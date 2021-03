Wie der Baustart für die Fernwärmetrasse vorbereitet wird

Brandenburg/H

Was Tesla in Grünheide kann, können die Stadtwerke in Brandenburg an der Havel schon lange: Auch wenn es noch keine offizielle Genehmigung gibt, wird mit dem großen Vorzeigeprojekt schon mal angefangen, wenn auch nur mit halber Kraft.

Projekt für den Klimaschutz

Doch der Reihe nach: Seit 2017 forcieren die Stadtwerke ein Vorhaben, das auch vom Wirtschafts- und vom Umweltministerium als „Leuchtturmprojekt“ geadelt wird, weil damit bis zu 70.000 Tonnen Kohlendioxid im Jahr vermieden werden. Das Unternehmen will sein gasbetriebenes Heizhaus vom Netz nehmen und die komplette Fernwärme für Brandenburg an der Havel von der Abfallverbrennungsanlage in Premnitz beziehen. Dazu wird eine etwas mehr als 20 Kilometer lange Leitung benötigt. Die Investitionen liegen bei 35 Millionen Euro, etwas mehr als 20 Millionen Euro sind Fördermittel.

Die geplante Trasse folgt im Wesentlichen der Überland-Hochspannungsleitung. Quelle: StWB

Langer Weg zum Baurecht

Um Baurecht zu bekommen, muss ein Planfeststellungsverfahren durchlaufen werden, das befindet sich derzeit auf der Zielgeraden. Ein solches Verfahren kommt dann zum Einsatz, wenn durch die Baumaßnahme eine Vielzahl von Betroffenen existieren beziehungsweise das Projekt in Bezug auf Naturschutz sehr anspruchsvoll ist. Die zuständige Planfeststellungsbehörde ist das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe in Cottbus.

Viele Stellungnahmen

Gunter Haase ist Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Beide Bedingungen sind bei dem Vorhaben erfüllt, bestätigt Stadtwerkegeschäftsführer Gunter Haase. „Wir haben auf der Strecke 350 Eigentümer von Flächen, die wir überqueren müssen. Davon haben im Verfahren 30 Privateigentümer und Firmen Stellungnahmen abgegeben, weitere 30 kommen von Behörden. Davon umfasste die umfangreichste Stellungnahme 30 Seiten, sie kommt vom Landesamt für Umweltschutz LfU.“

65 Brutvogel-Arten

In Sachen Umwelt sei eine ganze Menge zu beachten. So gibt es im Gebiet entlang der geplanten Trasse Fischadler, Zauneidechsen, Biber, Fischotter sowie 65 weitere Brutvogel-Arten. Umweltspezialisten suchten auch nach Fledermäusen, inspizierten selbst Öffnungen in Bäumen mit dem Endoskop.

Der Amphibienschutzzaun ist ebenfalls bereits errichtet. Quelle: Heike Beckmann

Vertraglich gebunden werden konnte auch die Firma Brandenburger Dienstleistungen BDL, die eine 100-prozentige Stadtwerketochter ist. Sie hat bereits Amphibienzäune aufgestellt und wird in den kommenden Wochen Kröten und Frösche absammeln und umsiedeln.

Bereits aufgestellt ist auch ein Kranichschutzzaun. In Brielow hinter der „Pferderanch“ nahe der Erdelöcher und der Hochspannungs-Überlandleitung nisten Kraniche. „Es gibt zwar 150 bis 200 Meter Abstand, doch haben wir einen 2,40 Meter hohen Sichtschutzzaun auf 250 Metern Länge errichtet“, sagt BDL-Geschäftsführer Holger Ulbricht. Die Stadtwerke-Tiefbautochter BISB hat Pfähle geliefert, daran wurde mit Hilfe einer Art Dachlattung ein durchgehendes Vlies befestigt. Das darf auch nicht flattern, deshalb wurde von der anderen Seite eine Konterlattung angesetzt, damit alles fest ist.

Erörterung erfolgte online

So sieht der Kranichschutzzaun nach Fertigstellung aus. Quelle: BDL

Ursprünglich sollte der Planfeststellungsbeschluss schon erfolgt sein. Doch wegen der Pandemie verschob sich alles – statt eines öffentlichen Erörterungstermins zu den eingereichten Stellungnahmen gab es zum Jahreswechsel ein dreiwöchiges Online-Konsultationsverfahren, die LfU-Stellungnahme wurde in einem Extra-Termin Ende Januar erörtert. Nun hat das Bergamt den Beschluss und damit das Baurecht für Ende März/Anfang April in Aussicht gestellt.

Vorzeitige Maßnahmen

„Da dann allerdings der Bau aufgrund jetzt schon bekannter Auflagen nicht mehr durchgeführt werden könnte, haben wir als Stadtwerke entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten bereits vorzeitige Maßnahmen beantragt und auch genehmigt bekommen. Dazu gehören die Baufeldfreimachung durch Gehölz- und Baumfällarbeiten, das Errichten von Amphibien- und Reptilienschutzzäunen und auch der Beginn von archäologischen Grabungsarbeiten“, erläutert Haase.

6,5 Kilometer für die Archäologen

Mit diesen Maßnahmen werde sichergestellt, dass sämtliche naturschutzrelevanten Auflagen zum Baubeginn erfüllt werden können. Alleine die Archäologen sollen einen 6,5 Kilometer langen und sechs Meter breiten Streifen absuchen, dafür brauchen sie zwischen zehn und 20 Wochen, je nachdem, wie viel sie finden.

Verhandlungen mit Baufirmen

Um zügig starten zu können, wenn Baurecht vorhanden ist, werden aktuell die Vertragsverhandlungen mit potenziellen Baufirmen geführt. Aufgrund der Größe des Projektes wurden vier Lose ausgeschrieben. „Dadurch konnte der Bieterkreis deutlich erweitert werden, da insbesondere Mittelständler für Abschnitte von fünf Kilometern ein größeres Interesse haben, als große Lose von 20 Kilometern zu übernehmen.“

Großes Interesse bei Ausschreibung

In Premnitz wird derzeit eine zweite Verbrennungsanlagen-Linie gebaut, die Fernwärmeversorgung ist auch in der Zukunft gesichert. Quelle: André Wirsing

Das habe sich auch im Interesse an der Ausschreibung widergespiegelt, insgesamt haben sich 18 Firmen beworben, von denen 16 Firmen auch Angebote abgegeben haben. Am Ende werden drei oder vier Firmen den Zuschlag für das Projekt erhalten. Neben dem Preis sei Qualität und Zeitplanung maßgebliches Kriterium für den Zuschlag. „Die angebotenen Preise passen gut in die Gesamtkalkulation für das Projekt, sodass dieses weiterhin sehr wirtschaftlich ist.“

Aufsichtsrat entscheidet final

Mit dem Verteilen der Arbeiten auf mehrere Firmen verteilt Hasse auch das Risiko: Sollte eine der Firmen ausfallen, ist das leichter zu kompensieren als wenn eine Firma ausfällt, die das ganze Projekt alleine realisieren soll.

Im April will sich Haase den endgültigen Beschluss über das Gesamtbudget vom Aufsichtsrat der Stadtwerke holen, der die Millionen-Investition abschließend genehmigen muss.

Von André Wirsing