Wie der Bürgerservice in Brandenburg an der Havel schneller werden soll

Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung hat den Bürgerservice nicht in den Griff bekommen: Ulrike Oriwol stand mehr als zwei Stunden in der Schlange, wurde eine Stunde vor Dienstschluss weggeschickt, obwohl der Wachmann ihr versichert hat, sie und einige andere kämen noch dran. Florian Kirchhoff aus Gollwitz kapitulierte gleich vor der endlosen Schlange über den halben Nicolaiplatz, er versuchte es dann in Kirchmöser, hatte dort aber keinen Termin.

Keine zwei Anliegen möglich

Einer jungen Frau mit Kleinkind und Kinderwagen wurde es verwehrt, den Eingang, der zum Aufzug führt, zu benutzen. Nicole Näther beklagt, dass Bürger, die zwar einen Termin, aber zwei Anliegen haben, aufgefordert wurden, sich einen neuen Termin zu buchen.

Abholen von Dokumenten verwehrt

Ein Brandenburger war vom Bürgeramt aufgefordert worden, ein Dokument abzuholen. Gleichwohl wurde er nicht mehr reingelassen.

Ansage vom Oberbürgermeister

An diesem Mittwoch hat Oberbürgermeister Steffen Scheller durchgegriffen – einen Tag zuvor hatte er Ordnungsamtsleiter Michael Scharf einbestellt und diesen dringend ermahnt, sensibler mit den Wünschen und Anliegen der Bürger umzugehen.

Antrag und Abholen werden getrennt

Ab diesem Donnerstag soll es zu Änderungen kommen: Das Beantragen und das Abholen von Ausweisen und Dokumenten werden nun strikt voneinander getrennt, das Personal wird aufgestockt. Jüngst war die Zahl der Beratungsplätze schon von zehn auf elf erhöht worden. Jetzt werden zwei weitere Stellen ins Bürgeramt verlagert, die beiden Mitarbeiter sind dann nur für das Ausgeben von Dokumenten zuständig.

Zusätzliche Stellen

Sie entlasten auf diese Weise die anderen Kolleginnen und Kollegen, „wir haben dann mehr Kapazitäten für die Antragsbearbeitung, die relativ kompliziert ist und rechtssicher erfolgen muss“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

Vorfahrt für Abholer

Wer Papiere abholt, muss sich nicht mehr in der Schlange anstellen, vorbereitet werden soll eine räumliche Trennung – im Gebäude und davor. In den ersten Tagen wird man sich damit behelfen, dass das Wachschutzpersonal fragt, wer nur Dokumente abholen will und diese Menschen dann zur Ausgabe bringt.

Termin zum Abholen wird mitgeteilt

In der Regel sollen alle Bürger, die Ausweise oder Pässe beantragen, schon beim ersten Termin das Datum der Ausgabe mitgeteilt bekommen – schließlich wissen die Mitarbeiter beim Bürgerservice am besten, wie lange der Durchlauf durch Bundesdruckerei, Hauspost und Siegelstelle dauert. Die bereits ausgegebenen Abhol-Termine, die zwischenzeitlich „verschollen“ waren, konnten laut Penkawa auf der Datenland-Plattform gerettet und wiederhergestellt werden.

Hoffen auf weniger Stau

„Wir hoffen, dass wir den Stau nun besser abgearbeitet bekommen. Wir haben ja terminfreie Zeiten eingeführt und auch den Sonnabend geöffnet. Das gibt es in Potsdam beispielsweise überhaupt noch nicht, da warten die Menschen noch länger auf Termine.“

Von André Wirsing