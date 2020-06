Wie Kinder ohne Kita-Leben leiden

Brandenburg/H

Ihre Not haben zwei Frauen am Wochenende mit bunter wie abwaschbarer Sprühkreise Öffentlichkeit verschafft: Über dem Hashtag #ÖffnetKitasUndHorte steht die Frage „Habt ihr uns vergessen?“ auf dem Vorplatz des Altstädtischen Rathauses.

Kreative Protest-Aktion

Forderungen zur Hort- und Kitaöffnung auf dem Pflaster vor dem Rathaus. Quelle: JACQUELINE STEINER

Offensichtlich sind Mütter für die kreative Protest-Aktion verantwortlich, die ihre Kinder nicht in die Notbetreuung bekommen haben, und für die ein paar Stunden Regelbetreuung an einem Tag in der Woche absolut nicht ausreichen. Im Rathaus selbst hat man die Aktion wohl regisitriert, am Montag war noch alles gut zu lesen.

Belastung für die Kleinen

Sabrina Koch gehört nicht zu den Pflastermalerinnen, doch als Mutter von drei kleinen Kindern weiß sie nicht nur um die eigenen Belastungen, sondern auch um die unerfüllten Bedürfnisse der Kleinen. Der größte ist gerade in der Vorschule, das Mädchen ist drei Jahre alt und der Jüngste acht Monate. Sie selbst ist gerade in der Elternzeit, doch alle beanspruchen derzeit die volle Aufmerksamkeit der jungen Frau. Zudem ist auch der Lebenspartner seit drei Monaten im Home Office. Anspruch auf Notbetreuung hat die Familie nicht.

Freunde außer Reichweite

„Der Größte leidet sehr, schließlich ist gerade die Zeit des Vorbereitens auf die Schule, es waren jede Menge Ausflüge geplant sowie Berufetage bei der Feuerwehr, bei der Polizei oder im Zoo. Alles abgesagt. Zudem vermissen die Kinder in diesem Alter schon ihre Freunde.“ Es sei unglaublich schwer, ihm zu vermitteln, dass er seine Spielkameraden ohnehin nicht treffen könne, weil die Kinder in der Notbetreuung separiert sind und nicht mit den anderen zusammentreffen dürfen.

Spielplätze offen, Kitas nicht

„Das ist der größte Blödsinn, den ich kenne. Die Spielplätze sind nun alle auf, da purzeln die Kinder wild durcheinander, aber in der Einrichtung sollen sie keinen Kontakt haben.“

Nicht für einen Tag

Aus ähnlichen Gründen hat Sabrina Koch auch abgelehnt, ihre Tochter für einen Tag in der Woche in die Kindereinrichtung zu schicken. „Es ist gar nicht zumutbar, die Kinder haben zwar in diesem Alter noch nicht die Bindung zu Gleichaltrigen, doch es fehlen ihnen ihre Bezugs-Erzieher und ihre gewohnten Räume. Die sind der Notbetreuung vorbehalten.“ Aber das Mädchen brauche wie alle anderen starke Bezugspersonen. Und selbst bei der Eintages-Betreuung blieben dann noch sechs Tage, an denen sie zu Hause sei.

Kinder tigern hinterm Zaun umher

Sabrina Koch ist eigentlich eine Frohnatur, sie engagiert sich beispielsweise unglaublich für den Karneval beim KCH. Auch klagt sie nicht über ihr Schicksal, „außer dass es mir beim Mittagkochen für fünf Leute etwas schwerfällt“. Ihr tun nur die Kinder leid. „Wir wohnen im Grünen mit eigenem Garten, da geht es noch. Aber man sieht auch bei den Nachbarn, dass die Kinder teilweise wie eingesperrte Tiere übers Grundstück tigern.“

Kein Signal für Öffnung

Das wird leider wohl auch eine Weile so bleiben: Vom Land gibt es noch keine Signale, ob und vor allem wann die Regelbetreuung wieder aufgenommen wird, sagt der Sozialbeigeordnete Wolfgang Erlebach (Linke). Und auch die Träger bekommen es unterschiedlich hin mit der eingeschränkten Regelbetreuung. „Es bemühen sich alle, um mehr Räumlichkeiten nutzen zu können. Einigen gelingt es, Kinder bis zu zwei Tage in der Woche aufzunehmen, anderen fällt es schwer, den Grundanspruch zu erfüllen.“

Konzepte greifen langsam

Viele hätten erst an diesem Montag begonnen, ihre Konzepte umzusetzen. Erst seit voriger Woche werden die so genannten Erfassungsbögen für den eingeschränkten Regelbetrieb geführt. Aber nur einmal wöchentlich: Mit Stand vom vorigen Donnerstag gibt es Kapazitäten für 380 bis 400 Kinder. Es könnten mehr werden, teilweise müssten dann aber Kinder andere Einrichtungen besuchen, „das Umgewöhnen ist den Kindern und den Familien aber schwer zu vermitteln, weil es eine zusätzliche Belastung wäre“, resümiert Erlebach.

Kreative Gruppenbildung

Es sei den Trägern aber nichts verboten, sie könnten kreativ sein. Etwa die Notbetreuungsgruppen, die noch nicht ausgelastet sind, mit Kindern in der eingeschränkten Regelbetreuung aufzufüllen. „Dann müssen es aber feste Gruppen sein und dürfen nicht dauernd neu zusammengewürfelt werden.“

Forderung ans Land

Von den 5397 in Kitas angemeldeten Kindern sind derzeit 2400 in der Notbetreuung. Seit mehr als zwei Wochen verlangt die Stadtspitze einmütig vom Land, die Kindereinrichtungen wieder in vollem Regelbetrieb zu öffnen. Insofern hätten die malenden Mütter ihre Botschaften besser vor der Potsdamer Staatskanzlei platziert.

