Brandenburg/H

Kristin Gebur sieht ihre Klienten nur noch ganz selten, Kontakt hält sie im Wesentlich nur über Telefon und E-Mail-Verkehr. Sie leitet die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderungen und für Menschen, die von Behinderungen bedroht sind. Angesiedelt ist die EUTB bei der Lebenshilfe Brandenburg, sie steht aber allen Menschen offen.

Fragen von Angehörigen

Die Pandemie erschwert das Arbeiten: Wo bekommt man beispielsweise eine Asssistenz her für einen Menschen, der nach einem Schlaganfall schon ein halbes Jahr allein in der Wohnung ist? Welche Krisen müssen Angehörige meistern, die aufopferungsvoll pflegen, gleichzeitig aber auch von Depressionen bedroht sind? „Ich muss auch sehr viele Fragen von besorgten Angehörigen beantworten: Werden die Werkstätten geschlossen? Darf ich meine Tochter da hingehen lassen, wenn sie selbst zur Risikogruppe gehört?“

Seelsorge und leichte Sprache

Die Beraterin muss auch viel Seelsorge leisten, weil Betroffene und Angehörige froh sind, „überhaupt mal jemandem an der Strippe zu haben, bei dem sie ihre Sorgen und Ängste abladen können“. Sie muss gemeinsam mit dem Team Anleitungen oder Verhaltensregeln in leichte Sprache übersetzen und auf Flyer drucken. Geistig behinderten Menschen darf man mit Begriffen wie Inzidenz, R-Wert oder Infektionsschutzgesetz nicht kommen.

Hilfe beim Einhalten der Regeln

73 von 90 befragten Menschen gaben beispielsweise an, dass sie beim Einhalten der Corona-Verordnungen Hilfe brauchen. Kristin Gebur und ihre Kollegin Franziska Haas haben nämlich Bewohner der Lebenshilfeeinrichtungen zu ihrem Umgang mit der Pandemie befragt.

Videospiele und Garten

Zum Thema „Daran habe ich noch Freude“ haben die meisten Videospiele und Fernsehkonsum angegeben, viele aber auch Erlebnisse in der Natur oder im Garten. Viele der behinderten beziehungsweise beeinträchtigten Menschen pflegen auch trotz Kontakteinschränkungen weiter ihre sozialen Beziehungen – in der Regel übers Telefon. Einige gaben auch an, dass sie mehr Zeit fürs Ausschlafen hatten, für Videospiele und für Handarbeiten.

Vermisst werden gemeinsame Freizeitaktivitäten, Sport und auch der Ernährungskurs. Viele Bewohner suchten sich neue Betätigung beim Spazierengehen oder beim Outdoorsport. Für manche war es auch allein ein Erlebnis, wenn der vertraute Betreuer mal da war.

Angst um die Gesundheit

Ganz ausgeprägt ist die Angst um die Gesundheit, das gaben 36 von 90 befragten Menschen an. Weniger Sorgen machen sich die Menschen um ihre Arbeit, um die Zukunft oder um die persönlichen Finanzen. „Sie wünschen sich eben – wie die meisten anderen Menschen auch – schnell einen Impfstoff oder ein Medikament gegen Corona zu bekommen“, sagt Kristin Gebur.

Gutes Hygienekonzept

Und natürlich freuen sich die Lebenshilfe-Bewohner wieder auf mehr soziale Kontakte, gemeinsame Unternehmungen. Auch auf die Arbeit haben sich viele gefreut. Das dürfen sie laut genehmigtem Hygienekonzept auch schon seit einiger Zeit wieder. Einzelne Krankheitsfälle gab es bislang nur in der Verwaltung, aber nicht in den Werkstätten und Wohneinrichtungen.

Von André Wirsing