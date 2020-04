Widerstand gegen die B-102-Ausbaupläne

Brandenburg/H

Gegen die von der Stadt und dem Landesbetrieb Straßenwesen vorgelegten Planungen zum Ausbau der B 102 zwischen der Gördenbrücke und der Europakurve stoßen nun auch auf Widerstand des ökologischen Verkehrsclubs VCD Brandenburg. Erst jüngst hatte der ADFC als Interessenvertreter der Radfahrer schwere Bedenken angemeldet.

Nur noch Ein-Richtungs-Radwege

Die Pläne sehen vor, dass der Radweg auf der Westseite der August-Bebel-Straße nur noch in Richtung Innenstadt benutzt werden darf, und nicht mehr - wie bisher - auch in Richtung Hohenstücken / Görden. Radfahrer sollen stattdessen auf dem in die Jahre gekommenen Rad- und Fußweg jenseits der Straßenbahngleise in Richtung Norden fahren und kurz vor der Gördenbrücke auf die Westseite der August-Bebel-Straße wechseln, da es auf der Gördenbrücke keinen Radweg auf der Ostseite gibt. Die vorgesehene Querung der Straßenbahngleise bei der Haltestelle August-Bebel-Straße ist aufgrund der Umlaufsperre verwinkelt und für Räder mit Anhänger oder Lastenräder kaum passierbar, dazu wird es an der Ampel über die Straße lange Wartezeiten geben.

Haupt-Radroute wird gestört

„Wir lehnen die geplante Abschaffung des Zweirichtungsradwegs auf der Westseite der August-Bebel-Straße ab. Eine Planung und Ausweisung als Einrichtungsradweg bedeutet eine massive Verschlechterung für alle, die mit dem Rad nach Hohenstücken oder auf den Görden fahren wollen. Es handelt sich um eine Hauptradroute, einen zentralen Bestandteil des Radroutennetzes der Stadt, und die am meisten genutzte Verbindung zu den Stadtteilen“, schreibt VCD-Kreissprecher Gero Walter an den Landesbetrieb und an Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Sicherheit für Schüler

Zudem stellt er Fragen: Sind bei der Planung Belange der Schulwegsicherheit geprüft worden? Es handele sich schließlich um den Schulweg von Schülern des Oberstufenzentrums ‚ Alfred Flakowski‘ und des Saldern-Gymnasiums, die in Hohenstücken oder auf dem Görden wohnen.

Belange von Firmen missachtet

Sind bei der Planung Belange der Anlieger geprüft worden? Auf der Westseite der August-Bebel-Straße habe die Blitz-Kurier GmbH ihren Stützpunkt in Brandenburg. Es handele sich um einen Postdienstleister, der Briefe und Pakete überwiegend per Fahrrad ausliefert. „Sollen die Auslieferer auf dem Weg auf den Görden und nach Hohenstücken zuerst südlich bis zur Kreuzung mit der Fontanestraße fahren, dann auf dem Weg jenseits der Straßenbahngleise wieder nach Norden fahren, nur um bei der Haltestelle wieder zurück auf die Westseite zu wechseln? Sollen die Auslieferer auf dem Rückweg von ihren Touren durch die Innenstadt, Klingenberg, Wilhelmsdorf und anderen südlich gelegenen Stadtteilen auch eine sinnlose Schleife fahren müssen, da sie den Stützpunkt nicht direkt anfahren dürfen?“

Stadt will Radfahren fördern

Die Stadt sei Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Brandenburg und habe sich zum Ziel gesetzt, das Fahrrad als gleichberechtigtes Verkehrsmittel zu etablieren und den Radverkehrsanteil am gesamten Verkehrsaufkommen zu erhöhen. Weiterhin möchte die AGFK die Sicherheit im Radverkehr steigern. „Die Planungen kommen einer Kappung der direkten Radverbindung nach Hohenstücken/Görden gleich und stehen allen diesen Zielen diametral entgegen.“

Von André Wirsing