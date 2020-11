Brandenburg/H

Marie Berthold steht an der Rezeption des Sorat Hotels in der Brandenburger Altstadt und checkt gerade in ihre Unterkunft für die Nacht ein. Berthold kommt gerade von einem Termin in Berlin, morgen geht es weiter nach Dresden. Die 30-Jährige ist Vertreterin für Medizintechnik und beruflich viel unterwegs. Für ein Unternehmen aus Potsdam verkauft sie Defibrillatoren und Throaxkompressionsgeräte an Kliniken und Arztpraxen.

Menschen wie Berthold sind angewiesen auf eine Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe ihrer Termine. Sie ist froh, dass sie trotz des aktuellen Teil-Lockdowns problemlos ein Hotelzimmer findet. Dass sie in der Regel fast allein in den Unterkünften ist, stört sie nicht – im Gegenteil: „Ich finde das eher angenehm“, sagt sie. Je weniger Menschen sie in den Hotels begegnet, desto geringer sei zudem das Infektionsrisiko – für sich und vor allem für andere. Immerhin arbeite sie nicht selten in den Hotspot-Kliniken und Corona-Stationen der Krankenhäuser.

Sind Hotels und Restaurants tatsächlich Infektionsherde?

Seit dem 2. November gilt in Deutschland ein Beherbungsverbot in Hotels und Pensionen. Konkret heißt es im Beschluss von Bund und Ländern: „Übernachtungsangebote im Inland werden noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt.“ Von dem Verbot ausgenommen sind Reisen zu beruflichen Zwecken, etwa für Montagearbeiter oder Vertriebsmitarbeiter.

Marie Berthold ist einer der wenigen Gäste im Sorat Hotel Brandenburg an der Havel. Die Vertreterin verkauft Medizintechnik an Kliniken und Arztpraxen. Quelle: Feliks Todtmann

Bei vielen Hoteliers in und um Brandenburg an der Havel sorgt der sogenannte Lockdown light für Unverständnis. Holger Stark, Inhaber des Burg Hotels Ziesar, sieht in der Gastronomie das „Bauernopfer“ der Politik, wie er sagt. Angesichts steigender Infektionszahlen müsse etwas passieren müsse, sagt Stark, aber die Gastronomie sei nicht der Pandemietreiber. „Die Hotels und Restaurants haben im Sommer Hygienekonzepte erarbeitet, haben in Schutzausstattung investiert und was hat es uns gebracht?“

Im Privaten können die Corona-Regeln kaum kontrolliert werden

Von den 24 Betten des Burg Hotels sind derzeit nur ein Bruchteil belegt und das auch nur unter der Woche. An den Wochenenden kommen gar keine Gäste. Die zehn Mitarbeiter des Hotels sind derzeit in Kurzarbeit. Eigentlich war sein Restaurant für Weihnachten seit Monaten ausgebucht. Dass er an den Feiertagen wieder öffnen können wird, glaubt Stark derzeit nicht.

Teil-Lockdown: Diese Regeln gelten für Hotels Seit dem 2. November gelten aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen wieder massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Besonders schwer trifft der Teil-Lockdown die Gastronomie. Die Bürger werden aufgefordert, auf alle nicht notwendigen privaten Reisen und Besuche – auch von Verwandten – ganz zu verzichten. Übernachtungen zu touristischen Zwecken in Hotels und Pensionen sind verboten. Das Verbot gilt nicht für eine längere Vermietung oder Verpachtung von Ferienwohnungen oder -häusern von mindestens einem Jahr. Hotels und Pensionen dürfen nur noch geschäftlich Reisende beherbergen.

Dass die Maßnahmen Ende November wieder gelockert werden könnten, wie es zunächst hieß, daran glaubt kaum ein Hotelier in der Region. Auch Jörg Meyer, Inhaber und Geschäftsführer des Hotel Markgraf in Kloster Lehnin ist skeptisch, wenn es um das Thema Lockerung geht. Wie Holger Stark sieht auch er die aktuellen Maßnahmen für die Hotelbranche kritisch. „Die Gastronomie kann jederzeit kontrolliert und bei Regelverstößen sanktioniert werden. stattdessen werden die Leute in den Privatbereich getrieben.“

Hoffen auf Hilfen von der Bundesregierung

Von seinen 54 Zimmern sind unter der Woche zwischen zehn und 20 belegt. Der erste Lockdown im Frühjahr hat dem Familienunternehmen bereits finanziell schwer zugesetzt. Meyer musste bei seiner Hausbank um eine Stundung laufender Kredite bitten und sich neues Geld leihen, um über die Runden zu kommen. Er hofft, dass der Bund ihm wie angekündigt die Umsatzeinbußen für den November ersetzt: „Das wäre eine echte Hilfe.“

Elisabeth und Jörg Meyer im Restaurant ihres Hotels Markgraf in Lehnin. Quelle: Marion von Imhoff

Judith Nauendorff, Direktorin des Sorat Hotels Brandenburg an der Havel, hingegen hat Verständnis für die neuen Corona-Maßnahmen. „Selbstverständlich freue ich mich nicht darüber, dass wir jetzt wieder schließen müssen, aber wir müssen jetzt alle anpacken, eine zweite Corona-Welle zu brechen“, sagt sie. Es gebe viele Meinungen, aber kaum gesichertes Wissen darüber, wie sich das Virus verbreite. „Ich bin keine Medizinerin und muss darauf vertrauen, dass es andere Leute besser wissen.“

Die Kritik ihrer Kollegen könne sie teilweise nachvollziehen, gleichzeitig wisse sie auch, dass sich nicht immer alle Gäste an die Regeln halten würden. Menschenansammlungen ließen sich in der Gastronomie nun einmal nicht vermeiden. „Wenn die Frage ist, schließen wir jetzt die Schulen oder die Restaurants, ist die Antwort für mich klar.“ Dennoch dürften die kleinen Betriebe nicht sich selbst überlassen werden, sagt Nauendorff.

Im Gegensatz zu kleineren Betrieben im Umland hat das Sorat Hotel mit seinen 172 Betten in 88 Zimmern viele Business-Gäste, die die innerstädtische Lage suchen und deren Firmen Rahmenverträge mit der Hotelkette haben. Gäste wie Marie Berthold. Die Vertreterin nimmt ihren Schlüssel und schiebt ihren Rollkoffer in Richtung Aufzug. Morgen hat sie einen Termin auf der internistischen Intensivstation im Klinikum Brandenburg. Dann unterrichtet sie Ärzte und Pfleger im Umgang mit einem neuen Defibrilator.

