Wie Brandenburg an der Havel vom Tourismus profitiert

4,3 Millionen Tagestouristen und 480.000 Übernachtungen in der Stadt spülten 152,4 Millionen Euro in die Kassen von Anbietern im Gastgewerbe, im Einzelhandel, bei den Dienstleistungen – und zu einem kleineren Teil auch in die Stadtkasse über die Gewerbesteuer.

Die Touristenzahlen steigen auch bei den Wassertouristen, wie hier in der Marina an der "Werft", wo fast immer alle Plätze besetzt sind. Quelle: Rüdiger Böhme

Tägliche Ausgaben bis zu 117,40 Euro

Ein Tagestourist gibt im Durchschnitt 27,10 Euro pro Tag hier aus, Übernachtungsgäste bis zu gut 117 Euro. Die Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft Brandenburg STG hat sich nun von den Datenanalysten des renommierten DWIF-Institutes an der Universität München anhand von konkreten Daten bestätigen lassen, wie groß der Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Havelstadt bereits ist. Die Zahlen stammen aus dem Gesamtjahr 2019, für 2020 und 2021 sind sie wegen der Corona-Pandemie verzerrt.

Thomas Krüger ist der Geschäftsführer der STG - Stadtmarketing- Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Trend zum Deutschland-Tourismus

„Der Tourismus entwickelt sich prächtig weiter, auch künftig wird sich der Trend beim Deutschland-Tourismus verstetigen. Deswegen müssen wir beispielsweise auch öffentlich die Debatte führen, ob wir mehr Entwicklung in diesem Sektor haben wollen, nicht nur auf den ehemaligen Rieselfeldern“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

2021 fünf Monate verloren

„Dieses Jahr 2021 war touristisch sehr erfolgreich, allerdings lief es schleppender als im Vorjahr an, erst im Mai ging es so richtig los“, sagt STG-Geschäftsführer Thomas Krüger. Dann sei es aber „richtig heftig“ geworden, über zehn Wochenlang seien sämtliche Quartiere in der Stadt ausgebucht gewesen, Touristen mussten sogar abgewiesen werden.

Liebe zu Deutschland entdeckt

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Boom: Das Geld der Brandenburger allein reicht nicht aus, um die Vielfalt des Einzelhandels in der Havelstadt zu erhalten. Deshalb sei man auf den Tourismus angewiesen. Der Trend werde anhalten, da sind sich die STG-Verantwortlichen mit dem Landesverband Tourismus Mark Brandenburg und auch mit den verschiedenen Anbietern einig. „Die Generation ab 50 Jahren ist temperatursensibler, sie schätzen kurze Wege, die Reisedauer hat sich verändert und viele haben in der Pandemie auch Deutschland besser kennen und lieben gelernt“, sagt Krüger.

Landesweit am längsten geöffnet

Die STG mache vieles gut, einiges könne aber auch besser laufen. Bislang bearbeite man den Ansturm mit sieben Mitarbeitern, in Potsdam sind es 40. Zudem gebe es in Brandenburg an der Havel landesweit die längsten Öffnungszeiten in der Tourist-Information. Nur ein Mitarbeiter könne sich um das Stadtmarketing, also um das aktive Werben von Touristen kümmern.

Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel Steffen Scheller. Quelle: Rüdiger Böhme

Wo kommt Geld für Marketing her?

Wie könnte aber eine Professionalisierung aussehen? Dafür müsste Geld aufgetrieben werden, sagt Scheller. „Die Umsatzrentabilität ist im Tourismus nicht so hoch wie im verarbeitenden Gewerbe, das merken wir an den Gewerbesteuern.“ Wenn das Land gesetzliche Regelungen erlasse könne, man über einen Business Improvement District BID nachdenken. Das ist ein klar umrissener Bereich, in dem alle Akteure gemeinsam versuchen, die Standortqualität zu verbessern. Am besten vergleichen lässt sich das mit den Werbegemeinschaften in Einkaufszentren – dort leisten alle Mieter zusätzlich zur Miete einen Beitrag für das gemeinsame Marketing und die Werbung.

Bettensteuer oder Tourismusabgabe

Andere Möglichkeiten seien die so genannte Bettensteuer oder alternativ dazu die Tourismusabgabe, die alle leisten, die Einnahmen aus dem Tourismus haben, also beispielsweise auch Bäckereien oder Tankstellen. „Nun können wir unsere Anbieter in Tourismus, Einzelhandel und Dienstleistungen fragen, welchen Weg sie mitzugehen bereit sind“, sagt Scheller. Nur dann könne man weiteres Marketing betreiben.

Neue Übernachtungsangebote nötig

Dazu brauche es aber auch neuer Übernachtungsangebote, das hänge jedoch von den Investoren und Hotelbetreibern ab. Keiner von denen werde an den Wiesenweg gehen, wie es aus der Kommunalpolitik immer wieder gefordert werde. Junge Familien würden auch nicht Hotels, sondern Ferienhäuser suchen. Da nütze es nicht viel, eine Lücke mit drei Häuschen zu bebauen, vielmehr müssten dies 150 bis 200 Häuser mit etwa 1000 Betten sein, warb er wiederum mit einem Ansiedeln in Wendgräben. Die Verwaltung wolle dazu in den nächsten zwölf Monaten entsprechende Vorschläge vorlegen.

Von André Wirsing