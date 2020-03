Wie RFT die Mehrbelastungen im Netz stemmt

Brandenburg/H

Netflix, Amazon Prime Video oder Youtube ( Google) drosseln derzeit die Übertragungsqualität ihrer Streamingdienste, um die Netze in Europa vor Überlastung zu schützen. Das nützt auch örtlichen Kabelbetreibern wie der einheimischen RFT Kabel. „Das wird uns allen helfen“, sagt Geschäftsführer Stefan Tiemann.

Ein Viertel mehr Auslastung

Stefan Tiemann ist Geschäftsführender Gesellschafter der RFT Kabel. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir sehen in unseren Netzen eine deutlich veränderte Nutzung durch Home Office, Streamingdienste und Online-Spiele. Die Durchschnittliche Auslastung steigt um bis zu 25 Prozent, ab 10 Uhr geht die Kurve deutlich nach oben.“ Begann die Hauptnutzungszeit sonst erst am späten Nachmittag und endete in der Nacht, zieht es sich nun über den ganzen Tag.

Viel Verkehr in den Leitungen

„Am Sonntag beispielsweise haben wir Datenmengen von 174 Terabyte durch unsere Netze geschoben.“ Für Mathe-Interessierte: Terabyte entspricht dem Faktor 10¹². Es gebe auch einen großen Datenverkehr mit den großen Austauschknoten in Frankfurt (Main) oder Berlin, da würden schon mal 30 Terabit je Sekunde hin und her geschoben. „Das ist zugegebenermaßen viel Verkehr, aber wir haben gut vorgearbeitet und noch genügend Luft nach oben. Das lässt uns deutlich entspannter sein“, sagt Tiemann.

Kommunikation mit den Kunden

RFT Kabel hat seine Kommunikation mit den Kunden schon seit mehreren Tagen auf elektronischen wie telefonischen Austausch umgestellt, das Kundencenter für den Besucherverkehr geschlossen. Auch bis zum Firmenchef dringt vor, was die Menschen bewegt. „Einige beschweren sich, wenn plötzlich die Übertragungsraten runtergehen. Das liegt aber in den wenigsten Fällen an uns.“ Vielmehr sollten sich die Verbraucher auch fragen, wie intensiv sie die Videoplattformen nutzen und wie die Remote-Zugriffe fürs Home Office konfiguriert sind.

Tipp für Heimarbeiter

Dadurch sei häufig auch der Service deutlich belastet. „Da sollte man schon mal den W-LAN-Zugang anschauen und die Zahl der Menschen, die gleichzeitig darüber ins Netz gehen.“ Einen Tipp hat Tiemann für die genervten Heimarbeiter: „Wenn die Arbeit natürlich vorgeht, einfach mal den LAN-Stecker beziehungsweise das Netzwerkkabel in den Dienstrechner stöpseln.“

Das Unternehmen RFT Kabel setze alle Kraft daran, seine Netze stabil zu halten, vor allem in Zeiten, wo kaum Tiefbauer und externe Dienstleister sofort zur Verfügung stehen, um reparieren zu können.

Analogabschaltung ist verschoben

Eine wichtige Entscheidung hat das Unternehmen RFT Kabel bereits am Sonntag getroffen: Für diesen Montag war die so genannte Analogabschaltung geplant gewesen. Diese hätte einen sehr kleinen Kundenkreis betroffen, nämlich vornehmlich ältere Menschen, die auch ältere Empfangsgeräte noch in Betrieb haben und Fernsehen sowie Radio über analoge Signale empfangen.

Alte Geräte bleiben empfangsbereit

„Wir hätten das nicht sicherstellen können, vor allem weil es vornehmlich die Risikogruppe der älteren Menschen betrifft. Da wollten wir weder einen Servicetechniker hinschicken noch sollte der Enkel mit dem Receiver unterm Arm zur Oma gehen und diesen dort im Wohnzimmer installieren“, begründet der Geschäftsführer. Deshalb habe man das Umstellen nun auf unbestimmte Zeit verschoben, es wird gelegentlich nachgeholt. Einen seriösen Zeitpunkt könne man derzeit aber noch nicht nennen, man werde den neuerlichen Anlauf für das Vorhaben aber rechtzeitig kommunizieren.

Es kann also vorerst jeder RFT-Kunde weiter seine Programme schauen und hören, egal wie alt die Empfangsgeräte sind.

Von André Wirsing