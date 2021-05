Brandenburg/H

„Momentan verwaltet sich das Haus oft am liebsten selbst. ’Es geht hier nicht mehr um Theater oder Kunst.’ Diesen Satz zitiert die Geschäftsführerin wie ein Mantra. Ich möchte mich damit aber nicht zufrieden geben“, schreibt Frank-Martin Widmaier in einem Schreiben an den Theater-Aufsichtsrat aus dem April, das der MAZ vorliegt.

Das sich „verwaltende Haus“ ist das Brandenburger Theater (BT), die von Widmaier zitierte Geschäftsführerin ist Christine Flieger. Widmaier ist künstlerischer Leiter des BT und wäre gern dessen Intendant. Einen solchen oder eine solche wird es wohl geben, da die Beratungsfirma Metrum, die das BT derzeit neu strukturiert, ja eben dies vorgeschlagen hat und damit auch beim Gesellschafter, also der Stadt Anklang fand (MAZ berichtete).

Widmaier blickt, wie er dem AR schreibt, zurück auf erfolgreiche Jahre am BT. „Es scheine nur logisch, auf meinem Wissen und Erfahrungen aufzubauen sowie die äußeren und inneren Erfolge und Netzwerke weiter zu nutzen.“ Er habe Regie geführt, um mit den Menschen eng zusammenzuarbeiten. So sei ihm „der tiefe Einblick ins Haus gelungen“ und deshalb „verstehe ich mich auch als Gesicht des Hauses.“

Oliver Tardy, Christine Flieger und Frank Martin Widmaier (v.li.) bei einer Pressekonferenz über die Wiederaufnahme der Arbeit nach der Coronasperre im Vorjahr. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Umgang mit seinen Regieprojekten und „die Weigerung der Geschäftsführerin, die Verhandlung eines Bonus’ dafür zu erwägen, ist ein einmalig respektloser Umgang mit dieser Leistung“, klagt Widmaier über Christine Flieger. Flieger hatte erklärt, sie sehe keinen Mehrwert in seiner Regietätigkeit. Das hatte sie später dementiert.

Dass seine Arbeit Ängste auslöse, hält Widmaier für möglich: Wer Veränderungen anstoße, Leistung fordere und Mitarbeit erwarte, könne Angst machen, denn „einige fühlen sich in ihren Pfründen bedroht.“ Angst entstehe „auch, wo Grund dafür da ist, etwas zu verstecken. Da, wo seit langem nur der Blick nach innen, aber nicht nach außen gepflegt wurde.“

„Aktuelle künstlerische Krise lösen“

Ein Beispiel sei, so Widmaier, das Orchester, das durch Gremien und Vorstände geführt werde, das aber kein selbstbestimmtes Organ sei. Den Verschleiß von Orchesterdirektoren hätten nicht „ausschließlich die Künstlerischen Leiter oder die Geschäftsführer zu verantworten.“ Für ihn sei klar: „Die aktuelle künstlerische Krise kann nur durch handwerklich und menschlich erfahrene Verantwortliche gelöst werden.“

Über 100 Seiten mit Presseartikeln hat Widmaier dem Aufsichtsrat als Dossier geschickt. „Die überwiegend positive Presseresonanz ist beispielhaft für die gute Akzeptanz des Kulturprogramms. Zumal es um die Konzentration auf Inhalte und nicht um Personalien geht“, schreibt er.

„Ich habe es verdient die Arbeit fortzusetzen“

Sollte eine Intendantenstelle geschaffen wird, „erwarte ich, dass ich – genau wie Herr Tardy (Tardy ist der designierte Chefdirigent, Anm. der Red.) – vor Entscheidungen dem AR meine Argumente vortragen kann. Aufgrund meiner Arbeit habe ich es verdient, gehört zu werden und die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.“

Schaut man auf die Reaktionen im Aufsichtsrat in den zurückliegenden Wochen und nach Vorstellung der Metrum-Pläne, ist dort bisher kaum die Neigung zu erkennen am BT noch viele Steine aufeinander stehen zu lassen und mit Widmaier neu aufzubauen.

Klare Struktur, kompetente Berater

Wie Christine Flieger trotz der Kritik an ihr, zu Widmaiers Plänen steht, ist offen. Nach außen pflegen beide inzwischen ein gutes Verhältnis, nachdem es zuvor zu offenen Differenzen gekommen war.

Leitende Mitarbeiter des Hauses hatten erklärt, sie seien von Flieger vor längerer Zeit und vor anderen aufgefordert worden, Material gegen Widmaier zu sammeln, damit dessen Vertrag nicht verlängert werden könne. Ende 2020 sagte Flieger aber zur MAZ: „Die Arbeitsatmosphäre zwischen uns ist positiv. Natürlich mussten wir uns im Jahre 2019 erst einmal kennen- und verstehen lernen.“

In den zurückliegenden Tagen waren wiederholt auf dem Online-Portal „Meetingpoint“ Leserbriefe von Berliner Künstlern und Theatergängern zu lesen, die für Widmaier – der seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hat – Werbung machten. Vergleichbare Solidaritätsbekundungen aus der Stadt Brandenburg gab es bisher nicht.

Von Benno Rougk