Die Stadt Brandenburg an der Havel ist ein besonderes Pflaster – nicht nur was den historischen Straßenbelag betrifft, sondern auch den Winterdienst. Das stellt die Spezialisten bei Mebra und Brandenburger Dienstleistungen BDL auch vor besondere Herausforderungen.

Das Entsorgungsunternehmen Mebra hat den kompletten Winterdienstauftrag von der Kommune, gibt aber einen Teil der Leistungen an die Brandenburger Dienstleistungen BDL ab.

Wetterdaten alle zwei Stunden

„Wir haben seit Jahren sehr konkrete Wetterdaten von der Berliner Wettermanufaktur abonniert, bekommen alle zwei Stunden aktuelle Daten übermittelt. Doch gibt es Einflüsse, die man nur sehr schwer vorhersagen kann, beispielsweise den genauen Taupunkt oder die Wolkendecke“, sagt Mebra-Prokurist Stephan Köpping.

In einer Stunde alles vereist

Claudia Helm ist Abteilungsleiterin der Brandenburger Dienstleistungen BDL. Quelle: André Wirsing

So sei es auch das Phänomen am 29. Dezember gewesen. BDL-Abteilungsleiterin Claudia Helm hatte nachts zwischen 2 und 6 Uhr dreimal die Wetterdaten und den Straßenzustand kontrolliert. Um 6.30 Uhr riss die Wolkendecke auf, schlagartig sank die Temperatur der feuchten Luft unter den Taupunkt und es wurde innerhalb einer Stunde spiegelglatt. „Wir haben alles fallenlassen, alle verfügbaren Leute von Mebra und BDL sind ausgerückt, aber es hat eine Weile gedauert, bis wir alles im Griff hatten.“

Am Sonntag volle Ladung Feuchtsalz

Am vergangenen Sonntag war auch solch eine indifferente Wetterlage, deshalb wurde vorsichtshalber alles gelaugt beziehungsweise mit Feuchtsalz bestreut, was hätte vereisen können. „Man steckt nicht drin, gerade um den Jahreswechsel herum wissen wir nicht wie viel Energie noch im Boden steckt, die ein Vereisen verhindert“, sagt Claudia Helm.

Spezialist erklärt Phänomene

Die Wettermanufaktur liefere auch Simulationen und Risikobewertungen, dennoch geschehe immer mal Unvorhergesehenes. „Wir hatten uns 2019 auch einen Spezialisten der Wetterfirma eingeladen. Er sollte uns erklären, wie es kommt, dass in Kirchmöser, Briest und Tieckow alles glatt ist, im Rest der Stadt aber nicht. Umgekehrt gibt es diese Erscheinungen auch, wenn das Altstadtpflaster glatt ist und der Rest nicht“, erzählt Köpping.

Wasser und Wind sind entscheidend

Zwei Faktoren spielen eine entscheidende Rolle: Das viele Wasser in der Stadt und ringsherum sowie der Wind. So habe beispielsweise der Breitlingsee ein gewaltiges thermodynamisches Potenzial. Weht der Wind von Westen, ist es in Kirchmöser glatt, weht er von Osten, sind es die drei Innenstadt-Teile, die zuerst vereisen – so die Erkenntnis.

Brücken sind Indikatoren

Ein guter Indikator sind zudem die vielen Brücken in der Stadt. Erfahrungsgemäß ist es auf dem Bauwerk über den Bahngleisen in der Potsdamer Straße bei Wintereinbruch zuerst glatt. „Das muss aber nicht sein, sonst hätten wir schon das Anschaffen einer Glättemeldeanlage ernsthaft erwogen. Wir haben aber so viele unterschiedliche Zustände, dass wir zwei oder drei davon bräuchten. Und das rechnet sich mit Anschaffung, Wartung und Instandsetzung dann nicht mehr“, sagt Köpping. Auf der Autobahn A 10 nahe Grebs steht beispielsweise eine solche Anlage.

Brückentour als Rundkurs

Volker Lüdecke ist Einsatzleiter Winterdienst bei der Mebra. Quelle: André Wirsing

So macht sich Mebra-Winterdienstchef Volker Lüdecke bei seiner Brückentour morgens um 4 Uhr auf einen Rundkurs mit dem Multicar: Er schaut sich nacheinander die Nähtewindebrücke, die Brücke am Schützenworth, das Bauwerk in der Potsdamer Straße sowie die Fahrtenbrücke zwischen Kirchmöser und Wusterwitz. Erst dann wird entschieden, ob es den so genannten eingeschränkten Winterdienst oder das volle Programm gibt.

Extra-Trecker für zwei Brücken

Für die beiden stählernen Buga-Brücken zwischen Wiesenweg und Bauhofstraße hat die Mebra extra einen kleinen und wendigen Trecker angeschafft, weil ein Multicar nicht draufpasst, beziehungswiese nicht um die Ecken kommt. Und ein Räumen und Streuen von Hand würde für die 600 Meter lange Strecke zu lange dauern.

Alle Touren nachweisbar

Und für die Zeitgenossen, die sich gerne über fehlenden und ausbleibenden Winterdienst beschweren, gibt es auch Abhilfe: Alle größeren Fahrzeuge sind mit Telematik, also mit GPS-Technik, ausgestattet, so dass jederzeit nachgewiesen werden kann, wann sie wo gewesen sind. Selbst die Streuer und Schiebeschilder haben Sensoren – nur für den Fall, dass behauptet wird, sie seien vielleicht nur durchgefahren, hätten aber weder geräumt noch gestreut. Zudem gilt für alle Winterdienstbücher eine Aufbewahrungsfrist von 30 Jahren. der Nachweis dürfte also lückenlos sein.

Ziemlich große Flotte

Holger Ulbricht ist in Personal-Union Geschäftsführer von Mebra und BDL. Da passte es ganz gut, dass die Mebra den Winterdienstauftrag hat, selbst aber überwiegend „Strecke“ macht, die Gehwege, Querungen und Haltestellen an die BDL abgegeben hat. Diese bedient 15 Touren, hat dazu fünf Multicars, zudem Crafter und kleinere Fahrzeuge.

Die Mebra bedient sechs Straßentouren, sechs für maschinelle Geh- und Radwegreinigung sowie zwei Touren mit manuellem Winterdienst. Acht Fahrzeuge sind auf den Fahrbahnen unterwegs, zehn auf Geh- und Radwegen, zwei Kastenwagen befördern Mitarbeiter und Gerät zu den Reinigungstopuren von Hand.

Von André Wirsing