Das Projekt „ Wirtschaftsregion Westbrandenburg“ geht jetzt neue Wege. Der lockere Zusammenschluss der Städte Brandenburg, Premnitz, Rathenow und des Landkreises Havelland unter dem Dach eines geförderten Projektmanagements wird im Oktober auslaufen.

Jetzt einigen sich die Bürgermeister der drei Kommunen und Landrat Roger Lewandowski das Projekt in Eigenregie am Standort Brandenburg fortzusetzen. Dafür unterzeichneten die Kooperationspartner eine Vereinbarung zur Wirtschaftsregion Westbrandenburg ohne zeitliche Befristung und ohne externes Projektbüro.

Die Kooperationspartner der Wirtschaftsregion Westbrandenburg nach ihrer Tagung in der Brandenburger Stadtverwaltung. Quelle: Rüdiger Böhme

„Auf eigenen Füßen zu stehen“, darin sieht Ralf Tebling, Bürgermeister in Premnitz, die größte Herausforderung und wird für die Fortsetzung des Projektes einen eigenen Mitarbeiter in seinem Rathaus anstellen. Bisher waren die Beraterbüros „Lokation:s“ und „Messegold“ als Dienstleister für die Städte und den Landkreis aktiv.

Ihnen wurde von allen Seiten gedankt, die Zusammenarbeit wurde als professionell und inspirierend bezeichnet, doch man könne nun allein laufen – auch weil die Reduzierung der Projektförderung angekündigt wurde, hier es nun von allen Seiten.

Als die Wirtschaftsregion Westbrandenburg vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben wurde, standen sich noch Dietlind Tiemann als OB von Brandenburg und Burkhard Schröder als Havelland-Landrat teilweise diametral gegenüber. Damals ließen sich beide Seiten gerade in Sachen Gesundheitsstandort gegenseitig nicht in Karten schauen, erinnert sich Steffen Scheller. Das habe sich grundsätzlich geändert.

Roger Lewandoski, er und auch Ralf Tebling würden sich seit Jahren kennen, schätzen und vertrauen. Und auch Jörg Zietemann aus Rathenow wachse in diesen Kreis hinein. Nur gemeinsam könne die Wirtschaft im Brandenburger Westen vorangebracht werden.

Das sieht heute auch Tiemann so: „Es war unser Ziel, unsere Stärken zu stärken und die Region Westbrandenburg als Wirtschaftsstandort für Unternehmen attraktiv zu machen.“ Es sei „uns gelungen dies auch umzusetzen. Viele wertvolle Projekte für Unternehmen und Auszubildende sind seitdem entstanden.“

Nachdem der Fokus bis 2015 vornehmlich auf der Entwicklung der Kooperationsstrukturen und der Region selbst sowie der Konzeptionierung von Maßnahmen lag, erfolgte in der Förderphase 2017 bis 2020 die Profilierung der Region. Nachfolgeforen, der Instagram-Kanal @waswillstdulernen, Unternehmensbesuche und der Aufbau der Internetseite wirtschaftsregionwestbrandenburg.de gehörten zu den erfolgreicheren Projekten, hieß es am Montag im Brandenburger Rathaus.

Die Ausweitung des Berufemarktes auf die ganze Wirtschaftsregion sei ein spürbarer Mehrwert für Unternehmen und Schüler. Dieser habe sich auch bei den Unternehmen und Schulen etabliert und sei zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender geworden, auch wenn er coronabedingt in diesem Jahr ausfalle und durch geöffnete Unternehmen ersetzt werde, so Jörg Zietemann.

Wenn die Kommunen und der Landkreis auch in Zukunft an einem Strang ziehen wollen, werden drei Problemfelder ihr Tun bestimmen: Das sind die demografische Entwicklung – also die Überalterung der Gesellschaft, die Fachkräftesicherung und die wirtschaftliche Entwicklung der Region allgemein. Scheller skizziert, worin der Erfolg der Kooperation liegt. „Wir sehen uns als gleichberechtigte Partner.

Die Dinge, die uns wichtig sind, die klären und entscheiden wir einmütig. Wenn wir mal unterschiedliche Sichtweisen haben, dann finden wir einen Konsens, mit dem wir alle leben können.“

