Wie Diebe die Totenruhe stören

Als ob es nicht schon alles schlimm genug wäre – Roland Muschner hat zusätzliche Sorgen: Er lebt seit einigen Jahren in Troisdorf, einer Stadt zwischen Köln und Bonn. Auf dem Hauptfriedhof Görden ist seine Tochter bestattet. Kurz vor Ostern hat er es neu bepflanzt und eine Blumenschale aufgestellt.

Appell an die Diebe

So sah es noch am Karfreitag nach dem Schmücken aus. Quelle: privat

Doch nach Ostern war der Blumen- und Pflanzenschmuck weg, es müssen Diebe am Werk gewesen sein. Seine in Brandenburg lebende Schwester hat Roland Muschner informiert. Notdürftig hat sie mit ihrem Mann die Ordnung wieder hergestellt, aber die frischen Pflanzen und ein Bäumchen seien definitiv weg.

Er flüchtet sich in seiner Wut in Sarkasmus und formuliert einen Aufruf an die Täter: „Aus diesem Grund meine Bitte an den Dieb oder an die Diebin oder an beide zusammen: Bevor Sie weiterhin das Grab meiner Tochter plündern, melden Sie sich doch einfach bei mir. Um Sie von weiteren Straftaten abzuhalten und Sie vor den damit verbundenen Konsequenzen zu bewahren, würde ich Ihnen eine Spende überweisen.“

Kein Kavaliersdelikt

Mehr noch: Wenn die unbekannten Diebe zusätzlich Unterricht zu den Themen Anstand, Respekt und Pietät benötigten, könnten sie ihn auch anrufen. „Auch in diesem Fall würde ich Ihnen weiterhelfen. Meine Kontaktdaten liegen der Redaktion der MAZ vor.“

Es müsse den Tätern bewusst gemacht werden, dass es sich auch nicht um ein Kavaliersdelikt handele. Schließlich seien Grabschändung, Störung der Totenruhe sowie Diebstahl Straftaten, die auch von der Polizei und der Justiz verfolgt beziehungsweise geahndet werden. Aus Muschners Sicht sei es aber vor allem moralisch verwerflich, sich an Gräbern zu vergehen.

Häufiger Diebstahl auf Friedhof

Dabei scheint sein Fall keine Einmaligkeit zu sein. Sein Schwager habe ihm berichtet, dass gerade auf dem Hauptfriedhof Diebstähle von Pflanzen häufiger vorkommen, auf benachbarten Gräbern seien ebenfalls schon welche verschwunden.

Die Friedhofsverwaltung sei machtlos, Beschwerden brächten nichts ein. Die Mitarbeiter seien nur tagsüber anwesend, man könne den Friedhof nicht rund um die Uhr bewachen. Die Täter kämen wohl meist in den Abendstunden.

Von André Wirsing