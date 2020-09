Brandenburg/H

Polizistin zu werden, hat Emily-Sophie Häuser schon immer interessiert. In den Herbstferien darf die Vierzehnjährige nun auch erstmals in diesen Beruf hinein schnuppern. „Ich mache dann ein Praktikum in der Brandenburger Inspektion, darauf freue ich mich schon,“ sagt die junge Schülerin während sie gerade die schwere Spezialausrüstung anprobiert und dabei von Polizeihauptkommissar Ulf Tietz unterstützt wird.

Zur Galerie 30 Ausbildungsbetriebe haben sich am Sonnabend für mehr als 300 Schülerinnen und Schüler präsentiert, um ihnen bei der Berufswahl zu helfen und für die Unternehmen den Nachwuchs zu sichern.

Begrenzte Zahl an Praktikumsplätzen

So wie sie konnten am Samstag Hunderte Schülerinnen und Schüler bei den „Offenen Unternehmensbesuchen 2020“ die Gelegenheit nutzen, sich konkret in Brandenburger Betrieben über die unterschiedlichsten Berufsbilder zu informieren. „Wir haben Emily-Sophie das Praktikum aufgrund ihrer guten schulischen Leistungen angeboten, da Praktikaplätze bei uns sehr begrenzt sind,“ so Oberkommissarin Simone Riemann, die Einstellungsberaterin der Brandenburger Inspektion.

Anmeldung erfolgte online

Auf dem Hof der Polizei bekamen die Jugendlichen, die sich im Vorfeld unter www.was-willst-du-lernen.de dafür anmelden konnten, nicht nur Einblicke in Ausrüstung und Ausstattung gezeigt, sondern auch Fragen zum Beruf des Polizisten beantwortet.

Praktische Vorführungen

Dazu gehörte genauso ein Rundgang durch die Wache und den Gewahrsam der Inspektion sowie eine Vorführung der Hundestaffel oder der Blick in einen Streifenwagen. Ausbilder und Hundeführer Johann Arndt und seine Kollegin Anja Schulze zeigten auf dem Hof mit ihren Hunden Klix und Ossi, wie künftige Polizeihunde auf ihr Aufgaben vorbereitet werden. An einem anderen Stand durften sich die Interessenten vom Waffenexperten René Mende schusssichere Westen und die gebräuchlichen Dienstwaffen erklären lassen. Dabei konnte man auch schon mal Schutzhelm, Schild und Protektoren anlegen oder den Schlagstock und eine Übungspistole in der Hand halten.

Spaß am Schützen

Sehr konkrete Vorstellungen hat der 17jährige William Plewka. Für ihn steht fest, dass er entweder zum Zoll oder zur Polizei gehen wird. Leider hatte ihm die Coronapandemie sein geplantes Praktikum bei der Polizei unmöglich gemacht. „Ich finde es gut, andere Menschen schützen zu können. Daran habe ich Spaß,“ ist er sich sicher. Dafür trotzte er, wie die anderen auch, dem Regen am Samstag und schaute sich sehr genau an, was die Polizei ihm so bieten kann.

Vergewissern bei der Wahl

Ganz anders sehen die Berufsbilder zum Beispiel im Autohaus Mothor aus. Hier war am Samstagvormittag Maurice Pätzel einer von 16 angemeldeten Interessenten. „Ich hatte am Mittwoch ein Gespräch für ein Praktikum, zu dem ich mich beworben habe. Ich finde Mechatroniker einen vielfältigen Beruf und möchte heute noch einmal schauen, was mich erwartet,“ sagt der Schüler. Natürlich hat er sich auch schon woanders umgeschaut, aber die zuversichtliche Antwort von Autohaus-Geschäftsführer Daniel Priebs dürfte seinen Entschluss bekräftigen.

Mehr als 30 Unternehmen am Start

Insgesamt präsentierten sich über 30 Unternehmen der Region bei den „Offenen Unternehmensbesuchen 2020“ unter erschwerten Bedingungen aufgrund der Coronakrise . Dabei standen die Schüler und ihre Fragen rund um mögliche Ausbildungsberufe im Mittelpunkt. Auf den Weg gebracht haben diesen Tag die Organisatoren der Wirtschaftsregion Westbrandenburg, um trotz der schwierigen Lage mit einem Individualprogramm zur Berufsorientierung die Möglichkeit zu geben, sich über die vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote in der Region zu informieren.

Von Rüdiger Böhme