Warum lernt ein Brandenburger, der auf ein erfolgreiches Berufsleben zurückblickt, mit 83 Jahren Persisch (Farsi)? Es gibt gute Gründe. Johannes Lehndorf folgt in allem, was er tut, seinem christlichen Glauben und den daraus erwachsenden Überzeugungen.

Bis weit über das übliche Rentenalter hinaus war der Ingenieur beruflich aktiv. Über Jahrzehnte hinweg hat er mehrere Unternehmen in Brandenburg an der Havel und in Berlin geführt. Seit ungefähr zweieinhalb Jahren verfolgt der einstige Unternehmer ein ungewöhnliches Projekt in seiner Heimatstadt: „Deutsch lernen mit der Bibel“.

Nicht allein, sondern mit anderen Gläubigen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Domlinden bringt er 20 bis 25 Menschen überwiegend aus dem Iran jeden Samstagnachmittag die Freuden und Tücken der deutschen Sprache bei.

Taufe und Abschied vom alten Leben

Die Kursteilnehmer sind ehemalige Muslime, die den christlichen Glauben angenommen haben und in ihrem Geburtsland schon allein deshalb keine Zukunftsperspektive mehr haben. Sechs von ihnen gehören der Domlinden-Gemeinde an, nachdem sie getauft worden sind.

Sie haben nach den Regeln des Urchristentums den Kopf ganz unter Wasser gedrückt bekommen. „Sie sind untergetaucht und damit ist auch ihr altes Leben ohne Jesus untergetaucht“, erklärt Johannes Lehndorf die Bedeutung dieser Ganzkörpertaufe.

Die Brandenburger Gemeinde hat die in ihrer alten Heimat verfolgten Christen aufgenommen. „Sie kommen hierher, um Deutsch zu lernen, Gottes Wort in ihrer Sprache zu hören und die Gemeinschaft zu finden, die wir bieten“, erklärt Johannes Lehndorf.

In der der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Domlinden lernen 20 bis 25 zum Christentum übergetretene junge Leute aus dem Iran Deutsch mit der Bibel. Mohsen Motalebi (rechts) hilft ihnen dabei und fasst zudem die Predigten von Gottesdiensten auf Persisch zusammen. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Quelle: Privat

Der stellvertretende Gemeindeleiter und seine Mitstreiter Heinrich Holzrichter, Panie Penzel und Übersetzer Mohsen Motalebi kümmern sich auch um Alltagssorgen. Mindestens vier Iranern haben sie eine Wohnung besorgt, nachdem sie zuvor als Ausländer bei Vermietern abgeblitzt waren. Mit einem Johannes Lehndorf als Fürsprecher wurden Türen plötzlich geöffnet.

Doch wie sind die Iraner – und einige Afghanen – überhaupt zur Brandenburger Gemeinde gestoßen? Die konfessionsübergreifende Initiative Elijah 21 hat sie in die Gemeinde geführt. Sie sieht ihren Auftrag darin, Muslimen die Liebe Jesu bringen. Das beginnt mit einem Tag des gegenseitigen Kennenlernens ein (s. Info-Kasten).

Christen von Elijah 21 laden Muslime ein Elijah 21 ist ein Zusammenschluss von Christen. Dieser organisiert Jesusfilmabende, um Menschen mit muslimischen Freunden näher kennenzulernen und ihnen das Christentum näher zu bringen. Die Christen von Elijah 21 arbeiten mit Gemeinden zusammen und organisieren mit ihnen spendenfinanzierte Filmabende mit Festessen für Muslime. Wenn die Veranstaltung vorbereitet ist, kommt Elijah 21 mit seinem Team, seinen Missionaren und der notwendigen Ausstattung in die Gemeinde. Die Missionare und die Gemeinde laden die muslimischen Gäste ein. Am Folgetag werden diese Gäste mit einem Bus abgeholt und in der Gemeinde wird nach einladenden Worten gemeinsam gegessen. Liebevoll zubereitete Speisen nach dem Geschmack der Gäste. Im Mittelpunkt steht die Präsentation des Films „Jesus“ auf Arabisch, Dari, Urdu und anderen Sprachen. Elijah 21 will erreichen, „dass sich die Gäste geliebt fühlen und die Liebe Jesu in einem jeden einzelnen der Gastgeber erleben“.

Die Gemeinde Domlinden war im Januar 2019 Gastgeber eines solchen Festes mit 150 Gästen, einem tollen persischen Essen und einem Film über das Leben Jesus’ Christus in der Sprache Farsi, die Johannes Lehndorf inzwischen lernt. Denn er fände es unfair, wenn er von den Iranern Deutschlernen erwarten würde, ohne sich selbst auch ein bisschen anzustrengen.

Hochzeit im Oktober

Außerdem ist da noch Maryam Khaki Davoodi, eine aus dem Iran stammende Christin, die seit sechs Jahren in Deutschland lebt und bei dem erwähnten großen Fest mitgekocht hat. Inzwischen ist sie an Johannes Lehndorfs Seite in Bollmannsruh stolze Päwesinerin geworden.

Die beiden Menschen haben einander gefunden und möchten im Oktober heiraten. „Wir achten und lieben einander und uns verbindet die Liebe zu Gott“, erklärt der künftige Bräutigam.

Maryam Khaki Davoodi ist gerade 50 Jahre alt geworden und hat zwei erwachsene Kinder. Mit den vier Kindern, zwölf Enkeln und fünf Urenkeln von Johannes Lehndorf entsteht also eine noch größere Familie.

Stiftung gegründet, Kindergarten gebaut

Weithin bekannt war der Geschäftsmann, der sich Anfang 1989 zum zweiten Mal selbstständig gemacht hatte, jahrzehntelang als Chef von „Lehndorf Parkett“. Vor rund 15 Jahren machte er sich in seiner Heimatstadt auch als sozial engagierter Christ einen Namen.

Denn nach dem Verkauf seines ersten Geschäfts gründete Lehndorf eine Stiftung, die ein Grundstück auf der Dominsel zum Gemeindegelände hinzukaufte und den 2008 eröffneten Kindergarten „Arche Domlinden“ aufbaute. Das Gebäude wurde fünf Jahre später erweitert und bietet im Obergeschoss seither auch viel Platz für die Gemeinde und deren Aktivität.

Nur in Abhängigkeit von Gott

Für den Vorsitzenden ist die wohltätige Stiftung Ausdruck seiner christlichen Lebenseinstellung. Gleichwohl ist er keineswegs der Mann, der sich mit einem Heiligenschein schmücken würde. Er bleibt bescheiden, auch wenn er das Gegenteil behauptet und sich schmunzelnd zum Mercedes-Fahren bekennt.

Im Übrigen reicht dem Mann, der Gott eher liebt als fürchtet, das, was er hat. „Ich möchte nur in Abhängigkeit von Gott leben, nicht von meinem Kapital oder Banken“, versichert er. Sein Antrieb zu teilen ist der Glaube. Er drückt es so aus: „Ich bin unserem Herrgott von Herzen dankbar und möchte andere am Segen Gottes teilhaben lassen.“

Neues Projekt in Bollmannsruh

Am Wohnort des Gründers in Bollmannsruh verfolgt die Domlinden-Stiftung ein neues Projekt. Ein von ihr gepachtetes Grundstück am Wasser soll Kindern und Jugendlichen zugutekommen und für erlebnis- und naturpädagogische Freizeitangebote hergerichtet werden.

Am liebsten spricht der Christ über Christus, seine Domlinden-Gemeinde und seine Mission, dass Menschen die Bibel kennenlernen. Um ihn besser zu verstehen, hilft ein kurzer Rückblick auf sein Leben in der DDR. Weil sein Vater kein Arbeiter war, durfte Johannes Lehndorf nicht studieren. Erst spät, als er ein Fernstudium abschloss, qualifizierte er sich daher zum Ingenieur.

Kinder durften in der DDR nicht studieren

Der Sohn und die drei Töchter der christlichen Familie waren weder bei den Pionieren noch in der FDJ aktiv. Zur Jugendweihe sind sie auch nicht gegangen. Trotz bester Schulnoten durften sie nicht studieren. Das hat geschmerzt. Aber die Kinder arbeiten nun lange schon erfolgreich in ihren Berufen.

Der Vater wollte, als er sich zur Ruhe setzen konnte, lieber einen Kindergarten bauen. Das hat er mit Helfern und anderen Spendern geschafft. Sein Resümee: „Rückblickend freue ich mich über alles, was geworden ist. Meine Erwartungen wurden übertroffen.“

Von Jürgen Lauterbach