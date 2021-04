Brandenburg/H

Nach der Messerstecherei zwischen zwei Flüchtlingen in Nord im vergangenen September in Brandenburg-Nord sagt das Opfer vor dem Schwurgericht Potsdam aus. Dort ist der 21 Jahre alte, aus dem Irak stammende Sipan K. wegen versuchten Totschlags angeklagt. Der junge Kurde soll auf dem Marktplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße mehrfach auf seinen zwei Jahre älteren Kontrahenten, einen Syrer, eingestochen haben. Beide Männer kennen einander seit 2017, als das Opfer, Mohammed, als Flüchtling nach Brandenburg an der Havel kam. „Wir waren gute Freunde, haben einander geholfen, waren zusammen essen“, erzählt der Zeuge.

Warum der Beschuldigte ihn mit einem Messer attackiert hat, sei ihm nicht klar. „Das würde ich auch gern wissen“, sagt der gut Deutsch sprechende Mann. Auf Nachfragen des vorsitzenden Richters erzählt das mutmaßliche Opfer seine Sicht von dem, was am 2. September 2020 geschehen ist. Er sei den gesamten Tag bei seiner Freundin Sophia gewesen, bis er schließlich Anrufe aus dem nahe gelegenen Dönerladen erhalten habe.

Wechselseitige Beleidigungen

Mohammed berichtet, wie er, seine Familie und seine Freundin immerfort von Sipan K. beleidigt worden seien. Daher habe er aufgelegt. Doch der nächste Anruf des Angeklagten folgte und er habe irgendwann angefangen, die Beleidigungen zu erwidern. Gleichzeitig habe er noch versucht, mit seinem Widersacher zu reden, und ihn gefragt: „Wie kannst du so sein?“

Leute mit Messern

Mohammed wusste, dass vor seiner Haustür Sipan K. auf ihn warten würde. Durch einen weiteren Anruf erfuhr er, dass „Leute mit Messern“ auf dem Flur vor seiner Wohnung stünden. Daraufhin habe er sich selbst zwei Messer aus der Wohnung seiner Freundin geschnappt und sei derart bewaffnet zu seiner eigenen Wohnung gegangen. Der Zeuge erzählt weiter, dass er auf dem Platz davor eine Gruppe von Leuten gesehen habe. Er habe das Problem lösen wollen, statt zu verschwinden.

Fußabwehr

Mohammed zufolge hatte sein Kontrahent bereits sein Messer gezogen, daher habe auch er zum Messer gegriffen. Mit seinem Fuß habe er den Angreifer abgewehrt, sodass der zu Boden ging. Da hätte er zustechen können. „Aber ich dachte an meine Mutter und unsere alte Freundschaft, daher konnte ich es nicht tun“, versichert der Zeuge. Mohammed berichtet, wie er mit dem dritten Schlag des Angeklagten getroffen worden sei. Ein Stich habe sich in seinen Rücken gebohrt.

Der Zeuge zeigt dem Gericht die Stelle, an der er getroffen wurde. Er erzählt, wie der Angeklagte versuchte, ihn im Gesicht zu treffen. Er habe gerade noch ausweichen können, sei jedoch noch zweimal am Oberkörper verletzt worden.

Schmerzen und Albträume

Danach soll Sipan K. verschwunden sein und ein Augenzeuge die Polizei gerufen haben. Das Opfer verbrachte drei Tage in der Charité in Berlin, bevor er sich auf eigene Verantwortung entlassen habe. Geblieben von jener Nacht seien noch immer Schmerzen und Albträume. Als sich die Prozessbeteiligten am Richtertisch die Fotos der Tatwaffe und des Tatortes ansehen, stehen Angeklagter und Opfer plötzlich ganz dicht beieinander. Schnell gehen die Justizbeamten sicherheitshalber dazwischen. Im Übrigen weicht der beschuldigte Sipan K. den gesamten Prozess über den Blicken seines Kontrahenten aus.

Mohammed bestreitet, dass er den jungen Kurden mit seinem Messer verletzt habe. Ob er die Wahrheit sagt? Die Bilder, die bei der Verhaftung von Sipan K. gemacht wurden, zeigen kleine Verletzungen auch beim mutmaßlichen Täter, die jedenfalls nicht von der Polizei stammen.

Die gleiche Freundin

Der Grund der gesamten Auseinandersetzung bleibt auch nach dem zweiten von sieben Prozesstagen unklar. Der Angeklagte und sein Anwalt bleiben dabei, dass das Messerstichopfer Mohammed zuvor die verstorbene Mutter des Beschuldigten beleidigt habe. Die Rechtsanwältin des Opfers, der in dem Verfahren Nebenkläger ist, geht davon aus, dass Sipan K. eifersüchtig war. Denn auch er hatte kurzzeitig eine Liebesbeziehung zu Sophia, die zum Tatzeitpunkt mit Mohammed liiert war.

Seit dem 19. September, kurz nach dem Angriff, sind Mohammed und seine Partnerin sogar nach islamischem Recht verheiratet. Dieses Detail erfuhr der Angeklagte aber erst nach der Tat.

Von Julia Kazmierczak