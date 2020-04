Wie das Rewe-Center verkaufsfein gemacht wird

Brandenburg/H

Jetzt steht es fest: Am 19. Mai wird das Rewe-Center an der Neuendorfer Straße auf dem Areal der ehemaligen Stärkefabrik eröffnet. An diesem Mittwoch gab es die offizielle Bauabnahme, seitdem wird innen möbliert und eingeräumt.

70 neue Mitarbeiter

Betreiberin ist Karen Laute, die auch den Supermarkt am anderen Ende der Straße erfolgreich betreibt, sie hat bereits 70 Mitarbeiter eingestellt. Überall in den Regalen liegen Musterblätter, wie jedes einzelne Produkt anzuordnen ist. Es muss zentimetergenau passen, auch wenn es 3300 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt. Sind im Supermarkt etwa 22.000 verschiedene Artikel im Angebot, so gibt es im Rewe-Center mehr als doppelt so viele.

Viele Hände, schnelles Ende. Um 3300 Quadratmeter Verkaufsfläche mit mehr als 45.000 Artikeln zu füllen, bedarf es vieler Hände. Zudem wuseln auch noch Handwerker für diverse Einbauten herum.

Anmutung einer Markthalle

Mandy Arnold ist stolz auf das Gebäude im Stile einer Markthalle – nach oben offen, schmale und klare Regale, Sichtachsen, die den Labyrinth-Charakter nehmen. Die Vertriebsleiterin für die Region Brandenburg und Sachsen-Anhalt hat selbst hier gelernt, weiß auch, was die Kunden wünschen. „Durch die großen Lichtschächte in den Decken fällt auch viel Tageslicht in das Center. Es wirkt hell und einladend.“

Regionales aus Direkteinkauf

Auch wenn es ein riesiges Center sei, reagiere man auf die preissensiblen Kunden. „Die Preise liegen auf dem Discount-Niveau, wir haben natürlich auch Angebote für die Kunden, die nachhaltig und regional einkaufen wollen.“

Kauffrau Karen Laute führt das neue Rewe-Center und ihren Supermarkt an der Neuendorfer Straße. Quelle: Rüdiger Böhme

Stolz verweist Karen Laute darauf, dass sie auch drei Regional-Inseln im Markt hat, in denen sie beispielsweise Produkte der Imkerei Havelsee, Beelitzer Eierlikör oder Erzeugnisse von Werder-Frucht anbietet. Die Waren kauft sie direkt ein, bezieht diese nicht übers Rewe-Zentrallager.

Der Rundgang durch den Markt führt vorbei an der heißen Theke „Deli im Markt“ direkt gegenüber vom Eingang, wo es Becherkaffee und belegte Brötchen für jeweils einen Euro gibt. Dann kommt der Backshop, bevor es in den eigentlichen Markt geht.

Wie läuft die Eröffnung? Die offizielle Eröffnung ist natürlich auch abhängig von den dann geltenden Bestimmungen der Eindämmungsverordnung. Bislang ist geplant, eine offizielle kleine Feier für geladene Gäste um 15 Uhr am 19. Mai zu veranstalten. Ab 17 Uhr soll es einen Schnuppereinkauf für jedermann geben. Karen Laute hat sogar den Showtruck eines privaten Radiosenders gemietet. Am 20. Mai öffnet das Rewe-Center pünktlich um 7 Uhr seine Pforten.

Berührungslose Automatik-Türen

Die Kühlregale für Milchprodukte, SB-Fleisch und Wurst sind mit Automatiktüren verschlossen, die sich öffnen, wenn man nur die Hand davor hält. Dahinter schließen sich die Frische-Bedienungs-Theken für Käse, Fisch und Fleisch an. Selbst zwei Fleischermeister wurden angestellt, sie können auch den Räucherofen bedienen, in dem Fische und Würste im Markt frisch geräuchert werden. Das hat sich die Chefin in einem Center in Hamburg abgeschaut.

Auch Waschmaschinen im Angebot

Es geht vorbei an Regalen mit Spezialitäten aus Asien oder aus Mexico, auch am „russischen Meter“, direkt neben den Frischetheken gibt es eine große Weinabteilung mit hohem Anteil von deutschen Produkten. Dann gibt es den großen Getränkemarkt, bevor sich in Nähe der Kassen die Tiefkühlabteilung anschließt.

Direkt vor den Kassen sind die Aktionsflächen, an denen auch Waschmaschinen, Fahrräder oder Mikrowellen verkauft werden – je nachdem, was gerade im Angebot ist.

Wegeplan zur Orientierung

Angst vor dem Verlaufen muss kein Kunde haben, die Kauffrau lässt Handzettel und Flyer mit Wegeplan und Orientierungshilfen verteilen.

Vier der Kassen funktionieren im Selbstbedienungsmodus, der Kunde scannt seine Waren vor dem Bezahlen selbst. Wer das scheut, geht einfach an eine „normale“ Kasse. Im Markt gibt es zudem eine DHL-Station, eine Lotto-Annahme sowie den Thonke-Backshop.

Abhol-Service ist möglich

Eine Besonderheit des Marktes ist der Abhol-Service, der erstmals angeboten wird: Der Kunde füllt seinen Warenkorb einfach online und vereinbart eine Abholzeit. Dann steht alles fertig verpackt an der Station, muss dort nur noch bezahlt und ins Auto geladen werden. „Ich finde dies besonders gut in dieser Zeit, in der sich Menschen auch nicht unbedingt ins Gedränge stürzen wollen.“

Parkplätze und Spielplatz

Vor der Tür sind die mehr als 240 Parkplätze von jeweils drei Metern Stellbreite bereits komplett fertig, viele sind gerade von Dienstleistern und Handwerksfirmen belegt, es muss ganz viel parallel beim Ausbau erledigt werden. Auch der Spielplatz mit großen Holzspielgeräten ist fertig – allerdings bekanntlich gesperrt.

Auch der Supermarkt bleibt offen

Zwei Fragen musste Karen Laute in den vergangenen Wochen immer wieder beantworten: Wann wird aufgemacht? 19. Mai. Was passiert mit dem anderen Supermarkt in der Neuendorfer Straße? „Den behalte ich, das ist mein Baby. Ich betreibe dann zwei Verkaufseinrichtungen, beide mit unterschiedlichem Konzept.“ Einfach gesagt, wer auf die Schnelle etwas braucht, fährt zum Supermarkt. Wer ein Einkaufserlebnis will und lange auswählen möchte, steuert das Rewe-Center an.

Von André Wirsing