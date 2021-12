Brandenburg/H

Die Innenstadt ist schick geworden, der Hauptbahnhof und sein unmittelbares Umfeld seit einigen Jahren auch. Dazwischen liegt die Bahnhofsvorstadt beinahe noch im Dornröschenschlaf. Das soll sich ändern.

Ein gutes Vierteljahrhundert nach dem Urban-Programm für die Innenstadt soll es nun wieder einen Rahmenplan geben. Der soll bis zu 100.000 Euro kosten und im Jahr 2024 fertig sein. Dann kann er ein ganzes Jahrzehnt und länger Richtschnur für die städtebauliche Entwicklung sein.

Strukturen für die Stadt

Zum Verständnis: Es geht dabei nicht um Architektur oder um einzelne Baugrundstücke, sondern vielmehr um Strukturen und Funktionen einer Stadt. Vereinfacht gesagt, geht es beispielsweise um das Verhältnis von Gewerbe- und Wohnflächen, um das Nutzen des öffentlichen Raums, um Nahversorgung im Einzelhandel, um soziale Infrastruktur mit Kitas, medizinischer Versorgung, mit Altenpflege.

Besondere Lagegunst

„Als zentraler Stadtteil zwischen Innenstadt und Hauptbahnhof gelegen, kommt der Bahnhofsvorstadt eine ganz besondere Bedeutung im Raumgefüge der Stadt zu und erfordert zugleich einen besonnenen Umgang mit seinen Entwicklungspotenzialen. Nur so kann seine besondere Lagegunst für die Gesamtentwicklung der Stadt optimal genutzt werden“, sagt Thomas Lenz vom Stadtplanungsamt.

Die Verwaltung habe als Vorarbeit bereits Baulücken erfasst, einzelne Teilflächen definiert, denen eine besondere Bedeutung zukommen könnte, oder auch ein digitales Kartografie-Projekt aufgesetzt. Eine Webseite zum darstellen der Arbeitsergebnisse ist in Vorbereitung.

BfAA gibt Impulse

Mit dem Ansiedeln des Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) als wesentlichem Impulsgeber würden nun weitere Entwicklungen initiiert, die gesteuert werden müssten.

„Der Rahmenplan soll zusätzlich ein öffentliches Freiraumkonzept liefern, dass ganz wesentlich die Freilegung des Jacobsgrabens und, daran anknüpfend, einen Grüngürtelverbund im Stadtteil zum Gegenstand haben wird. Mit dem Freilegen des Stadtkanals und des westlichen Zweiges des Jacobsgrabens wurden dazu bereits in den neunziger Jahren erste Teilprojekte fertig gestellt“, sagt Lenz.

Großer Untersuchungsraum

Um eine übergeordnete und interdisziplinäre Handlungsgrundlage zu haben, wurde der Untersuchungsraum groß gefasst – er reicht im Norden und Westen bis zum Stadtkanal beziehungsweise bis zur Jacobstraße/Wilhelmsdorfer Straße. Im Osten schließt er den Stadteingang entlang der Potsdamer Straße ein. Im Süden wurde der Bereich der Entwicklungsfläche „Hoher Steg“ in den Untersuchungsraum aufgenommen, um gegebenenfalls zukünftig mögliche neue Anbindungen an den Bahnhof mit untersuchen und darstellen zu können. In der Diskussion ist dort beispielsweise auch die Idee einer Fahrradstraße südlich der Eisenbahngleise.

Von André Wirsing