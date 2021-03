Die Brawag muss ihr Hauptwasserrohr von Mahlenzien nach Brandenburg an der Havel im Bereich der Plane dringend erneuern. Im nun gestarteten dritten Versuch soll es nun endlich klappen.

