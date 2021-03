Wie Göttin zu einem neuen Dorfladen kommt

Brandenburg/H

Not macht erfinderisch. Mit Glück und Verstand kommen die Göttiner nun wieder zu einem Dorfladen. Der letzte in der Reckahner Straße 1 hat vor sieben Jahren zugemacht.

Friseursuche geschietert

Nun also in der Schulstraße 3. In der einstigen Grundschule ist ja schon die Begegnungsstätte und das Büro von Ortsvorsteher Bernd Voigt. Bis vor einigen Jahren war hier auch noch ein Friseursalon, besser gesagt eine Außenstelle des Krahner Salons. „Wir haben fast ein Jahr lang versucht, einen neuen Salon anzusiedeln, aber es scheiterte daran, dass wir niemandem eine Umsatzgarantie geben konnten“, erzählt Voigt.

Kommune wollte Miete

Zwischenzeitlich habe es weitere Anfragen gegeben – der Gehörlosen- und der Blindenverband wollten hinein, auch die Angler. Doch die Kommune ist Eigentümerin der Immobilie, sie wollte Miete sehen, die keiner der Interessenten zahlen kann.

Diskussion im Verein

Kühlschrank, Kuchentheke und kleinere Dinge für den neuen Laden hat Bernd Voigt schon eingelagert. Quelle: Rüdiger Böhme

Im rührigen Dorf- und Kulturverein setzte man sich vor etwa eineinhalb Jahren zusammen und diskutierte. So entstand die Idee des Dorfladens. Voigt hatte einige Monate zuvor eine Fortbildung als Ortsvorsteher bei der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier Brandenburg FAPIQ absolviert und wusste daher, dass sich diese Einrichtung auch um die ländlichen Regionen sorgt und beispielsweise Förderprojekte zu „Gut Älterwerden im vertrauten Wohnumfeld“ auslobt.

Fördergeld nach klaren Kriterien

Kriterien sind beispielsweise eine klare Projektbeschreibung mit Finanzierungs-, und Umsetzungsplan, ein sichtbarer Quartiersbezug, das aktive Beteiligen älterer Menschen, das Abstimmen und Vernetzen mit anderen Partnern im Ortsteil sowie die Nachhaltigkeit der geplanten Maßnahme.

10.000 Euro als Anschub

Das alles war erfüllt, parallel hatte die Stadtverwaltung das Umnutzen des alten Friseursalons erlaubt. So kam es, dass die FAPIQ mit einem Schlag 9000 Euro Fördermittel spendierte und die Mittelbrandenburgische Sparkasse MBS noch einmal 1000 Euro drauflegte.

Kasse und Kühlgeräte sind schon da

Von dem Geld wurden eine gebrauchte Kasse, ein Kühlschrank, eine Tiefkühltruhe sowie diverse Regale und Warenständer angeschafft. Der einstige Salon ist bereits entkernt, jetzt fehlen nur noch ein Arbeitseinsatz und etwas frische Farbe. Das Planen hat zwischenzeitlich das Ingenieurbüro Jürgen Wagner übernommen. Eine Frau aus dem Ort hat sich schon bereit erklärt, den Verkauf zu übernehmen.

Eröffnung im Sommer

Im Frühsommer soll Eröffnung sein. Bis dahin wollen die Göttiner Vereinsmitglieder noch Gespräche mit möglichen Lieferanten führen. So beispielsweise mit der Krahner Agrargenossenschaft „Thomas Müntzer“. Für sie ist Göttin ja kein unbekanntes Terrain, schließlich hatten sie den ehemaligen Konsum betrieben, bis sie aus dem Haus raus mussten. Und ein Fleischer fehlt echt, es kommt nämlich seit geraumer Zeit auch kein mobiler Händler mehr ins Dorf.

Suche nach Direkterzeugern

Nur der Bäckerwagen von Kirstein. Auch mit diesem Unternehmer will Voigt reden. „Wir suchen zudem Direktvermarkter und Erzeuger, die Absatzquellen brauchen. Selbst wer im Nebenerwerb in seinem Gewächshaus Gurken zieht, ist uns willkommen.“

Vorerst soll an drei Tagen in der Woche geöffnet werden, wenn es gut läuft, kann erweitert werden. Offiziell ist der Dorf- und Kulturverein der Betreiber des Ladens, da kann man basisdemokratisch schnell entscheiden.

Laden als Treffpunkt

Und so ein Dorfladen hat ja auch nicht nur eine Versorgungsfunktion, das weiß Ortsvorsteher Voigt mit am besten. „Ich sehe es ja, wenn der Bäckerwagen kommt. Da trifft man sich auf einen Plausch, tauscht sich aus und erfährt etwas Neues.“ Eine ähnliche soziale Funktion soll auch der Laden haben. Idealerweise passen in ein Eckchen auch ein Tisch und vier Stühle, auf denen man auch eine Tasse Kaffee genießen kann. Im Sommer natürlich draußen.

Ideen für Backofen-Bau

Die Ideen gehen dem Verein nicht aus. Mittelfristig planen sie auf der Freifläche den Bau eines eigenen Backofens, zu dem alle 14 Tage die Dorfbewohner mit ihren Teigformen fürs Brot kommen oder auch mal mit dem Sonntagsbraten. Auch da ist der Ofen nur eine sinnvolle Ergänzung zum sozialen Treffpunkt beim gemeinsamen Warten.

Von André Wirsing