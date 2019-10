Wie Gerald Jaeger Lymphdrüsenkrebs im Endstadium besiegte

Brandenburg/H

Sieben Monate Krankenhaus und sieben Operationen. Von einem Wunder spricht Krebspatient Gerald Jaeger (62) dennoch nicht. Er glaubt zu verstehen, warum er dem nahen Tod von der Schippe gesprungen ist und seit fast einem Jahr ein wieder glückliches Leben führt.

Tag der offenen Tür des Tumorzentrums Zum Tag der offenen Tür laden das Onkologische Zentrum Brandenburg und die Initiative Fridays for Future am Dienstag, den 22. Oktober, von 15 bis 18 Uhr ins Haus 3 des städtischen Klinikums in der Hochstraße. Der Titel lautet: „Verletzlichkeit ist das, was uns verbindet“. Im Zentrum stehen Sichtweisen von Patienten, der Zusammenhang von Klima und Gesundheit, das Wechselspiel von globalem Klimawandel und lokaler Krebsbehandlung. Kommerzielle Sponsoren sind diesmal nicht vertreten, stattdessen als Aussteller zum Beispiel das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Initiativen Fridays for Future, Scientists for Future und Psychologists for Future sowie die Onkologische Freizeitsportgruppe.

„Ich war nie krank, hatte nicht einmal eine Grippe“, erinnert sich Gerald Jaeger, Patient des städtischen Klinikums Brandenburg/Havel, an die Zeit vor dem Herbst 2017.

Danach beginnt seine Leidensgeschichte, die aus heutiger Sicht mit einem Happy End schließt. Schweißgebadet findet der Veterinärmediziner und Diplomingenieur zunächst kaum noch Schlaf.

Intervallartiger Schmerz

Die Ursache bleibt unklar, auch als um die Weihnachtszeit rasende Rückenschmerzen hinzukommen. Denn diese Qualen treten intervallartig auf, lassen auch immer mal nach.

Doch im April 2018 werden die Schmerzen so brennend heiß und schrill, dass er an seinem Hauptwohnsitz Leipzig ins Krankenhaus geht. Die Nieren könnten Schuld sein. Nach einer Woche Klinik wird der Patient entlassen.

Die Schmerzen werden unerträglich, Gerald Jäger verliert rapide Gewicht, ist fürchterlich schlapp, kann nicht mehr schlafen. Er sucht Hilfe in der Notaufnahme des Leipziger Klinikums. Er macht dabei einen Fehler, als er sagt, dass ihn die Schmerzen schon seit Wochen plagen.

Als Notfall in Leipzig abgewiesen

Prompt ist der Patient für die Leipziger Rettungsstelle kein Notfall mehr, eine beinahe verhängnisvolle Fehleinschätzung. Sie hätte zum Tode geführt, wenn Gerald Jaeger aufgegeben hätte.

Das konnte er nicht bei solchen Schmerzen. Er sollte fünf Wochen später eine MRT-Untersuchung bekommen. Hätte er solange gewartet, wäre er vermutlich vor der Untersuchung gestorben.

Gerald Jaeger hat einen zweiten Wohnsitz in Freienthal ( Potsdam-Mittelmark). Dort fährt er hin, denn er weiß, dass seine Eltern im Klinikum Brandenburg/Havel stets gut aufgehoben waren. Am 29. Mai 2018 kommt er dort in der Notaufnahme an mit seinen unerträglichen Schmerzen.

Krebs im Endstadium

Endlich erfährt der Mann Hilfe in höchster Not. Schnell haben die Ärzte den furchtbar richtigen Verdacht. Krebs, ein Lymphom, das Laien auch als Lymphdrüsenkrebs bezeichnen. „Vier Ärzte verschiedener Fachdisziplinen haben miteinander diskutiert, wie sie mir helfen können, ich fand das großartig“, erzählt der Patient.

Weitere Untersuchungen bringen am 30. Mai Klarheit: hochmalignes diffus großzelliges B-Zell-Lymphom im Stadium vier.

Das klingt so bösartig, wie es ist: Krebs im Endstadium. Drei Rückenwirbel umklammert von Metastasen. Auch der Oberschenkelknochen befallen. Notoperation am 8. Juni. Der Lymphknoten wird entfernt. Eine Querschnittslähmung droht.

Beinbruch im Krankenbett

Immerhin, Schmerzmittel nehmen dem Patienten endlich die schrille, heiße Pein. „Ich wusste, dass mein Zustand lebensbedrohlich war“, sagt Gerald Jaeger. „Aber ich habe beschlossen, nach vorn zu gucken, dachte nur: Ich muss es schaffen.“

Die Onkologen bereiten die Chemotherapie vor. Dann die Katastrophe. Am 17. Juni bricht beim Aufwachen im Krankenbett der rechte Oberschenkelknochen. „Pathologischer Beinbruch nennen die Fachleute so etwas“, erklärt Gerald Jaeger. Das Knirschen des Knochens hat er noch im Ohr.

Erst viel später erfährt der Patient, dass die Krebsspezialisten und Schwestern in seinem Fall kaum noch Hoffnung haben. Sie tun gleichwohl alles, um ihren Eindruck vor dem Patienten zu überspielen.

OP als Nahtod-Erfahrung

„Die folgende Operation habe ich als Nahtod-Erfahrung erlebt“, berichtet Gerald Jaeger. Er überlebt diese Zuspitzung und ebenso den 14. August, an dem die Spezialisten einen Port legen und dabei lebensbedrohende Komplikationen auftreten.

Gerald Jaeger erzählt seine Geschichte, die er in Buchform gießen möchte, in atemberaubenden Tempo. Immer wieder hält er inne und lächelt. Wie ein Auferstandener.

Alle Stationen, die er durchlebt, erlitten und als Fortschritt verbucht hat, sind tief in seinem Gedächtnis eingebrannt. Die Pneumothorax-Drainage, die sechs Chemozyklen, die acht Immuntherapien, die fünf Aufenthalte im Isolierzimmer, die 52 Tage, ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen.

Die Kraft der Psyche

„Aber es sind viele Faktoren zu meinen Gunsten hinzugekommen“, erzählt der Veterinärmediziner. Was er den Ärzten und Schwestern vor allem der Onkologiestation an „wunderbarer Betreuung“ zu verdanken hat, weiß er nur zu gut.

„Ich konnte mit größtem Willen kämpfen, weil ich das soziale Umfeld dafür hatte“, erklärt Gerald Jaeger. Seine Familie mit den beiden Enkeln, eine ehemalige Berufskollegin, mit der ihn eine besondere Freundschaft verbindet, und Klinikseelsorgerin Felicitas Haupt.

Der keineswegs esoterisch angehauchte, sondern durch und durch schulmedizinisch denkende Wissenschaftler hat in den vielen Monaten, in denen er aus einem tiefen Tal gestiegen ist, eine neue Lebenserfahrung gewonnen. „Ich habe erlebt, welche Kraft die Psyche entfalten kann“, berichtet er.

Laufen lernen

Der Krebspatient im Endstadium gilt inzwischen als „weitestgehend ausgeheilt“. Er hat das Laufen wieder gelernt und sich dabei vom Rollstuhl über den Rollator und zwei Gehhilfen vorgearbeitet.

Seinen Garten daheim, den er im Schmerz nur mit Grauschleier wahrgenommen hat, erfährt er wieder als klares, buntes Naturschauspiel. Dort will er demnächst wieder mit dem Enkel Fußball spielen. Wenn er den verbliebenen stützenden Stock aus der Hand legen kann.

„Ich bin klüger geworden“

Gerald Jaeger bemerkt nicht nur körperliche Veränderungen. Er erlebt sich selbst als warmherziger, genießerischer, glücklicher. „Ich habe schließlich ein zweites Leben geschenkt bekommen“, stellt er fest.

In diesem zweiten Leben ist Platz für neue Aufgaben. Das Buch über seine Geschichte schreiben, ein Projekt mit den Medizininformatikern der TH Brandenburg starten, einen Impfstoff entwickeln. „Ich bin eine Menge klüger geworden“, versichert der Krebspatient zehn Monate nach dem Horrorjahr.

