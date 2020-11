Wie Erstsemester das kontaktlose Studium an der TH Brandenburg erleben

Brandenburg/H

„Als Erstsemester habe ich bisher noch keinen richtigen Eindruck, was Studentenleben alles bedeuten kann“, gesteht Tabea Baar. Wie etwa 60 weitere junge Frauen und Männer nimmt sie bei Professor Anja Lüthy an der Erstsemester-Vorlesung im Fach Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) teil. In Corona-Zeiten online. Virtuell.

Tabea Baar weiß einige Vorteile des digitalen Lernens zu schätzen. Zwar strengt es die Augen an und ermüdet, je länger der Vorlesungstag wird. Aber die Professoren und Dozenten sind nach ihrer Erfahrung gut vorbereitet. Power-Point-Präsentationen bilden eine gute Grundlage für persönliche Notizen. „Bei Fragen kann ich mir die Vorlesungen noch einmal anschauen“, erklärt die Brandenburger Studienanfängerin.

Athina Rasche weiß zu schätzen, dass die Aufzeichnungen der Veranstaltungen zeit- und ortsunabhängig sind. „Falls ich wegen meines Nebenjobs etwas verpasse oder nicht richtig nachbereiten kann, bin ich flexibel, wann und wo ich den Stoff aufbereite“, sagt die angehende Betriebswirtin, die ebenfalls gerade ihr Studium begonnen hat.

Man spart sich Fahrerei

Zu den Vorteilen, die ihr Kommilitone Maximilian Bollow sieht, gehört die entspannte Seite des Online-Studiums von zu Hause aus. „Man spart sich die Fahrerei und kann auch mal in Schlafsachen an der Vorlesung teilnehmen. Ein Wechselmodell mit ein oder zwei Tagen Anwesenheit an der Hochschule würde er aber bevorzugen.

Als nur großartig und problemlos empfindet es keiner der befragten Brandenburger Studenten, zu Hause zu sitzen und 32 Stunden in der Woche Lehrveranstaltungen am Bildschirm zu verfolgen. Laura Badstübner bringt es auf den Punkt: „Ich finde es sehr schwer, sich zuhause für die Uni zu motivieren, da man zuhause keine Verpflichtungen hat.“

Laura Badstübner wünscht sich wie viele andere „die Abwechslung zwischen digitalen und leibhaftigen Veranstaltungen“. Ihr Fazit: „Ein ganzes Studium kann ich mir nicht digital vorstellen. Es ist jetzt schon sehr schwierig für mich, mich darauf einzulassen.“ Ähnlich ihre Kommilitonen, von denen die meisten bisher nur zwei Professoren persönlich kennengelernt haben.

Zuhause vor einem Elektrokasten

Athina Rasche hofft, „dass wir nur noch maximal ein Semester mit dieser Art der Stoffvermittlung vorliebnehmen müssen“. Denn mit den vielen Ablenkungen im häuslichen Umfeld falle die Motivation schwer und zudem geschehe es leicht, den Überblick zu verlieren, wann man etwas außerhalb der Vorlesungen erarbeiten möchte.

Zudem vermissen die Erstsemester die persönlichen Kontakte. Luisa Böhme: „Es macht einfach nicht den gleichen Spaß, zuhause vor einem Elektrokasten zu sitzen, als zusammen über Dinge zu diskutieren. Denn genau das ist in meinen Augen ein Merkmal der THB.“

Der größte Mist an der ganzen Situation

Von ihren Professoren hat die BWL-Studentin gerade einmal zwei kennengelernt. Auch die meisten Mitstudenten kennt sie nur online. „Das ist eben der größte Mist an der ganzen Situation“, fasst Luisa Böhme ihren Eindruck zusammen. Ein rein digitales Studium kann sie sich im Grunde „keinen Tag länger“ vorstellen.

Und wie sieht es die Professorin der rund 60 BWL-Erstsemester? Für die Professorin Anja Lüthy ist die Vorbereitung der rein digitalen Vorlesungen viel aufwendiger geworden. „Ich muss pausenlos – ohne Diskussionen zwischendurch – den Stoff vermitteln. Und die Studierenden sollen dabei ja nicht einschlafen“, sagt sie und lacht.

Nicht besonders prickelnd

Nur zu gut kann sich die Mutter zweier erwachsener Söhne vorstellen, dass es für ihre Erstsemester nicht besonders prickelnd ist, im Kinderzimmer bei den Eltern oder in einem WG-Zimmer die Vorlesungen der Hochschule am PC, auf dem Notebook oder gar via Smartphone zu verfolgen.

Gleichwohl ist die für ihre praxisnahe Lehrstoffvermittlung bekannte Professorin davon überzeugt, dass ihre Studierenden jetzt genauso viel lernen wie in Zeiten, in denen sich alle zusammen im Hörsaal befinden.

Von Jürgen Lauterbach