Brandenburg/H

Die Kosten dürften nur noch ein nachrangiges Argument sein: Wenn die Stadt es geschickt anfängt, dann bekommt sie die fahrradfreundlichen Veloschienen für die Straßenbahnen umfassend vom Land gefördert.

Anfrage ans Ministerium

Das haben die beiden Landtagsabgeordneten Britta Kornmesser (SPD) und Clemens Rostock (Bündnisgrüne) nun vom Infrastrukturministerium auch schriftlich bekommen, beide hatten eine entsprechende Anfrage gestellt.

Beengte Verhältnisse

Britta Kornmesser, Landtagsabgeordnete der SPD. Quelle: Rüdiger Böhme

„In der Innenstadt von Brandenburg an der Havel sind die Bebauungsverhältnisse sehr beengt, so dass Straßenbahnen und Fahrradfahrer teilweise den gleichen Straßenraum nutzen müssen. Dies führt zu Konflikten. So sind die Rillen der Straßenbahnschienen in den letzten Jahren zu einer Standardunfallquelle für Fahrradfahrer geworden. Insbesondere im Bereich der Hauptstraße, Ritterstraße und Steinstraße kommt es regelmäßig zu Stürzen von Radfahrern, weil sie beispielsweise beim Ausweichen unglücklich in die Schienenrillen kommen. Hier besteht akuter Handlungsbedarf hinsichtlich einer Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer“, schrieben sie ans Ministerium.

Verwaltung sucht Lösungen

Clemens Rostock, B90/Grüne, Landtag Brandenburg Quelle: Archiv

Die Stadtverwaltung sei per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aktuell aufgefordert, Lösungsvarianten für die gemeinsam genutzten Verkehrsbereiche zu untersuchen und Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, wobei die Bereiche Hauptstraße/Ritterstraße, Steinstraße sowie Plauer Straße vordringlich betrachtet werden sollen.

In Brandenburg sei der Bau von Radschutzstreifen erstmalig förderfähig. In Brandenburg an der Havel käme hierfür die historische Altstadt in Frage, wo bestehendes Pflaster auf der Fahrbahn durch geschnittenes Pflaster ausgetauscht werden könnte. Das ginge aber nicht überall, vielmehr wäre ein Austausch der Schienenstränge durch solche mit Gummiprofil in der Schienenspurrille gegeben. „Durch den Einbau der ,VeloSchiene’ wäre es möglich, ausreichend breite Schutzstreifen auch im Bereich von Straßenbahnschienen zu errichten, die gefahrlos und bequem von Radfahrern nutzbar wären.“

Grundsätzlich förderbar

Die Antwort aus dem Infrastrukturministerium fällt relativ klar aus: „Grundsätzlich wäre die beschriebene Bauweise bei entsprechendem Kontext sowohl im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßenbaus als auch im Rahmen der ÖPNV-Förderung finanzierbar. Die für die ÖPNV-Förderung zuständige Bewilligungsbehörde (LBV) hat nach erster baufachlicher Einschätzung gegen eine Förderung dieser Bauweise keine grundlegenden Bedenken geäußert. Eine weitere Vorrausetzung für eine Förderung ist, dass alle öffentlich-rechtlichen Genehmigungen vorliegen.“

Amt und VBBr sollen handeln

Schließlich wird empfohlen, dass zunächst das zuständige kommunale Tiefbauamt und das Verkehrsunternehmen an die Bewilligungsbehörde herantritt. Beide Institutionen tragen als Infrastrukturbetreiber die volle Verantwortung für die Sicherheit. Beide Partner seien auch für die künftige Unterhaltung und Instandsetzung verantwortlich.

Von André Wirsing