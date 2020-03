Physiotherapie Promnitz meldet für 125 Leute Kurzarbeit an

Brandenburg/H

Das Wartezimmer im Haupthaus der Physiotherapie Premnitz an der Gördenallee gibt schon Aufschluss: Nur noch vier Stühle – alle in weitem Abstand voneinander. Viel mehr Stühle braucht es nicht, es bleiben viele Patienten weg.

Kurzarbeit ist angemeldet

Unternehmenschef Dirk Promnitz hat vorsorglich ab April für alle seine mehr als 125 Mitarbeiter an sieben Standorten angemeldet. „Bisher ist aber noch kein einziger Mitarbeiter in Kurzarbeit, wir versuchen unbedingt Kündigungen zu vermeiden.“ Promnitz’ Vertreter Daniel Bandosz sagt: „Alle paar Tage beraten die Standortleiter neu, wir denken in viele Richtungen.“

Setzen auf Team-Gedanken

Beide beteuern aber die Gemeinschaft. „Wir sind ein Familienunternehmen und lassen deshalb kein Familienmitglied zurück. Wir sind ein Top-Team und schaffen das. Es ist keine Gewissheit, aber ein tiefes Gefühl.“

Jeden Tag gebe es neue Entscheidungen von Bundesregierung bis zum lokalen Gesundheitsamt, die es zu beachten gelte. So musste ein gehöriger Teil des Angebotes auf Null heruntergefahren werden: Vereinssport, Herzsport, Lungensport, Pilates oder Yoga.

Mit Rezept kommt jeder dran

Dagegen laufen die Behandlungen in Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie in vollem Umfang weiter. „Alle Behandlungen auf medizinische Empfehlung vom Arzt werden auch durchgeführt. Das heißt, jeder der ein Rezept hat, wird auch behandelt“, sagt Bandosz. „Wir machen auch nach wie vor Hausbesuche. Es gibt ja Patienten, die Lymphdrainage, Mobilitätstraining oder Krankengymnastik brauchen. Wir haben einen Versorgungsauftrag für unsere Patienten.“

Den Mitarbeitern werden Handschuhe, Mundschutz und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Jeder darf selbst entscheiden, was er davon nutzt.

Viele Kunden bleiben weg

Rechne man die ohnehin weggefallenen Aktivitäten heraus, bleibt immer noch ein Rückgang von 40 bis 50 Prozent bei diesen Behandlungen, die eigentlich gemacht werden könnten. Doch die Kundschaft ist verunsichert, viele bleiben weg aus Angst. Die Verunsicherung zeige sich auch auf der Internetseite der Firma: 40.000 Klicks im Monat gab es zuvor nie – offensichtlich wollen die Leute wissen, ob noch geöffnet ist.

Gegenläufige Tendenzen

So unübersichtlich wie die ganze Situation ist es auch in den Promnitz-Standorten. Vereinzelt – wie in der Potsdamer Dependance – gibt es sogar Bewerbungen von Physiotherapeuten. Sie kommen aus Praxen, die bereits ganz zugemacht haben. Vereinzelt melden sich auch neue Patienten an – die jetzt in der Kurzarbeit oder Beschäftigungslosigkeit Zeit für Behandlungen haben.

Gefährliche Situation

Promnitz ist sich der Gefährlichkeit der Situation bewusst. Er weiß, dass es normalerweise schwer ist, gutes Personal zu finden. Wer jetzt geht, kommt vielleicht nicht wieder. In guten Zeiten hatte er ohnehin schon Leistungsprämie gezahlt, sogar ein 13. Monatsgehalt eingeführt. Er hat die Mannschaft am Erfolg teilhaben lassen, um sie ans Haus zu binden.

Doch 400.000 Euro Fixkosten im Monat sind bei wegbrechenden Einnahmen nur schwer zu stemmen. Um die Belastung zu verteilen, werden nicht einzelne Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, sondern alle. Jeder darf tageweise arbeiten und muss tageweise zu Hause bleiben.

Glaube an die Zukunft

„Es ist ein tiefes Tal, das wir jetzt durchschreiten. Hoffentlich kommen wir da sogar etwas stärker wieder heraus. Wir reden auch über Chancen“, Dirk Promnitz versucht sich in Optimismus. Das zeigt sich auch in seinem Zukunftsprojekt: Auf dem Gallberg will er ein größeres Zentrum mit einem Therapiebad errichten – in Nachbarschaft zur 24-Stunden-Kita der Lebenshilfe und dem Wohnprojekt des Senioren-Pflege-Zentrums SPZ. An dem Bauvorhaben will er unbedingt festhalten, auch am Zeitplan. Er denkt nicht ans Aufschieben, schließlich ist die Fläche auch schon voll erschlossen. „Ich glaube an die Zukunft, wir setzen auf Stabilität und gesundes Wachstum.“

Von André Wirsing