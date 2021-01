Brandenburg/H

Der Umbau des Bürohauses Upstallstraße 25 ist in vollem Gange. Bis Ende 2014 war das Haus Sitz der Stadtwerke Brandenburg sowie einiger kleiner Gewerbetreibender. Zwischenzeitlich war es Außenstandort der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen ZfA.

Versierte Investoren

Eike Beitz, Geschäftsführer der Schomaker Baugruppe. Quelle: Rüdiger Böhme

Seit etwas mehr als einem Jahr ist es in Besitz der SD Invest Brandenburg GmbH mit den Gesellschaftern Wilhelm Schomaker und Eike Beitz. Sie haben unter anderem schon den zentralen ZfA-Standort nebst Parkhaus in Bahnhofsnähe errichtet, sanieren und erweitern den Komplex des Flakowski-Kaufhauses und errichten ein großes Wohnensemble in der Jahnstraße.

Jetzt bauen sie ihr Haus an der Upstallstraße mit 2800 Quadratmetern Nutzfläche für die Kommune Brandenburg an der Havel um. Die hat nämlich massive Platzprobleme: In der Wiener Straße 1 platzen Jugend- und Sozialamt aus allen Nähten und auch die Fontane-Grundschule am Wredowplatz braucht dringend mehr Räume, verdrängt teilweise die Volkshochschule.

Jugendamt und Ausländerbehörde

Deshalb sollen nun in Hohenstücken das Jugendamt sowie Teile der Volkshochschule einziehen. Hinzu kommt noch die Ausländerbehörde, die vom Katharinenkirchplatz 5 näher heran an ihre potentielle Kundschaft zieht. In Sichtweite ist dann das zentrale Übergangswohnheim, zudem wohnen viele Ausländer in Hohenstücken.

Übergabe für März geplant

„Übergabe an uns soll im März sein. Aber derzeit gibt es ein Problem mit dem Anliefern der Möbel, es könnte also auch April werden, bis wir einrichten können“, sagt Jörg Ebert vom Rathausressort Zentrale Dienste.

Angepasster Technik-Standard

Das Gebäude in der Upstallstraße 25. Quelle: Rüdiger Böhme

Bis dahin sind die Bauarbeiten lange fertig, sagt Bauherr Beitz. „Größere Arbeiten erledigen wir im Erdgeschoss und im dritten Obergeschoss. Im ersten und zweiten Obergeschoss passen wir lediglich ein paar Trockenbauwände an.“ Natürlich müssen auch die Büros auf den technisch aktuellen Stand gebracht werden. So gibt es in jedem Büro mindestens vier Steckdosen und vier LAN-Dosen für Datenübertragung, die Beleuchtung wird komplett auf LED und auf Bewegungsmelder umgestellt.

Veränderte Raumgrößen

Im Erdgeschoss wurden aus einem Riesen-Besprechungsraum zehn kleinere Büros. In der vierten Etage geht es andersherum. Für die Volkshochschule werden größere Räume mit jeweils etwa 50 Quadratmeter Fläche geschaffen. Statt Teppich gibt es überall wischbare Böden. Alle Räume können für unterschiedliche Funktionen und Kurse genutzt werden.

Alle Zuschnitte möglich

Erreichbar sind alle Räume von einem Foyer mit zentralem Aufzug. Es existieren am ganzen Haus Außenverschattung sowie umlaufende Brüstungskanäle für alle elektrischen und elektronischen Medien. Die Statik ruht auf den Fassaden und Treppenhäusern, so dass alle möglichen Bürozuschnitte mit Trockenbauwänden frei gewählt werden können. Die Raumaufteilung ist also problemlos.

„Eine Strangsanierung oder ein größerer Umbau waren nicht notwendig. Bereits 2015 gab es Sanierungen in der Infrastruktur des Hauses, wir haben das Meiste in einem ordentlichen Zustand vorgefunden“, sagt Beitz.

600.000 Euro Umbaukosten

Die Kosten fürs Sanieren beziffert er mit etwa 600.000 Euro. Das bezahlt die Stadt über die Miete ab. Der Vertrag läuft vorerst über 15 Jahre, die Kaltmiete liegt bei 6,70 je Quadratmeter. Theoretisch verfügbar wäre auch das weitgehend leer stehende Gebäude Rosa-Luxemburg-Straße 1, doch da wäre die Miete wohl knapp zwei Euro teurer gewesen.

Von André Wirsing