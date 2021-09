Brandenburg/H

Die beiden Protagonistinnen sind eigentlich die schärfsten Konkurrentinnen im Wettlauf um das Direktmandat für den Deutschen Bundestag, wohl nur diese beiden haben reelle Chancen, den Wahlkreis 60 zu gewinnen. Doch Dietlind Tiemann (CDU) und Sonja Eichwede (SPD) gehen entspannt miteinander um, offensichtlich schätzen und respektieren sie sich. Zudem haben sie sich in den vergangenen Wochen dutzende Male auf Wahlkampfterminen zwischen Rathenow und Jüterbog gesehen.

Flächenmäßig großer Wahlkreis

Was finden beide eigentlich an einem Wahlkreis von solcher Ausdehnung am spannendsten? Den Facettenreichtum und die Unterschiedlichkeit, das Zusammenleben von Stadt und Land sowie das neu wachsende Selbstbewusstsein der Menschen, sagt die SPD-Bewerberin. Allein die Stadt Brandenburg an der Havel habe eine Ausdehnung von 222 Quadratkilometern, vereine Industrie und Tourismus, der ländliche Raum sei noch von Landwirtschaft dominiert und Werder sei eine ganz frische und moderne Stadt, findet die CDU-Kandidatin.

Herausforderung bei der Energie

Herausforderungen gebe es im ganzen Wahlkreis, zählt Dietlind Tiemann auf: „Betriebe wie ZF und Elektrostahlwerk werden sich komplett neu in Brandenburg an der Havel aufstellen müssen. In Treuenbrietzen gelangen die Experten beim Aufforsten zu neuen Erkenntnissen. Wir brauchen alternative Energien wie die Windkraft, haben einen hohen Bedarf. Das Dorf Feldheim ist nahezu energieautark. Aber nur mit Solar- und Windenenergie werden wir kein Stahlwerk betreiben können.“

Gleichwertig ohne Gleichmacherei

Für Sonja Eichwede sind gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land Herausforderungen, „ganz ohne Gleichmacherei“. Sie wirbt für lebendige Dörfer und setzt beim Thema Klimawandel auf einen Dialog mit der Landwirtschaft. „Es geht nur zusammen, ohne Mauern – das habe ich auch bei Diskussionen im Milower Land und in Niedergörsdorf erfahren. Der Landwirt taugt nicht als Buhmann, wir brauchen ein Nebeneinander von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft.“ Auch sie kenne die energieintensive Industrie, setze dort aber auf „grünen Wasserstoff“. Herausfordernd sei künftig auch das Thema Mobilität in Städten und im ländlichen Raum, „das lässt sich aber nicht durch Verbote regeln“.

Überflüssige Impfstoff-Diskussion

Das Land Brandenburg ist immer noch Vorletzter in Sachen Corona-Schutzimpfung, offensichtlich wollen viele Menschen gar keine Immunisierung. Was ist da schiefgelaufen? „Ich hätte mir mehr Offenheit und Aufklärung gewünscht. Impfangebote sollte es überall geben, in Kinos, im Supermarkt, vor Konzerten, das hätte mehr Bereitschaft erzeugt. Es ist vielmehr in der Diskussion um die Impfstoffe auch eine Angst erzeugt worden“, sagt Sonja Eichwede. „Ich habe da keine Hemmschwelle, es ist nicht gefährlich, den Geimpften geht es gut und es ist eine Frage der Solidarität.“

Kein Vertrauen in die Ärzte

Schärfere Kritik übt Dietlind Tiemann: „Da sind schon im Ansatz Fehler gemacht worden. Die niedergelassenen Ärzte waren nicht von Anfang an eingebunden. Man hat ihnen offensichtlich nicht vertraut in Sachen Kühlketten oder berechtigte Personengruppen. Die Diskussion um AstraZeneca wurde gleich öffentlich ausgetragen. Das hat nicht dafür gesorgt, Vertrauen bei den Menschen aufzubauen. Ich hoffe, dass wir eine solche Situation nicht wieder haben, bei der die Profis aus den Krankenhäusern und den Praxen erst spät zum Zuge kommen.“

Schon länger Politikverdrossenheit

Das Thema Impfen ist nicht das Einzige, das gegenwärtig leidenschaftlich diskutiert wird. Wie erleben die beiden Kandidatinnen die derzeitige Diskussionskultur, was ist in ihren Wahlkämpfen passiert? „Die Politikverdrossenheit der Menschen bemerken wir schon eine ganze Weile. Auch bei den Unternehmen begegnet uns eine gewisse Skepsis. Doch es steht eine maßgebliche Entscheidung an: Sind die etablierten Parteien in der Lage, die Bundesrepublik nach vorne zu bringen“, sagt die CDU-Kandidatin.

Schönfärberei in den Vorjahren

„In der Mehrzahl treffe ich auf eine große Offenheit, ich gehe auch frei auf die Menschen zu, das erwarten sie. Viele haben das Bedürfnis, gehört zu werden. Der Prozess dauert länger, in den vergangenen Jahren gab es zu viel Schönfärberei, deshalb fühlen sich viele Menschen nicht ernst genommen“, sagt die SPD-Bewerberin. Streitpunkte seien der Klimaschutz, die Rolle von Landwirtschaft und Industrie, Fragen der Bildung und der sozialen Sicherheit.

Misslungener Digitalpakt

Und was ist mit dem Digitalpakt, der komplett schiefgelaufen ist? „Die ganz großen Probleme sind das Abrufen des Geldes sowie die unklaren Zuständigkeiten von Bund, Ländern, Kreise und Gemeinden“, sagt Sonja Eichwede. Besser seien Rahmenvereinbarungen des Bundes mit den Ländern gewesen.

Zu viel Bürokratie im Land

Kritischer sieht es Dietlind Tiemann: „Das Thema Digitalisierung ist nicht erst durch die Pandemie aufgekommen. Wir haben im Bundestag fünf Milliarden Euro bewilligt und das Grundgesetz geändert. Bislang haben die Länder versagt. Das Land Brandenburg hat 66 Millionen Euro zum Ausgeben, abgerufen ist noch nicht einmal eine Million. Für die Bürokratie ist das Land zuständig, beispielsweise wenn jede Schule ein eigenes Konzept vorlegen muss, bevor ausgezahlt wird. Dass es auch besser geht, zeige der Schulcampus Lehnin, der in Sachen Informatik und Digitalisierung weit voraus sei.

Von André Wirsing