Man ist irgendwie aus der Zeit gefallen: Erlebnisse aus dem Corona-Homeoffice

Brandenburg/H

„Wo die Leute den Morgen verschlafen, da gibt es den ganzen Tag keine Ordnung mehr“, schrieb Theodor Fontane in „ Effi Briest“. Das kann uns nicht passieren, denn wir zählen nicht zu den Langschläfern (und ein doppelter Espresso hilft bekanntlich beim zügigen Wachwerden).

Über Ostern kam der Corona-Blues. „Erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht, obwohl man wie aus der Zeit gefallen ist“ – dieser Satz war neulich in der TAZ zu lesen, umschreibt den aktuellen Status ganz gut. Die Tage ziehen sich, sie vergehen schnell, aber in der Rückschau weiß man nicht, wie man eigentlich durch die letzte Zeit gekommen ist.

Anzeige

Der Politologe Michael Kolkmann. Quelle: Markus Scholz

Draußen herrscht bestes Wetter – doch wir haben #stayathome gemacht. Einzige Ausnahme: der tägliche Spaziergang als neue Routine (der Astronaut Alexander Gerst sprach ja kürzlich davon, dass man ein „Projekt“ haben müsse). Und dieser Spaziergang wird immer länger und findet zunehmend außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel statt.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Havelörtchen Brückenkopf (hier ist der Name Programm) sowie in der umliegenden Ketziner Bruchlandschaft gibt es unzählige Gewässer, die zum Flanieren (und Abstandhalten) einladen. Diese Ecke des Havellandes kennen wir jetzt also auch. Auch im Park von Schloss Nennhausen waren wir über die Ostertage alleine unterwegs.

Das Schloss Nennhausen ist immer einen Ausflug wert. Quelle: Michael Kolkmann

Wieder was gelernt: hier schrieb der Schriftsteller Friedrich de la Motte Fouqué seine Märchennovelle „Undine“. Der Park selbst wurde 1780 von Phillip August von Briest im Stile eines englischen Landschaftsparks gestaltet. Nie war #socialdistancing erholsamer als zwischen alten Eichen und an diversen Seen und Kanälen zu lustwandeln.

Trotz Kontaktsperre hat es der Osterhase immerhin bis zu uns nach Hause geschafft. In Neuseeland hat Premierministerin Jacinda Ardern jüngst auf einer Pressekonferenz betont, dass der Osterhase ähnlich systemrelevant sei wie die Zahnfee. Schließlich sei seine Arbeit viel zu wichtig, als dass sie ausfallen könne. Und auch zuhause muss man sich beschäftigen, wenn Langeweile aufkommen sollte: Lego hat die Anleitungen aller Bau-Sets der vergangenen 25 Jahre als PDF auf der eigenen Homepage veröffentlicht.

Ein Kollege berichtete, dass einer seiner Nachbarn bereits den 17. Tag in Folge grillen würde – das scheidet bei uns mangels Garten aus. Auf Twitter war dagegen mal wieder eine unumstößliche Weisheit zu lesen: „Habe ein neues Corona-Symptom entdeckt. Während wir im Home-Office sitzen, näht das Ding unsere guten Hosen enger! Passt auf Euch und Eure Hosen auf.“

Brückenkopf bei Ketzin ist ein idealer Platz für einen Spaziergang in der Natur. Quelle: Michael Kolkmann

Und in der Tat scheint das neuerdings die Alternative zu sein: entweder man legt ordentlich zu, weil man kaum aus der Bude kommt und im Zweifelsfall mehr und häufiger isst als für gewöhnlich. Oder man nimmt den Sport ernst und ist unversehens in der Form seines Lebens.

Über allem steht die Frage, wie lange die Schulen noch geschlossen bleiben: geht es nach den Osterferien wieder los? Bleiben die Schulen weiterhin geschlossen? Erfolgt der Schulstart in gestaffelten Wellen? Ein Blick in andere Länder hilft dabei nicht wirklich, zu unterschiedlich sind die Ausgangsbedingungen der aktuellen Krise, und zu unterschiedlich sind die spezifischen Verläufe der Corona-Pandemie.

Die Zeitungen und Magazine überboten sich am Osterwochenende mit Vorschlägen für die neu gewonnene Zeit daheim. Viele Ideen davon sind sehr hilfreich, manche sind sogar amüsant, aber als der Berliner Tagesspiegel das Fliegenfischen auf dem heimischen Balkon als spannende Aktivität im Homeoffice verkaufen wollte, hatte ich kurz den Eindruck, mich zuletzt an zu viel gewöhnt zu haben.

Info: Michael Kolkmann aus Brandenburg an der Havel ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet an der Universität Halle, doch jetzt hat ihn die Sorge vor dem Corona-Virus ins Homeoffice verbannt. In der MAZ berichtet er von seinen Erlebnissen daheim.

Von Michael Kolkmann