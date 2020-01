Wie Ersthelfer den Mordversuch in Brandenburg/Havel erlebten und verkraften

Brandenburg/H

Der 10. April 2019 war für viele Brandenburger schrecklich. In erster Linie natürlich für die damals 31 Jahre alte Lehrerin, deren langjähriger Partner sie mit unzähligen Messerschnitten und -stichen um ein Haar getötet hätte.

Für die Kinder des Paares, für die Familien von Opfer und Täter, für Freunde und Bekannte ist die unglaubliche Gewalt schwer zu verstehen und kaum zu verkraften.

Ein einschneidendes Erlebnis ist die Bluttat aber auch für die Polizisten, Rettungssanitäter und Ärzte, die am Tatort ein Bild des Schreckens vorgefunden haben, das sich kaum aus dem Gedächtnis löschen lässt.

Helfer waren nicht aufs Extreme gefasst

Auf so etwas waren die Helfer nicht gefasst, denn der Einsatzbefehl klang zunächst nicht sehr dramatisch. Eher nach Routine. Die Wirklichkeit war dann ganz anders: schockierend, verstörend, hochgradig belastend.

Die Ersthelfer verwenden als Zeugen vor dem Landgericht Potsdam verschiedene Ausdrücke, um zu beschreiben, was sie gesehen und erlebt haben in jener Aprilnacht in und vor dem Schlafzimmer des Paares.

Doch aus allen ihren Worten spricht das blanke Entsetzen über die Unmengen Blut im Bett und im ganzen Raum. Die Folge von mehr als 50 Schnitt- und Stichverletzungen.

Der Stand des Verfahrens Seit dem 9. Dezember läuft der Prozess gegen den angeklagten Marco F. (37). Das Verfahren vor dem Schwurgericht Potsdam befindet sich seither in der Beweisaufnahme. Zum Beginn des Strafprozesses hat sich der Angeklagte geäußert und auch die frühere Partnerin, die er so schwer verletzt hat. Anschließend hörte das Schwurgericht Zeugen, die früh am Tatort waren und Kontakt zu den Beteiligten hatten: Polizisten, Sanitäter, Notärzte. Inzwischen haben auch Angehörige des Opfers ausgesagt und geschildert, was sie über die Beziehung des Paares wussten. Gehört werden noch Wasserballer-Kollegen, die möglicherweise etwas wissen über vergangenes gewalttätiges Verhalten des Angeklagten. In den Zeugenstand sollen auch noch dessen Eltern treten. Ein medizinischer und ein psychiatrischer Sachverständiger werden zum Ende des Prozesses ihre Gutachten vortragen und erläutern. Mit dem Urteil ist nach derzeitigem Stand am 10. Februar zu rechnen.

Fast jeder sagt, dass er oder sie so etwas noch nie erlebt habe in seinem langen Berufsleben. „Wir standen im Blut“, berichtet ein Rettungssanitäter. „Das Schlafzimmer war mit Blut gestrichen“, schildert der Notarzt den Ort des Geschehens.

Einer 37 Jahre alten Sanitäterin kommen die Tränen, als sie sich vor Gericht daran erinnert, wie sie die Wendeltreppe hoch in den ersten Stock zum Schlafzimmer eilte und an den Wänden des Flurs all die Fotos einer glücklichen Familie erblickte.

Im nächsten Moment sah die Helferin das krasse Gegenteil. Die Eltern und „wahnsinnig viel Blut“, im Bett, an den Wänden, auf dem Boden.

„Man verdrängt so einen Einsatz“

Wie ist ein solcher extremer Einsatz zu verkraften – auch von Menschen, die berufsbedingt schon viel Schlimmes auf Brandenburgs Straßen und auch in Privatwohnungen gesehen haben?

„Man verdrängt so einen Einsatz als Polizeibeamter auch“, sagt der Beamte, der als Erster im Schlafzimmer war und die schlimmsten Wunden des Opfers mustergültig versorgte.

Eine Beamtin nimmt die kleine Tochter des Paares in Empfang. Das verzweifelte Mädchen läuft der Polizistin in die Arme, klammert sich fest, zittert am ganzen Körper und sagt: „Papa bringt Mama um, ich habe Angst vor Papa.“

Fürsorgepflicht des Dienstherrn

„Die Einsatznachsorge nach belastenden Einsätzen ist ein wichtiges Thema im Rahmen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn“, betont Oliver Bergholz, Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg.

Notfallseelsorge, Polizeipfarrerin und Einsatz-Nachsorge-Teams stehen als ehrenamtliche Kriseninterventionsteams bereit. Sie gewährleisten gemeinsam mit den Vorgesetzten – wenn erforderlich – rund um die Uhr „durch strukturierte Vorgehensweise optimale Betreuung“ der betroffenen Kollegen, erklärt der Polizeisprecher.

Dazu zählen unter anderen Einzel- und Gruppengespräche, Informationsgabe zur Stressbewältigung für Einsatzkräfte sowie die Weitervermittlung an fachlich kompetente Stellen. Beamte haben laut Bergholz jederzeit die Möglichkeit, nach belastenden Einsätzen Hilfe einzufordern.

Vorgesetzte erkennen Symptome

Auch kennen Vorgesetzte Symptome einer besonderen psychischen Belastung und würden umgehend Unterstützung bei deren Bewältigung einleiten, erklärt der Polizeisprecher.

Wer einen solchen Einsatz erleben muss, für den endet in der Regel gleich danach die Schicht, berichtet Bonny Oppermann, die bei der Johanniter-Unfallhilfe für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Jemand anders übernehme dann, wenn gewünscht, den Rest der Schicht.

Die Johanniter organisieren eine Nachbereitung der Belastungssituation mit Mitarbeitern des Fachbereichs und einem externen Seelsorger, den der Landesverband bereitstellt. „Wer die Situation aufarbeitet, kann besser damit abschließen“,sagt Bonny Oppermann.

Niemand spielt den harten Mann

Die Angebote werden nach ihrer Erfahrung von den betreffenden Rettungskräften auch angenommen. „Jeder von uns weiß, dass das nichts mit Schwäche zu tun hat, und niemand den harten Mann spielen sollte“, erklärt die Johanniter-Sprecherin.

Zum Glück sind über die Maßen belastende Einsätze, bei denen etwa Kinder ums Leben kommen, selten. Bonny Oppermann erinnert sich an den Sommer in Brandenburg/ Havel, in dem zwei Kinder nach Badeunfällen nicht wiederbelebt werden konnten. Für die Helfer war das ähnlich belastend wie die Tat auf der Scholle.

