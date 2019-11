Brandenburg/H

In der Nacht zu Mittwoch haben sich Diebe Zutritt zu einem Eigenheim in Hohenstücken verschafft, das sich noch in der Bauphase befindet. Die Unbekannten nahmen Werkzeug mit, das einige tausend Euro wert ist.

Anschließend entfernten sich die Diebe unerkannt vom Tatort, berichtet die Polizei. Bemerkt wurde der Diebstahl am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

Von MAZ