Namen, sein Appell richtet sich wohl vornehmlich an den ehemaligen Innenminister Ralf Holzschuher (SPD) und die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser (SPD). Einen solchen Modellversuch hatte bereits die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) angeregt, sie war damit bei Oberbürgermeister Steffen Scheller und dem Ordnungsbeigeordneten Michael Brandt (beide CDU) auf offene Ohren gestoßen.

„So ein Modellprojekt funktioniert unter vier Voraussetzungen: 1. Öffnen für mehr Selbstbestimmung, 2. Testen, testen, testen, 3. digitale Nachverfolgung und 4. parallel weiter impfen. Diesen Mix können wir in der Stadt erfüllen“, wirbt Schaffer. Zudem dürfe der Inzidenzwert nicht weiter steigen. Vorbilder seien die Städte Rostock und Tübingen, die bereits Tagestickets für ihre Innenstädte nach Schnelltests eingeführt haben.

Von André Wirsing