Wichtiger Teil der Unfallprävention: Radprüfungen für Kids gehen weiter

Radfahren macht Kinder mobil und selbstständig. Allerdings sind sie spätestens ab dem zehnten Geburtstag, wenn sie wie Erwachsene Radweg oder Straße benutzen müssen, den Gefahren des Straßenverkehrs besonders ausgesetzt. „Die Fahrradausbildung ist verdammt wichtig“, stellt Manfred Voit daher fest.

Sicherer Umgang mit dem Rad

Gemeinsam mit Vertretern der Polizei und seinen Kollegen aus der Stadt ist der Vorstandsvorsitzende des ADAC Berlin-Brandenburg am Dienstag im Verkehrsgarten der Wilhelm-Busch-Schule zu Gast. Hier werden jedes Jahr seitens der Polizei die Radfahrprüfungen für Viertklässler abgenommen.

Der ADAC beteiligt sich mit einem Geschicklichkeitsparcours an der Radausbildung. „Es geht darum, nicht nur Verkehrsschilder zu verstehen, sondern auch sicher mit dem Rad umgehen zu können“, sagt Manfred Voit dazu.

Der ADAC-Vorstandsvorsitzende begründet das Engagement des Automobilclubs unter anderem mit erschreckenden Zahlen. Laut Unfallstatistik ereigneten sich 2019 im Land Brandenburg 565 Unfälle mit Kindern bis einschließlich 14 Jahre als Radfahrende, dabei wurden 401 Kinder verletzt und ein Kind getötet. „Bei 58,8 Prozent der Unfälle sind die Kinder gleichzeitig Verursacher“, berichtet Voit.

Radausbildung als gemeinsame Aufgabe

Für Ute Döpke von der Polizei Brandenburg ein besonderer Grund, unbedingt an der Radausbildung festzuhalten und sie engagiert fortzuführen. Auch bei den Runden der Wilhelm-Busch-Schüler in diesem Jahr sieht die Polizistin noch viele Unsicherheiten. „Unsere Kinder fit für den Straßenverkehr zu machen, kann nur als gemeinsame Aufgabe funktionieren“, sagt Döpke.

Und so sind Schulen, Polizei und der ADAC weiterhin aktiv. Seit vergangener Woche finden wieder Radprüfungen in der Beethovenstraße statt.

Um das Training noch besser gestalten zu können, brachte Manfred Voit zwei neue 22-Zoll-Kinderfahrräder als Geschenk mit. „Die brauchen wir ganz dringend“, bedankte sich Andrea Lucas-Höfke vom ADAC-Ortsclub. Denn viele Kinder kommen nicht mit dem eigenen Rad in den Verkehrsgarten. Die knalligen Drahtesel kamen auch gleich bei den nächsten Prüfungen zum Einsatz. Bis Ende Oktober stehen knapp 50 weitere Termine in der Stadt und dem Umland an.

