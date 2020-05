Wie Schüler zu Turmbauern werden

Brandenburg/H

„Vielleicht bekommt Brandenburg an der Havel einen neuen Aussichtsturm auf dem Marienberg“, scherzt Klaus Haake. Der Brandenburger Bauplaner und Bausachverständige ist Vizepräsident der Brandenburgischen Ingenieurkammer. Diese hat gerade erfolgreich ihren siebten Landes-Wettbewerb für junge Tüftler abgeschlossen, in dem es darum ging, fantasiereich einen Aussichtsturm zu konstruieren.

Der Junior.ING Wettbewerb Der Schülerwettbewerb gehört mit rund 5000 Teilnehmern jährlich zu einem der größten Deutschlands. Auch in diesem Jahr werden wieder alle Schülerinnen und Schüler aufgerufen, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Der Präsident der Brandenburgischen Ingenieurkammer BBIK Matthias Krebs freut sich über die hohe Resonanz. „Die Ergebnisse beweisen eindrucksvoll, dass naturwissenschaftliche und technische Fächer praktisch angewendet werden können und dass der Ingenieurberuf vielseitig und spannend ist.“ Im Schuljahr 2019/2020 gab es den siebten kreativen Schülerwettbewerb für junge Ingenieurtalente zum Thema: „Aussichtsturm-fantasievoll konstruiert“. Aufgabe war es, einen Aussichtsturm zu entwerfen und ein Modell zu bauen. Der Turm sollte aus Tragkonstruktion und einer Aussichtsplattform bestehen. Bei der Gestaltung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Eigentlich war die Preisverleihung in der Potsdamer Staatskanzlei geplant, das fiel wegen der Corona-Beschränkungen aber aus. Die Preisträger, darunter einige aus der Havelstadt, wurden schriftlich benachrichtigt.

Jury aus Professoren

Klaus Haake ist Vizepräsident der BBIK. Quelle: privat

Eine hochkarätige Jury aus Professoren der BTU Cottbus -Senftenberg, der Technischen Hochschule Brandenburg, der Obersten Bauaufsicht, des Bildungsministeriums, zwei renommierter Ingenieurbüros und der Brandenburgischen Ingenieurkammer sorgten für eine fachgerechte Bewertung. „Die Jury war von einigen Modellen sehr beeindruckt, wie auch die jüngsten Teilnehmer beachtliche Modellbauleistungen vorweisen konnten“, sagt Jurymitglied Haake. Unter den 131 gewerteten Turmmodellen konnten die beiden teilnehmenden Schulen der Stadt Brandenburg an der Havel beachtliche Platzierungen erreichen.

Mit Nadel und Faden

"Verflixt und zugenäht" heißt das Turmmodell, mit dem die Fünftklässlerin Eva Linke von der Frederic-Joliot-Curie-Schule einen ersten Platz errang. Quelle: BBIK

Sie räumten in der Altersklasse 5. bis 8. Klasse ab. Gleich drei Platzierungen gingen an die 5. Klasse der Frederic-Joliot-Curie-Oberschule. Einen 1. Platz erhielt Eva Linke mit Ihrem Modell „Verflixt und zugenäht“. „Für meinen Turm habe ich nur dünnes Holz und Faden verwendet. Dadurch ist er sehr leicht. Besonders stolz bin ich auf meine Aussichtsplattform. Allein für das Geländer habe ich zwei Stunden gebraucht. Das war eine Puzzlearbeit. Ich habe mir diesen Namen ausgesucht, da der Turm mehrere Kreuze in X- Form hat und ich das Geländer mit Nadel und Faden genäht habe“, erzählt die Elfjährige.

Ein Geschwister-Projekt

Mit ihrem "Wood Craft Tower" gewannen Hannah und Maxim Kreschel (Curieschule) den zweiten Platz. Quelle: BBIK

Den 2. Platz belegten Hannah Kreschel und Maximilan Kreschel mit ihrem Modell „ Wood Craft Tower“. „Zuerst haben wir zusammen einen Plan erstellt. Wichtig war uns besonders die Stabilität. Wir haben als Material Holz gewählt, weil man es leicht bearbeiten kann und nachhaltig ist. Schwierig fanden wir, alles genau zu sägen und bohren. Da wir nicht wussten, wie der Turm transportiert wird, haben wir große Schrauben verwendet zur Demontage. Am Ende waren wir sehr stolz auf unser Ergebnis“, berichten die Geschwister.

Wendeltreppe und Fahrstuhl

Mit ihrem "Rainbow-Tower" errang Luisa Marie Nörenberg von der Curieschule einen 5. Platz. Quelle: BBIK

Einen 5. Platz belegte Luisa Nörenberg mit dem Modell „Rainbow Tower“. „Mein Modell wurde ganz anders geplant als es dann geworden ist. Das schwierigste war es, den Fahrstuhl zu bauen und anzumalen ohne zu übermalen. Am meisten Spaß hat mir gemacht, das Geländer zu bauen. Meine Mitschüler fanden die Treppe am schönsten, weil sie als Wendeltreppe gestaltet wurde. Das Leben ist so bunt und abwechlungsreich sowie die Farben meines Turmes“, sagt die Nachwuchs-Ingenieurin.

Teamarbeit von Gymnasiasten

"Galaxy Tower" haben die Achtklässler Tim Venz, Justus Freund, Jean-Luc Makiola und Anna Thiele vom Bertolt-Brecht-Gymnasium ihr Modell genannt (Platz 5). Quelle: BBIK

Einen fünften Platz gab es für ein Team der Klasse 8 des Bertolt-Brecht-Gymnasiums für das Modell „Galaxy Tower“ der Schüler Tim Venz, Justus Freund, Jean Luc Makiola und Anna Thiel. „Unser Aussichtsturm besteht aus einer möglichst leichten Holz-/Metallkonstruktion. Eine gute Stabilität gewähren die drei, im Dreieck angeordneten Holzbeine, welche durch Schrauben an der Ober- und Unterseite des Turms befestigt sind. Mithilfe einer Metallplatte zwischen zwei Holzplatten wollen wir bei unserer Decke der Aussichtsplattform eine sehr gute Stabilität hervorrufen. Eine gestalterische Besonderheit ist die der Galaxie nachempfundenen Kugel in der Mitte und auf der Oberseite des Turms. Ebenfalls wollten wir als Fortbewegungsmittel einen Fahrstuhl, welcher allerdings nicht fahren soll, in den Turm integrieren. Die Arbeit im Team hat sehr gut funktioniert“, beschreiben die Schüler ihr Projekt.

Dank an Lehrer und Eltern

„Auch wenn die öffentliche Preisverleihung in der Potsdamer Staatskanzlei dem Coronavirus zum Opfer gefallen ist, nehmen die Siegermodelle noch am Bundeswettbewerb der Bundesingenieurkammer in Berlin teil“, sagt Klaus Haake. Er spricht auch einen großen Dank an die Schulen, die sehr engagierten Lehrer und die Eltern der Kinder aus, ohne die dieser Wettbewerb nicht möglich wäre.

Von André Wirsing