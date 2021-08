Brandenburg/H

Die Freilichtbühne auf dem Marienberg wird weiter aufgewertet und bekommt nachträglich zu ihrem 65. Geburtstag eine eigene kleine Ausstellung und eine Künstlergarderobe, die den Namen auch verdient.

20.000 Euro vom Lions Club

Doch der Reihe nach: Der Lions Club Brandenburg an der Havel unterstützt die Stadt bei dem Marienberg-Projekt mit 20.000 Euro. Unter anderem wurden die Mittel der Brandenburgischen Wassermusiken aus 2018 für dieses Projekt verwendet, sagt Lions-Sprecherin Kathleen Beck.

Hohe Auflagen

Ursprünglich wollte der Service-Club eine Bühnenüberdachung anschaffen, ähnlich der Halbkuppel, die während der Bundesgartenschau 2015 zum Einsatz kam. Doch scheitert das Vorhaben an der Bürokratie – es bedarf bei jedem Aufbau einer Genehmigung, dann muss sie zwischenzeitlich irgendwo eingelagert werden, zudem wäre mit dem Dach die Bühne nicht mehr für alle Nutzergruppen zugänglich. Das hat die Lions schließlich abgeschreckt.

Viel Arbeit gab es für die Handwerker, um die neue Künstlergarderobe am Marienberg herzurichten. Quelle: KATRIN WITT

Neue Künstlergarderobe

Gemeinsam mit Ronald Weßlin von der Bas, mit Bernd Prieß vom Grünamt und Katrin Witt vom Denkmalschutz wurden Alternativen beraten, schließlich einigte man sich darauf, ein Gebäude fit zu machen. Das rechts von der Bühne dient bereits als Technikraum. Das linke ist direkt vom Weg aus erreichbar und hat direkten Zugang zur Bühne. es soll nun als Künstlergarderobe und Aufenthaltsraum dienen.

Viele Handwerksarbeiten

Nun ist die Renovierung bald abgeschlossen, der Lions Club hat die finanziellen Mittel dafür an die Stadtverwaltung übergeben. Die zugemauerte Türöffnung ist freigelegt werden, die Holztür aufbereitet sowie der Eingang außen mit einem Gitter versehen. Die Fenster wurden ebenfalls überarbeitet, Wände sollten verspachtelt und gemalert, Elektroinstallationen erneuert. Bereits 2015 war der Rest der Freilichtbühne saniert worden.

Mehrere Unterstützer

Geholfen haben neben den Lions auch andere Firmen und Institutionen, beispielsweise das Überbetriebliche Ausbildungszentrum ÜAZ, die Lebenshilfe, die Bas-Holzwerkstatt, H & K Gartendesign oder Metallbau Rysiok. Krekeler Generalplaner erstellten kostenfrei den Bauantrag. Coronabedingt hat sich alles ein bisschen verschoben, eigentlich sollte bereits im Mai das Projekt fertig sein.

Fotoschau zum Fest

Am 19. Mai 1956 wurde die Freilichtbühne am Marienberg eröffnet, also wäre auch die Geburtstagsfeier im Mai gewesen. Jetzt hoffen Katrin Witt und ihre Mitstreiter auf eine Eröffnung im September. Dazu wird es in den neuen Räumen auch eine Ausstellung geben. Im März hatte die Verwaltung Fotos, Dokumente, Geschichten und Erinnerungen zur Freilichtbühne beizusteuern.

Dabei sind schon spannende Materialien zusammengekommen. Andreas Walz von der Jugendkulturfabrik steuerte Dokumente bei, ebenso der ehemalige künstlerische Leiter der Freilichtbühne Falko Jäger. Derzeit werden die Exponate von Katrin Hellmann vom Designbüro „Fischundblume“ aufbereitet.

Von André Wirsing