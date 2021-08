Weseramer Schafhalterin warnt SPD-Politiker vor noch mehr Wölfen

Weseram

„Mit dem Wolf muss etwas passieren. Dazu brauchen wir Entscheidungsträger, die auch Entscheidungen fällen!“ In scharfen Worten hat die Schafhalterin Katja Behling Landespolitiker der SPD aufgefordert sich für einen weniger strengen Schutz der Wölfe einzusetzen. Ihr und vielen ihrer Berufskollegen mache die ungehinderte Ausbreitung der Population große Bauchschmerzen, sagte die Inhaberin des Weseramer Skuddenhofs am Donnerstag bei einem Besuch von Fraktionschef Erik Stohn, vom agrarpolitischen Sprecher Johannes Funke und vom Kloster Lehniner Landtagsabgeordneten Udo Wernitz. Die Erlöse aus der Schafzucht würden den Aufwand für Schutzmaßnahmen nicht rechtfertigen. Deshalb werde sie sich keine Herdenschutzhunde anschaffen, so Behling. Ihr Bestand besteht aus rund 50 Muttertieren, die es jedes Jahr auf über 70 Lämmer bringen.

Mit ihren Skudden hält Katja Behling eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Mit Sorge blickt die Halterin auf die ungehinderte Ausbreitung der Wölfe. Quelle: privat

Stohn räumte ein, dass im Land Brandenburg seiner Ansicht nach eine schutzwürdige Größe des Bestandes erreicht sei. Wie es in Zukunft mit dem Wolf weitergehen soll, könne jedoch nur im Bund entschieden werden. „Mit der Ausbreitung der Tiere in Richtung Westen und Norden, dringt das Thema auch in das Bewusstsein der Politiker in den alten Bundesländern. Von dort brauchen wir die Unterstützung, wenn wir im Rahmen der EU am strengen Schutzstatus rütteln wollen“, sagte Stohn der MAZ. Er hoffe, dass sich das Thema Wolf nach der Bundestagwahl in einem Koalitionsvertrag wiederfinde. Funke sprach von einem „einbetonierten Schutzstatus“, der nur mit Mühe aufzubrechen sei. Die Brandenburger SPD habe durchaus ein gesundes Verhältnis zur ländlichen Region. Auf Bundesebene gebe es dagegen differenzierte Vorstellungen, so Funke. Zwar können in Brandenburg sogenannte Problemwölfe entnommen werden, doch die Hürden für einen Abschuss sind hoch.

Schafe in Köpernitz getötet

Ausgelöst wurde die Debatte auf der Sommerreise der SPD-Politiker durch die jüngste Attacke in Köpernitz bei Ziesar. Dort waren in der Nacht zum Donnerstag unmittelbar neben der Dorfkirche zwei Schafe getötet und vier Tiere verletzt worden. Alle Schutzmaßnahmen hatten nicht geholfen den mutmaßlichen Wolfsangriff zu verhindern. In der Beetzsee-Region ist der Wolfsdruck längst nicht so groß wie südlich der Autobahn 2, dennoch hat Katja Behling ihren Elektro-Weidezaun vorsorglich von 90 Zentimeter auf 1,06 Meter erhöht. Von Wolfsübergriffen blieb ihr Hof bislang verschont. „Erleben möchte ich es nicht, dass ich im Morgengrauen Kadaver einsammeln muss, wie es vielen Berufskollegen und Hobbyhaltern bereits ergangen ist. Tote Zuchttiere lassen sich auch mit Geld nicht ersetzen “, sagte Behling, die dem Vorstand des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg angehört.

Von Frank Bürstenbinder