Brandenburg/H

Einigermaßen unbeschadet steuern die Verkehrsbetriebe Brandenburg VBBr durch die aktuelle Pandemie. Das gelingt mit relativ hohen Zuschüssen von Kommune und Land. Zwar wurden im vergangenen Jahr statt erhoffter 6,325 Millionen Euro nur gut fünf Millionen Euro aus Fahrscheineinnahmen erlöst, doch hat das Unternehmen den Fehlbetrag komplett ersetzt bekommen.

Angst vorm Mitfahren

Zeitweise waren bis zu 65 Prozent der Fahrgäste weggeblieben, unter anderem wegen Kurzarbeit, Geschäftsschließungen, Homeoffice und wegen der Angst vor Ansteckungen in vollbesetzten Bussen und Bahnen.

Anzeige

Eine Million weniger

VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler. Quelle: Rüdiger Böhme

Selber trage musste es nur den Mehraufwand für Schutzmaßnahmen gegen Corona. Für dieses Jahr rechnen die VBBr einem Fehlbetrag von knapp 955.000 Euro. Zwar werden 163.000 Euro gespart durch den Wegfall der nicht lohnenden Zusatzverkehre abends und an den Wochenenden in die Ortsteile. Doch rechnet Geschäftsführer Jörg Vogler mit corona-bedingten Erlösminderungen von einer guten Million Euro. Zudem benötigt er 113.000 Euro für zusätzliches Fahrpersonal wegen der gesperrten Brücke „20. Jahrestag“. Fällt diese im Frühjahr, werden zudem wochenlang weiträumige Umleitungen zu fahren sein.

Zuschüsse von Stadt und Land

„Wenn wir in diesem Jahr wieder eine gute Million Euro vom Land als Ausgleich zugewiesen bekommen wie 2020, dürfte es keine großen wirtschaftlichen Probleme für die Verkehrsbetriebe geben“, sagt Vogler. In seinem Wirtschaftsplan für 2021 rechnet er mit Zuschüssen in Höhe von knapp 8,6 Millionen Euro für Betrieb und Investitionen, davon trägt die Kommune allein 5,76 Millionen.

Behinderungen durch Baustellen

In diesem und im nächsten Jahr wird es zudem aufgrund eigener und fremder Baustellen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Hauptgrund ist natürlich der Ausbau des Zentrumsrings, aktuell zwischen August-Bebel-Straße und Altstadt-Bahnhof, später zwischen Bauhofstraße und Havelbrücke.

Neues Umspannwerk

Mobilitätsgerecht ausgebaut werden in diesem Jahr der Haltepunkt Luckenberger Straße sowie die Haltestellen Ritterstraße und Blumenstraße. Dafür stehen gut 886.400 Euro als Komplettzuschuss zur Verfügung. 2022 sind dann Luckenberger-/Neuendorfer Straße sowie Karl-Marx-Straße an der Reihe. In diesem Jahr beginnt auch der Bau des ersten neuen Gleichstromunterwerks: Das ist ein Umspannwerk, bei dem Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom umgewandelt wird.

Viele Haltestellen schon barrierefrei

Bislang sind 59 von 67 Straßenbahnhaltestellen barrierefrei, das sind 88 Prozent. Bei den Bushaltestellen sind es 171 von 314 (45,5 Prozent). Von den zwölf gemeinsam genutzten Stationen sind bislang acht barrierefrei. Mittlerweile gibt es an 30 Standorten eine dynamische Fahrgastinformation, also die minutengenaue Anzeige, wann welche Linie hier verkehrt.

Anschaffen müssen die VBBr auch zwei neue Standardomnibusse für 541.000 Euro, dafür werden zwei zwölf beziehungsweise 15 Jahre alte Modelle aussortiert. Dann verfügt das Verkehrsunternehmen über 24 von 30 Bussen, welche die Euro-6-Norm erfüllen.

Vorteile für Fahrgäste

„Die Verkehrsbetriebe werden für ihre Fahrgäste besser. Mit den bereits durchgeführten sowie den geplanten Investitionen erfolgt nochmals eine deutliche Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen Personennahverkehrs, zum Beispiel durch klimatisierte Busse, Barrierefreie Haltestellen oder digitale Tickets“, resümiert Vogler. Zudem sei der Zeitkartentarif im Abonnement seit sechs Jahren nicht erhöht worden.

Vorteile für Mitarbeiter

Auch für die Mitarbeiter werde es besser, gerade haben sie sich einen neuen Tarifabschluss erstritten, was zu einer Gesamtkostensteigerung von 8,5 Prozent gegenüber 2019 führt. Es gebe neue Dienstpläne, Fahrertoiletten im Stadtgebiet sowie zunehmend klimatisierte Fahrerarbeitsplätze. Besondere Belastungen wie Notdienste oder Multifahrer-Tätigkeiten würden extra vergütet.

Aktuell beträgt die Gleislänge des Straßenbahnnetzes 38.964 Meter, die Straßenbahnen legen pro Jahr 579.398 Kilometer zurück. Die Omnibusse schaffen fast 1,65 Millionen Kilometer.

Von André Wirsing