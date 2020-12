Brandenburg/H

Mit Beulen und Schrammen, insgesamt aber relativ unbeschadet wird die Stadt finanziell auch durch das kommende Jahr kommen. Diesen Ausblick gibt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU), der gerade seinen Haushalt für 2021 vorlegt.

Gewerbesteuern fallen aus

„Wir kommen zwar im Plan auf ein negatives Ergebnis von minus 6,7 Millionen Euro, davon sind allein 6,2 Millionen, die wir weniger an Gewerbesteuer einnehmen werden.“ 28Millionen Euro Einnahmen waren geplant, voraussichtlich werden es nur 21,8 Millionen.

Weniger vom Land

Auch das Land habe Mindereinnahmen bei den Gemeinschaftssteuern (Einkommens-, Lohn-, Körperschafts- und Umsatzsteuer), deshalb werde es wohl im kommenden Jahr auch nicht einen vollen Ersatz geben. Nach bisherigen Planungen werden nur 75 Prozent der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich fließen.

Kein Sicherungskonzept nötig

Auch wenn die Stadt schon in der Planung kein ausgeglichenes Ergebnis zusammenbekommt, muss sie dennoch kein Haushaltssicherungskonzept schreiben. Darin müsste sie einen Fünf-Jahres-Plan machen, wie sie mit konkreten Einsparungen oder Mehreinnahmen den Ausgleich hinbekommt. Zum Glück könne man die positiven Ergebnisse der vergangenen drei Jahre verrechnen, so dass es am Ende über die gesamte Zeit wieder passt.

Freiwilliger Sparplan

Doch Scheller, der als vorsichtiger Zahlenfuchs gilt, baut dennoch Sicherungen ein. „Ich werde den Stadtverordneten ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept vorschlagen, wie wir es im Doppelhaushalt 2019/20 praktiziert haben.“ Damit will er gewappnet sein, um bei überraschend auftauchenden Mehrausgaben an anderer Stelle mit Einsparungen reagieren zu können. Zudem schützt er sich vor möglichem „Übermut“ der Stadtverordneten, die immer neue Zusatzleistungen beschließen wollen.

Viel weniger Kassenkredite

Die Kassenkredite – also der kommunale „Dispo“ – ist derzeit nur noch mit 50 Millionen Euro beansprucht. 2014 waren es noch 176 und 2016 noch 150 Millionen Euro Minus für laufende Ausgaben gewesen. Einen Teil hat das Land entschuldet, den größeren Teil aber die Kommune selbst mit großer Kraftanstrengung zurückgefahren. „Für 2021 planen wir mit einer Inanspruchnahme zwischen 30 und 65 Millionen Euro Kassenkredit.“ Naturgemäß schwankt das übers Jahr immer, weil beispielsweise Erstattungen von Bund und Land oft erst eintreffen, wenn das Geld bereits ausgegeben ist. Scheller will den Höchstsatz auf 90 Millionen Euro festsetzen, damit die Kommune jederzeit zahlungsfähig bleibe.

Projekte für Investitionen

Bei den Investitionen seien neue Projekte hinzugekommen wie der Neubau der Schrottbrücke „20. Jahrestag“, allein für den städtischen Anteil an dem Bundesvorhaben stehen 2,5 Millionen im Etat für 2021. Für den Ersatzneubau der Planebrücke stellt die Stadt bereits im kommenden Jahr 1,31 Millionen ein. Auch der DigitalPakt Schulen ist neu, allein dafür stehen 1,53 Millionen Euro im Plan.

Mehrere Straßen auf dem Görden werden für eine halbe Million Euro rekonstruiert, die Packhofstraße für knapp 300.000 Euro neu gebaut.

Personalkosten sind moderat

Sogar die Personalkosten in der Verwaltung steigen nicht mehr weiter an. Mittelfristig waren Aufwendungen von knapp 71 Millionen Euro geplant, im Ansatz stehen nur noch 66,5 Millionen. 2,4 Millionen Euro muss man da noch draufrechnen für Pensionsrückstellungen, aber zusammengenommen bleibt das Ergebnis etwas besser als befürchtet.

Von André Wirsing