Die Sieger des Comic- und Mangawettbewerbs in Brandenburg an der Havel stehen fest. Eine Jury wählte jetzt die besten Zeichner aus.

Zeichenwettbewerb in Brandenburg an der Havel: Das sind die schönsten Comics und Mangas

Zeichenwettbewerb in Brandenburg an der Havel: Das sind die schönsten Comics und Mangas

Kostenlos bis 16:42 Uhr Zeichenwettbewerb in Brandenburg an der Havel: Das sind die schönsten Comics und Mangas