Wie alles auf der Eigenen Scholle begann

Das Jubiläum ist beinahe unbemerkt verstrichen – die große Feier zum 100-jährigen Bestehen der Eigenen Scholle konnte am 7. Oktober aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Nun soll diese am 29. Mai 2021 auf dem Turnerheim-Areal nachgeholt werden, wenn die allgemeine Lage das zulässt.

Festschrift statt Feier

Herausgeber Marcus Alert packte auch bei der Lieferung mit an. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir wollten aber auf jeden Fall die Festschrift zu diesem Anlass herausbringen, das war uns wichtig“, sagt Peter Friedling. Er ist Chef des SV Empor und gehört zum Vorstand des Bürgerbeirats Scholle. Vor etwas mehr als einem Jahr ist Beiratssprecher Reinhard Reiher auf den MAZ-Autoren und Hobbyhistoriker Marcus Alert mit der Idee einer Festchronik zugegangen.

Wenig Dokumente vorhanden

„Es gibt ja bislang nicht so viel Schriftliches über die Siedlung, auch im Stadtarchiv findet sich nur wenig. Gut geholfen hat uns eine Schrift aus den 1980er-Jahren, welche die damalige Wohngebiets-Parteiorganisation der SED angefertigt hatte“, erzählt Alert.

1000 Exemplare Die Publikation „Eigene Scholle 1920 – 2020“ wird herausgegeben von Marcus Alert im Auftrag des Bürgerbeirates Eigene Scholle. Sie wurde von der Druckerei Bertz in einer Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt. Bei Mehrbedarf gibt es die Option auf weitere Auflagen. Ein Exemplar kostet drei Euro. Die Festschrift ist erhältlich auf der Eigenen Scholle bei Gartenbau Jany, Blumenhaus Schossau, Getränkemarkt Ihwe, im Scholle-Shop, im Naturschutzzentrum Krugpark und im Turnerheim SV Empor sowie in der Stadt beim Brandenburger Organisations-& Sportservice von Ulf Hake in der Werderstraße.

Zunächst sei es erst einmal darum gegangen, das Gebiet abzustecken, von dem die Chronik handelt. „Ursprünglich entstanden die ersten Häuser im hinteren Teil des Birkenweges, zwischen Buchenweg und Eichhorstweg.“ Nun haben die Autoren ab der Schranke die komplette Ziesarer Landstraße, einschließlich Schmöllner Weg und Buhnenhaus aufgenommen, ebenfalls Wilhelmsdorf.

Aufruf des Bürgerbeirates

Zeitgleich startete der Bürgerbeirat einen Aufruf, um von älteren Bewohnern und alteingesessenen Familien Dokumente und Fotos zu bekommen, zugleich wurden Sponsoren für die aufwendig gestaltete Festschrift geworben.

Mehrere Autoren beteiligt

1000 Exemplare gibt es von der Chronik. Quelle: Rüdiger Böhme

Mitautoren wurden zudem gewonnen: Reinhard Reiher beschreibt die Entwicklung der Infrastruktur, der Militärhistoriker Frank Brekow zeichnet die Kriegszüge und Heerlager nach, beschreibt zudem den Naturraum und erzählt, wie die Dörfer Planow und Schmölln verschwanden. Clemens Bergstedt schreibt über das Gefecht an der Pane im Sommer 1229. Der Stadtarchäologe Stefan Dalitz ist der einzige Autor, der nicht selbst auf der Scholle wohnt. Er schreibt über die archäologischen Funde, erste menschliche Spuren gab es bereits in der Mittelsteinzeit vor etwa 7000 Jahren.

Spannend und informativ

Ein Bild aus dem Birkenweg in der Bauphase der 1930er-Jahre. Quelle: Heimatmuseum

Das 80 Seiten starke Heft liest sich spannend, es ist zudem informativ. Genau beschrieben werden die Anfänge auf kargen Sandboden mit ein paar Kiefern darauf. Die Siedlervereinigung „Eigene Scholle“ unter Vorsitz von Gustav Weimann wollte Wohnhäuser errichten auf genügend großen Grundstücken, die einen Anbau von Obst und Gemüse für die Selbstversorgung zuließen. Begonnen wurde mit drei Einheits-Doppelhäusern.

Besondere Häuser mit Geschichte

Die Vereinigung löste sich 1929 auf, die Kommune kaufte fortan Agrarflächen von Landwirten hinzu, denen die Böden entweder zu karg waren oder das Personal zum Bewirtschaften fehlte. Alert beschreibt besondere Häuser wie Klimkeits Heim, Neumanns Vorwerk oder das Landhaus Vera, das heute die Kita Stoppelhopser beherbergt.

Schub nach der Wende

Nach der Wende erfuhr das Wohngebiet noch einmal einen kräftigen Schub: Neben der Lückenbebauung sind in der Siedlung seit 1995 vier Bebauungspläne umgesetzt worden mit Hunderten Neubauten.

Es gibt auf der Eigenen Scholle allein 24 Kleingartenvereine mit knapp 2100 Parzellen. Das gesellschaftliche Leben wird befördert durch acht Vereine – von der Laufgruppe „Gib alles“ bis zur Ortsgruppe des Vereins für deutsche Schäferhunde.

Fehlende Infrastruktur

Die Infrastruktur im Stadtteil ist nach wie vor unzureichend – es fehlt an ordentlichen Straßen, Gehwegen, Beleuchtung, Kanalisation, aber auch an Einkaufsmöglichkeiten und Schulkapazitäten. In seiner in eigener Sache verfassten Erklärung beschreibt es der Bürgerbeirat treffend: „In unserer Stadt kursiert immer noch der Satz, ,Wer auf die Scholle zieht, der sollte wissen, worauf er sich einlässt’.“

Deshalb mache sich der Bürgerverein bei der Kommune stark für Verbesserungen. Damit bei der nächsten Festschrift ein paar weitere Kapitel hinzukommen.

