Brandenburg/H

Mit Erschrecken musste der Halter eines Ford am frühen Donnerstagmorgen fest, dass Unbekannte sein kostbares Auto in den Nachtstunden gestohlen haben. Am Abend hatte er den Wagen auf einem öffentlichen Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Prager Straße verschlossen abgestellt.

Der Besitzer suchten in der Nähe nach seinem graufarbenen Auto mit dem amtlichen Kennzeichen BRB-KR-57. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls wurde aufgenommen.

Von MAZ