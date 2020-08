Brandenburg/H

Die Kommune möchte nur ein Grundstück für ein Eigenheim auf der Eigenen Scholle verkaufen, doch ganz ohne Streit wird dies nicht über die Bühne gehen.

Unmittelbar neben neuem Wohngebiet

Es geht um ein Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft des gerade neu entstandenen Wohngebietes Am Rehhagen – es ist in Richtung Eibenweg gelegen. „Die Nachfrage nach Baugrundstücken zur Eigenheimbebauung, insbesondere im Wohngebiet ,Eigene Scholle’ ist nach wie vor sehr hoch“, schreibt der städtische Immobilienverwalter Jens Lüderwald in seiner Beschlussvorlage.

Leere Pachtflächen zu verkaufen

„Freigewordene ehemals als Pachtgrundstücke genutzte Flächen werden, nachdem diese von den Pächtern aufgegeben wurden, beräumt parzelliert, öffentlich ausgeschrieben und zur Wohnbebauung angeboten.“ Besagtes Grundstück sei von Ende April bis Ende Mai auf der städtischen Internetseite öffentlich ausgeschrieben worden.

Höchstgebot bei 170 Euro/Quadratmeter

Daraufhin hätten elf Interessierte ein schriftliches Angebot abgegeben. Der potentielle Erwerber habe mit 118.300 Euro für 699 Quadratmeter das Höchstgebot geliefert. Das entspricht einem Quadratmeterpreis von 170 Euro. Dieser liege über dem derzeitigen Bodenrichtwert für die „Eigene Scholle“ von 110 Euro je Quadratmeter. Auch dies ein Beleg für die hohe Nachfrage nach Bauland, gerade in so beliebten Gebieten.

Für Kommune entbehrlich

„Das Grundstück wird nicht für die kommunale Aufgabenerfüllung benötigt und ist deshalb als entbehrlich anzusehen“, schreibt Lüderwald. Dies sehen indes einige Stadtverordnete anders, zumindest der Hauptausschuss soll auf seiner Sitzung am 21. September nach Vorstellung der Verwaltung den Plänen zustimmen.

Lieber Spielplatz als Eigenheim

Sozialdemokraten, Linke und Grüne haben sich darüber verständigt, dem Verkauf an einen privaten Erwerber nicht zuzustimmen, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Britta Kornmesser. Sie wollen einen kommunalen Spielplatz, direkt neben dem neuen Wohngebiet. Dort seien beispielsweise gerade so viele junge Familien eingezogen, dass entgegen der Ursprungspläne an der Krugparkschule eine zweite erste Klasse eingerichtet werden musste.

Nur kleine Fläche am Rehhagen

„Bislang gibt es nur einen kleinen öffentlichen Spielplatz am abgelegenen Rehhagen. Das reicht lange nicht aus“, begründet die Kommunalpolitikerin. Man könne nicht immer weiter Wohnbebauung zulassen und dabei die Infrastruktur des Gebietes vernachlässigen. Und öffentliche Spielplätze gehörten nun einmal dazu.

Einen ähnlichen Vorstoß hatte Britta Kornmesser schon einmal im Jahr 2016 unternommen: Damals wollten die Sozialdemokraten ihre Zustimmung zum kommunalen Haushalt unter anderem von einer 150.000-Euro-Investition der Stadt in einen neuen Spielplatz abhängig machen.

Kinder spielen meist zuhause

Das hat die Stadtspitze damals nicht getan – und ist auch heute nicht bereit, dafür Geld aufzuwenden. „Es ist doch eine alte Geschichte. Und die Erfahrungen zeigen doch auch, dass es keiner großen öffentlichen Plätze bedarf, wenn die Familien auf ihren eigenen Grundstücken Platz zum Spielen für die Kinder haben“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). Und auf der Scholle seien die meisten Grundstücke nicht so klein, dass sie dafür nicht ausreichten.

Von André Wirsing