Wie Anke Domscheit-Berg dem Klinikum hilft

„Sicherlich ist eine gute politische Rede auch etwas wert. Doch ist sie gewissermaßen Schall und Rauch. Und zurzeit tue ich gerade das Sinnvollste und Erfüllendste, was ich bislang getan habe.“ Anke Domscheit-Berg ist Autorin und Netzaktivistin, zudem über die Linken-Liste Mitglied des Deutschen Bundestages. Mit ihrem Mann Daniel Domscheit-Berg produziert sie in Fürstenberg im gemeinsamen „VerstehBahnhof“ gerade Gesichtsvisiere für medizinisches Personal im Akkord.

12.000 Stück sind fertig, für weitere 12.000 kamen die Folienzuschnitte gerade an. Das Paar hat die Produktion perfektioniert: Waren die ersten Exemplare noch Eigenbau, kamen die nächsten aus dem 3-D-Drucker, so werden die Halterungen nun im Spritzgussverfahren hergestellt. Bislang wurden die Folien mit dem Lasercutter zugeschnitten, jetzt hat dies eine kleine Firma übernommen. Ein Optiker hat Neoprenbänder stellt zum Befestigen, bis 22.30 Uhr hat die Politikerin am Mittwochabend diese zurechtgeschnitten.

Am Donnerstagmittag hat sie nämlich 200 Visiere an Klinikums-Geschäftsführerin Gabriele Wolter übergeben. „Wir können sie wirklich gut gebrauchen. In der Covid-Station haben wir alle Mitarbeiter damit ausgestattet und nur noch einige Dutzend im Lager. Jetzt können wir auch unser Personal auf Intensivstationen damit versorgen.“

Anke Domscheit-Berg freut sich darüber, dass die Vernetzung der so genannten Makerspaces –also dezentrale Strukturen in offenen Werkstätten beispielsweise – im Land Brandenburg bundesweit ziemlich führend ist. „Wir können das koordinieren und entsprechend große Mengen einkaufen. Das klappt vom Landkreis Oberspree bis zur Technischen Hochschule Brandenburg.“

„Auch wenn es sehr anstrengend ist, aber das Anfertigen von Visieren ist derzeit meine Wahlkreis-Arbeit, eben ganz praktisch.“

Von André Wirsing