Ungewohnte Töne in der Brandenburger Caritas-Klinik Sankt Marien. Das Blechbläserquartett der Brandenburger Symphonikerspielte am Dienstagnachmittag in beiden Gärten des Krankenhauses in der Bergstraße auf.

Einzelne Patienten ließen sich in ihren Rollstühlen nach draußen zu den Musikern fahren, den ersten auswärtigen Besuchern seit langer Zeit.

Andere lauschten von ihren Logenplätzen der Musik von Martin Sander (Trompete), Frank Tietze (Trompete), Helfried Hoyer (Posaune) und Sören Fries (Posaune). Auf jeden Fall gab es immer genühend Abstand.

Kirchenmusik bis Schlager

Das Repertoire an diesem Nachmittag ist vielseitig. Von Klassik bis Volksmusik, von Kirchenklängen bis zu Schlagern. Und etwas Jazz war auch dabei.

Ärzte, Schwestern und Klinikleitung wollten mit dem Konzert in diesen schweren Zeiten etwas Abwechslung ins Covid-19-freie Haus bringen, das als sogenannter Nachversorger dem benachbarten städtischen Klinikum den Rücken freihält.

Patienten im Risikobereich

„In unserer geriatrischen Fachklinik behandeln wir ausschließlich Patienten im Risikobereich“, erklärt Franziska Cierpinski, die sich um das Marketing der Caritas-Klinik kümmert, das vielen Brandenburgern noch als St.-Marienkrankenhaus wohl bekannt ist.

Risikogruppe: Das sind in diesem Haus vor allem ältere Menschen mit Vorerkrankungen, die oft etliche Wochen in der Klinik behandelt werden müssen.

Auch Station 5 ist jetzt geöffnet

Alle Stationen der Klinik sind in Betrieb, inzwischen auch die Station 5, die wegen personeller Engpässe etwa zwei Jahre lang kaum genutzt wurde.

„Unsere Personalsituation ist wieder stabil – im ärztlichen und pflegerischen Bereich“, versichert Franziska Cierpinski. Die Klinik ist froh, dass sie wegen der strengen Schutzvorkehrungen etwa 90 der 114 Patientenbetten nutzen kann.

Da es einheitliche Vorgaben für Krankenhäuser nicht gibt, orientiert sich die Caritas-Klinik St. Marien an den Vorgaben der eigenen Expertin für Krankenhaushygiene und des Robert-Koch-Instituts.

Separate Aufnahme neuer Patienten

Neue Patienten nimmt das auf alte Menschen spezialisierte Krankenhaus durch einen separaten Eingang im Erweiterungsbau auf, in dem sich die Stationen 4 und 5 befinden.

Dort bleiben die Menschen zunächst mindestens zwei Tage lang, und zwar grundsätzlich in Einzelzimmern. Der Erweiterungsbau ist vom Alt- und Neubau und damit von den Stationen 1 bis 3 getrennt.

Die Patienten erhalten bei Aufnahme einen Abstrich. Ein weiterer Abstrich erfolgt mindestens am fünften Tag und vor Entlassung.

Besuche sollen wieder möglich sein

Sind die Patienten frei von einer Infektion, fieberfrei und ohne Symptome beginnen umgehend die Behandlungen.

Bleiben sie unauffällig, werden sie auf die Stationen 1 bis 3 verlegt und können dort weiter behandelt werden. Die Belegung erfolgt weiterhin vorzugsweise im Einzelzimmer. Im Einzelfall ist auch einmal die Verlegung in ein Doppelzimmer möglich.

Aktuell arbeitet die Klinik an einem Konzept, Besuche bei größtmöglichem Schutz wieder zu ermöglichen.

Entlassung nur nach negativem Test

Als A und O einer stabilen Lage gilt für das Krankenhaus der Caritas Altenhilfe eine gute Zusammenarbeit mit den Pflegeheimen der Stadt, betont Franziska Cierpinski.

Entlassen werden Patienten nach ihren Worten nur bei einem negativen Testergebnis.

