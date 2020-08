Brandenburg/H

Rainer Marxkors und Beate Titze kämpfen gerade wie verrückt um den Erhalt des von ihnen geleiteten Oberstufenzentrums „ Alfred Flakowski“. Zur Sondersitzung des Bildungsausschusses am Donnerstagabend trug Schulleiter Marxkors eine Stellungnahme der Schulkonferenz vor, die um einiges abweicht von den Darstellungen im neuen Schulentwicklungsplan für die kommenden fünf Jahre.

Völlig andere Darstellung

Das OSZ Flakowski in der Caasmannstraße. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach den Vorstellungen der Stadt wird die Einrichtung verschmolzen mit dem Reichstein-OSZ, lediglich die gymnasiale Oberstufe und die Fachoberschule sollen in der Caasmannstraße verbleiben. Daneben soll eine zusätzliche Oberschule eingerichtet werden.

„Die Darstellung unseres OSZ ist an vielen Stellen unvollständig, widersprüchlich und zum Teil fehlerhaft“, sagt Marxkors. So sei die von ihm geführte Einrichtung beileibe nicht das kleinste OSZ im Land, wie die Verwaltung behauptet. Vielmehr liege es nach den Schülerzahlen auf Platz fünf unter den acht Oberstufenzentren.

Wichtig ist die Prognosse

Erforderlich sei auch eine Prognose in die Zukunft. „In der beruflichen Bildung einen weiteren Rückgang zu prognostizieren, ist bei einer Abgängerzahl von 1675 Schülern der Oberschulen der Stadt nicht nachvollziehbar.

Gefahr des Weggangs

Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass alle Abgänger ein Studium anstreben. Wenn nun fusioniert werden, könnten in der gemeinsamen Einrichtung die Plätze knapp werden. Dann würden Schüler nach Potsdam oder in die Nachbarkreise fahren – und der Stadt als berufstätige Einwohner womöglich verloren gehen.

Das vom Schulverwaltungsamt angeführte Beispiel, dass fünf Berufsschüler in diesem Jahr einen Abschluss erlangten sei unrichtig, vielmehr würden 134 junge Menschen eine Gesellen- oder Facharbeiterprüfung ablegen.

Fachklassen mühsam aufgebaut

Zwar werden die „mit viel Engagement der Kollegen“ eingerichteten Fachklassen für Justizangestellte und Konditoren offiziell nicht in Frage gestellt. „Gleichzeitig lauern sie in Cottbus schon darauf, sich die Justizangestellten zu greifen, sobald bei uns etwas wackelt“, beschwört Marxkors die Ausschussmitglieder.

Nachwuchs im Gesundheitssektor

Seine Stellvertreterin Beate Titze verweist auf den gerade eingerichteten Leistungskurs Gesundheit im beruflichen Gymnasium. Den hätten gerade 22 Schüler absolviert. „Das ist sehr wichtig beim Gewinnen von Nachwuchs in medizinischen Berufen.“ So könnten beispielsweise auch Zehntklässler das Fachabitur im Sozialbereich ablegen und Zugang zu bestimmten Studienrichtungen bekommen.

Inakzeptable Lösung

„Die über zwei Jahrzehnte hervorragend geleistete Arbeit kann nicht mit einem Federstrich zunichte gemacht werden. Dass die Kapazität der Oberschulen der Stadt auf Dauer nicht ausreichen wird, ist nicht erst seit diesem Jahr bekannt. Nun dieses Problem mit der Auflösung unserer Schule zu lösen, halten wir für keine akzeptable Lösung“, heißt es in der Stellungnahme der Schulkonferenz vom Flakowski-OSZ.

Überall Platzprobleme

Die Platz- und Kapazitätsprobleme an den Schulen ziehen sich durch den ganzen Schulentwicklungsplan. So kritisieren die Ausschussmitglieder wie Andreas Kutsche ( Die Linke) auch, dass die möglichen Klassenstärken von bis zu 28 Kinder bei den Grundschülern und bis zu 30 Schüler in den höheren Klassen in den meisten Fällen voll ausgereizt werden. „Wenn wir das nicht tun, macht es das Staatliche Schulamt. Es besteht darauf und muss den Schulentwicklungsplan genehmigen“, sagt Dorena Otto vom Schulverwaltungsamt. Hintergrund dürfte der allgemeine Lehrermangel sein.

Doppelnutzung von Räumen

An manchen Schulen werden neuerdings sogar Fachunterrichtsräume als Klassenräume genutzt, weil der Platz nicht ausreicht, gibt Dorena Otto zu. Und an manchen Schulen ist der selber Raum morgens Klassenzimmer und am Nachmittag Hortraum.

Hoffen auf einen Plan

Der Schulentwicklungsplan dürfte noch für einige Diskussionen sorgen. Gut möglich, dass er nicht wie geplant am 30. September verabschiedet wird. „Ich habe gerade ein Déjà-vu. Vor fünf Jahren haben wir auch wochenlang diskutiert. Am Ende stand die Lösung mit der neuen Grundschule in der Kleinen Gartenstraße“, sagt Udo Geiseler ( SPD). „Mir fehlt einfach ein ambitionierter Plan, etwa für ein neues Schulzentrum in der Innenstadt.“

Von André Wirsing