Brandenburg/H

Sterntaler-Bescherungen sind anders als die gewohnten Rituale: Gerade für die Beschenkten sind sie eine Herausforderung. Sie durften alle ihre Wünsche äußern, doch wenn diese plötzlich erfüllt sind, ist das eine emotionale Ausnahmesituation. Weil sich die Empfängerfamilien ohne die großherzigen und spendablen Brandenburger ein solches Weihnachten eben gar nicht leisten könnten.

Zur Galerie Die MAZ-Sterntaler-Aktion ist auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.

Tränen schon im Hausflur

Julia Koch kommen schon die Tränen, als sie im Hausflur die Berge von Spielzeug für ihre sechs Kinder sieht. Diese sitzen wie die Orgelpfeifen auf dem Sofa neben Papa Stefan und bestaunen jedes Geschenk einzeln, schauen neugierig, was die Schwester und der Bruder in den Händen hält.

Familie Koch mit ihren sechs Kindern wurde zu glücklich Beschenkten. Quelle: Heike Schulze

Tiefsitzendes Trauma

Annika R. wohnt nun in einer anderen Stadt, weil sie vor dem gewalttätigen Ehemann fliehen musste. Ihre Familie ist darüber zerbrochen, die große Tochter lebt in einer betreuten Einrichtung. Nur sporadisch halten die beiden Kontakt, Tochter Maxi Sophie hat nun ein neues Handy, um mit der Mutter kommunizieren zu können. Es gibt in der Wohnung nun auch ein Reiseklappbett, auf dem die große Tochter übernachten kann. Die Mutter freut sich über eine neue Schlafcouch und eine Essecke. Sie bringt nur ein „Danke“ heraus, sagt noch, dass sie gerade dabei ist, sich in der komplett neuen Umgebung einzuleben. Zu tief sitzt noch das Trauma, um vertrauensvoll über ihre Gefühle reden zu können. Sie hat nun einen neuen Laptop, auch um die Korrespondenz mit den vielen Behörden erledigen zu können.

Die Brandenburger Mutter Annika R. kann nicht viel zu ihren Sterntalergeschenken sagen, sie ist sprachlos. Quelle: Heike Schulze

Anerkennung fürs Ehrenamt

Großes Hallo dann in dem neuen Laden „Zuhause in Branne“, der von zahlreichen Ehrenamtlichen in der Jacobstraße 9 ganz frisch betrieben wird, Rückgrat ist hier das „Team Kleiderursel“ um Nancy Petsch. Birgit Lorenz und Edeltraut Gorr, die alle nur „Oma“ nennen, gehören dazu, sie umarmen sich mit Tränen in den Augen als jede von ihnen einen Rossmann-Gutschein geschenkt bekommt. Auch der neue Kaffeevollautomat sorgt für Freude. Es ist nicht der materielle Wert, sondern die Tatsache, dass ihre Arbeit auch mal von außerhalb gewürdigt wird.

Das Team der Kleiderursel um Nancy Petsch (links) richtet gerade die neuen Räume für Besucher her. Die Sterntalergeschenke der Brandenburger sind hoch willkommen. Quelle: Heike Schulze

Große Pläne fürs neue Jahr

Ab Januar soll es in dem Laden, der allen Menschen offen stehen soll, Frühstücke zum Kennenlernen geben, ab Februar thematische Veranstaltungen. „Das ist ein neutraler Ort, hier kann jeder ohne Angst über das reden, was ihn bewegt. Es gibt Baby-Frühstücke für ganz junge Mütter, ältere Menschen können über Verlust und Trauer reden, Frauenhaus-Chefin Jule Moosdorf hat beispielsweise angeboten, Frauen darüber aufzuklären, was normal in einer Beziehung ist und was inakzeptabel“, zählt Nancy Petsch auf.

Tiefe Freude beim Kleiderursel-Team. Quelle: Heike Schulze

Hilferufe aus der Nachbarschaft

Ihr Handy steht unterdessen nicht still. Zwei Nachrichten ploppen auf, es sind Hilferufe: Eine

Wenigstens das Weihnachtsessen ist gerettet: Diese Frau freut sich über die Lebensmittelspende. Quelle: Holger Hiestermann

Familie kann sich über Weihnachten kein Essen leisten. Die Frau, die die Nachricht verfasste, hat zuvor lange mit sich gerungen, bis sie sich zu fragen traute. Eine andere Frau berichtet von ihrer Nachbarin, mit der sie immer geteilt habe, dies aber gerade nicht könne. Die Entscheidung fällt rasch: Dafür sind auch noch Sterntaler übrig, gemeinsam mit Nancy Petsch und Holger Hiestermann geht es in den benachbarten Penny-Markt. Der vollgepackt Korb wird unter den Bedürftigen aufgeteilt, Nancy Petsch schickt später per WhatsApp die Fotos von der „Zustellung“ der Lebensmittel.

Bis zu fünf Bitten am Tag

Eigentlich ist es gar nicht vorstellbar, dass sich Menschen noch nicht einmal etwas zu Essen leisten können und auch bei der Brandenburger Tafel abgewiesen werden, weil diese nicht mehr Menschen versorgen kann. Aber es ist so, bis zu fünf solcher Nachrichten bekomme sie am Tag, sagt Nancy Petsch.

Deswegen wird sie auch weiterhin ihre Kleider- und Spielzeugstube in Hohenstücken an der Linie-6-Endhaltestelle betreiben – montags sind Annahme- und dienstags Ausgabetage. Solche Einrichtungen werden eben gebraucht.

Ein Laptop, der leuchtet

Gebrauchen kann Radvin Almasi einen Laptop. Der 13-Jährige lernt am Bertolt-Brecht-Gymnasium, da benötigt er solch ein Gerät für die Schule. Doch eignet sich der Laptop auch für Computerspiele, weil er eine eigene Grafikkarte hat. Als die Tastatur beim Anschalten in bunten Farben leuchtet, strahlt der Junge mit ihr um die Wette. Sein kleiner Bruder Arad schiebt das nagelneue Fahrrad quer durch die Wohnung, selbst den neuen Helm hat er aufgesetzt. Und für die vierköpfige Familie, die aus dem Iran stammt, mussten auch Waschtrockner und Staubsauger ersetzt werden.

Die Familie von Arezoo Almasi aus dem Iran freut sich unendlich über die schönen Weihnachtsgeschenke. Quelle: Heike Schulze

Zwillinge im Spielzeugland

Die Zwillinge Nele und Pepe sind gerade 18 Monate alt, sie schauen noch etwas ungnädig, weil sie gerade aus dem Mittagsschlaf gerissen wurden. Doch beim Anblick der blinkenden, tutenden und sprechenden Spielzeuge kommt die gute Laune schnell wieder. Die Eltern Marie-Luise Mergner und Björn Gehrmann freuen sich indes über die neuen Kindersitze und den Fernseher.

Nele und Pepe Mergner sind mit ihren vielen Sterntalergaben fast ein bisschen überfordert. Quelle: Heike Schulze

Fußball als Familiensport

„Sie hätten auch mit einem Überraschungsei kommen können, da hätten sich die Kinder genauso darüber gefreut“, sagt Antje Laskowski bescheiden. Doch es ist Sterntaler-Weihnachten: Nesthäkchen Axel „Akki“ (9) freut sich unbändig über seine FC-Union-Fan-T-Shirts. da er selber Fußball spielt, bekommt er auch die ganze Ausrüstung: Fußballschuhe, Stutzen, Hose, Trainingsshirt, Ball und Pumpe. Schwester Leni (11) ebenfalls – sie rennt mit dem Geschenk aus der Küche und kommt nach einer Minute komplett umgezogen zurück. Am liebsten würde sie gleich im Garten bolzen. Und eine Ukulele hat sie auch bekommen. Lilli (14) malt, sie freut sich über Leinwände, Pinselsets, Spachtel und natürlich Acrylfarben.

Akki in seinem neuen Union-Shirt. Quelle: Heike Schulze

Kekse fürs Sterntaler-Team

Fürs Sterntaler-Team hat die ganze Familie Kekse gebacken, Weihnachtskarten gemalt und Lachsteine mit Lebensweisheiten in kleine Säckchen verpackt. Ein schönes Zeichen von Dankbarkeit. Und dabei steht das MAZ-Team nur stellvertretend für ganz viele Menschen aus der Region, die mit ihren kleinen und großen Spenden diesen Erfolg erst möglich gemacht haben.

Von André Wirsing