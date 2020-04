Wie das Marienbad die Zwangspause nutzt

Brandenburg/H

Das war eine gänzlich unerwartete Krisenfolge: Kaum war das Marienbad geschlossen und wurde deshalb die Wassertemperatur von 30 auf 20 Grad Celsius abgesenkt, fielen reihenweise wieder einmal die Fliesen vom Becken des Funbades. An den Rändern an der Mittelinsel und nahe der Höhle bröckelte es.

Revision ist vorgezogen

Die nun notwendigen Reparaturen fielen mit einer Entscheidung des Werkleiters Fred Ostermann zusammen. „Natürlich wollten wir die Schließzeit nutzen, um die jährlich anstehenden Revisionsarbeiten von der ersten Sommerferienwoche auf den jetzigen Zeitpunkt vorzuverlegen. Sollten wir im Sommer wieder öffnen dürfen, muss das Marienbad intakt sein.“ Allerdings habe die Schwierigkeit darin bestanden, dass die Handwerksfirmen sich alle auf den Termin im Sommer eingerichtet haben und nun kurzfristig umplanen mussten.“ Doch in alter Verbundenheit hätten sie es möglich gemacht.

Viele Zusatzarbeiten

Badleiter Jens Grosser hat die Revision des Marienbades im Griff. Quelle: Rüdiger Böhme

Neben den üblichen Wartungs- und Reparaturarbeiten ist die Liste der zusätzlichen Arbeiten ziemlich lang, die Badleiter Jens Grosser aufzählt: „In der Halle mit dem 50-Meter-Becken waren an den Beckenumläufen auch einige Fliesen schadhaft, zudem mussten wir die Startblöcke neu beschichten.“ Fliesenlegermeister Lothar Dobler und sein Team haben also in zwei der drei Hallen reichlich Arbeit.

In der Finnischen Sauna werden durch die Tischlerei Felchow Holzverkleidungen ausgetauscht. Ebenso gab es neue Toilettenbecken in der Sanitärabteilung. Im Parkhaus wurden an den Böden die Fehlstellen ausgebessert. RFT Kabel übernimmt Leitungsarbeiten.

Problem am Planschbecken

Nach Ostern soll ein Problem am Planschbecken im Außenbereich behoben werden, welches das Marienbad-Team beinahe jedes Jahr aufs Neue beschäftigt hat. Das Edelstahlbecken ist in das alte Becken nur hineingesetzt. Eindringendes Wasser hat dafür gesorgt, dass das neue Becken immer wieder hoch gedrückt wird. „Jetzt lassen wir im alten Becken einen Durchbruch und eine Ableitung herstellen, so dass das zusätzliche Wasser kontrolliert versickern kann“, beschreibt Grosser die anstehenden Arbeiten.

Abwassersystem wird saniert

In den Katakomben unter den Becken wird nicht nur palettenweise die Aktivkohle für die Wasserfilter ausgetauscht. Thomas Lenze und Ulf Seraphim von der gleichnamigen Sanitär-Heizung-Klimatechnik GbR nehmen umfangreiche Reparaturen am Abwassersystem des Marienbades vor. „Ursprünglich waren dafür Nachtschichten vorgesehen, weil man solche Arbeiten nicht bei laufendem Betrieb realisieren kann. Jetzt haben wir die Zeit, dies gründlich und auch am Tage zu erledigen“, sagt Thomas Lenze.

Auch er und sein Geschäftspartner mussten mit dem Terminplan jonglieren, weil die Zwangspause auch von anderen öffentlichen Einrichtungen wie Schulen genutzt wird, um anstehende Reparaturen oder Installationen erledigen zu lassen.

Kurzarbeit fürs Team

Währenddessen sind die 43 Mitarbeiter des Bades in Kurzarbeit. Ein Kernteam von sieben Leuten mit Schwimmmeistern, zwei Rettungsschwimmern, einem Hausmeister und Grosser selbst hält im Wechsel den Laden provisorisch am Laufen. „Auch wir arbeiten tageweise versetzt, um immer schön den Abstand zu wahren.“

Von André Wirsing